Названы лидерующие регионы по выигрышам в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

Tекст: Ольга Иванова

Свердловская область стала самым удачливым регионом по итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото», где разыгрывалась рекордная сумма в 4,2 млрд руб., передает РИА «Новости». По данным крупнейшего распространителя всероссийских гослотерей «Столото», жители области получили призы на сумму 449 млн руб.

В Новосибирской области сумма выигрышей составила 404,5 млн руб., а в Тюменской – 390,9 млн руб. Московская область заняла четвертое место с 361,8 млн руб., Москва замыкает пятерку наиболее везучих с 260,1 млн руб. В топ-10 также попали Краснодарский край, Липецкая область, Петербург, Башкирия и Ленинградская область.

В «Столото» отметили: «Так как именно в Свердловской, Новосибирской и Тюменской областях появились победители, разделившие главный приз в 1 миллиард рублей, именно эти регионы занимают первые строчки топ-10 везучих регионов». Это первый случай, когда миллиард рублей поделили сразу три участника. По предварительным данным, билеты-победители были куплены в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в новогоднем тираже «Русского лото» главный приз в размере 1 млрд рублей достался сразу трем участникам из разных регионов России.

Новогодний розыгрыш лотереи сделал миллионерами 66 жителей России.

Крупные выигрыши также получили другие участники: игрок из Липецкой области выиграл 100 млн рублей, 98 человек из разных регионов стали обладателями 1 млн рублей, всего выигрышными оказались 14 млн 750 тыс. билетов.