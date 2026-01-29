  • Новость часаЗа ночь над Россией поразили девять украинских БПЛА
    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание
    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко
    В Египте пропали двое туристов из России
    В Казани выставили на торги особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    29 января 2026, 07:20

    За ночь над Россией поразили девять украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Ростовской областью нейтрализовали четыре дрона, над Крымом – два, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Брянской областью уничтожили два дрона, над Воронежской – один.

    Рано утром в среду над Россией поразили три БПЛА самолетного типа, два сбили над Астраханской областью, а один – над Краснодарским краем.

    Позднее над страной уничтожили 41 украинский беспилотник.

    28 января 2026, 09:34
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиардер Илон Маск в жесткой форме ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, обвинившего его в том, что он не препятствует использованию системы спутниковой связи Starlink российскими военными.

    Американский миллиардер Илон Маск в резкой форме отреагировал на заявления Радослава Сикорского по поводу якобы использования спутниковой связи Starlink на российском беспилотнике.

    Глава МИД Польши обвинил Маска в том, что он якобы зарабатывает на военных преступлениях, а также спросил, почему тот не остановит использование Starlink российскими военными.

    «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – написал Маск в Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В начале марта 2025 года между Маском и Сикорским уже происходила острая перепалка, в ходе которой предприниматель подчеркнул, что линия фронта рухнула бы, если бы он отключил Starlink на Украине. Сикорский тогда пригрозил найти другого поставщика связи для Киева. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не планирует отключать Украину от сети Starlink. В последующем Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и «марионеткой» финансиста Джорджа Сороса.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о наличии у России систем, которые используют спутниковую систему Starlink.

    Военный корреспондент Александр Коц отметил, что российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что помогает улучшать разведку и отслеживать планы противника.

    Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что спутник «Зоркий», являющийся аналогом Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году.

    28 января 2026, 20:10
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    @ DPA / Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный Сергей Русинов, убивший четверых полицейских в Черкасской области, оказался участником столкновений на Майдане и фигурантом уголовных дел в России, пишут украинские СМИ.

    Информацию о личности преступника подтвердил его бывший сослуживец Ярослав Нищик, который служил с Русиновым в 158 и 198 батальонах, пишет издание «Страна». По словам Нищика, Русинов был списан из армии после начала спецоперации на Украине по состоянию здоровья.

    Нищик заявляет, что Русинов участвовал в событиях на Майдане в 2014 году. «В России на него открыты уголовные дела. Он первый начал стрелять по титушкам в феврале 2014 года во время побоища под Корсунем», – написал он, напомнив о событиях 20 февраля 2014 года, когда майдановцы атаковали автобусы с крымскими антимайдановцами.

    Кроме того, Нищик рассказал, что Русинов поджег автомобиль депутата Корсунского горсовета Сторожука из-за личного конфликта. Именно за это преступление полиция и приехала его задерживать. Однако Русинов устроил силовикам засаду, в результате которой погибли четыре сотрудника правоохранительных органов, прежде чем преступник был ликвидирован.

    Напомним, в Черкасской области на Украине подозреваемый в преступлении открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, убив четверых стражей порядка.

    28 января 2026, 19:22
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 12:48
    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Военный эксперт Кнутов: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу

    Эксперт: Российские дроны со связью Starlink пугают и Украину, и Европу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. Дело в том, что средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в помощи России из-за появления российских дронов со связью Starlink.

    «Сообщения о том, что ВС России используют спутниковую систему Starlink, появляются уже не первый раз», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он указал, что терминалы доступны на различных площадках. «Волонтеры могут купить их и затем передать нашим военнослужащим, которые, например, закрепят устройство на беспилотнике», – добавил собеседник.

    По его словам, главное преимущество того, что российская армия научилась периодически использовать Starlink – расширение разведывательных возможностей. «Традиционные средства РЭБ, имеющиеся у противника, почти не способны воздействовать на систему из-за высокой помехозащищенности», – заметил Кнутов, уточнив, что это позволяет нашим «птичкам» летать почти без угрозы быть сбитыми.

    Кроме того, обеспечивается качественный видеоряд. «Поскольку Starlink предоставляет широкополосный доступ в интернет, можно поставить на беспилотник видеокамеру: с помощью нее вести наблюдение и далее через ретрансляторы передавать информацию на пункт управления. То есть мы в режиме реального времени видим то, что происходит, обнаруживаем цели, которые надо поразить, и уничтожаем их», – пояснил аналитик.

    Такие возможности ВС России пугают и Украину, и ее партнеров в Польше, отсюда и такая реакция, считает Кнутов. «Они не могут заглушить Starlink, потому что эти действия скажутся и на украинских каналах связи», – отметил собеседник. Он напомнил, что на Украине ранее были случаи, когда переставали работать терминалы, и это приводило к негативным последствиям в части боеспособности ВСУ.

    Поэтому возмущающимся украинским и польским чиновникам придется смириться с ситуацией. Для России же система Илона Маска является не единственным средством – в стране разрабатываются аналогичные системы, напомнил Кнутов, упомянув в этой связи спутниковую группировку «Рассвет».

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил миллиардера Илона Маска в содействии России. Причиной стало сообщение американского Института изучения войны (ISW), в котором утверждается, что российская армия использует спутниковую систему интернет-связи Starlink для управления беспилотниками.

    «Эй, крутой парень Маск, почему бы тебе не остановить россиян от использования Starlink для наведения ударов по украинским городам? Заработок на военных преступлениях может серьезно ударить по твоему бренду», – написал Сикорский.

    Американский предприниматель в резкой форме отверг критику. «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – отметил бизнесмен. Перепалку между Маском и польским министром прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. «Слюнявый идиот, поджигатель войны Сикорский неверно истолковывает многие факты, поскольку ненависть ослепляет его и не позволяет видеть реальность», – указал он.

    Это не первый публичный конфликт Маска и Сикорского по вопросу Starlink. В марте 2025 года американец подчеркнул, что «линия фронта рухнула бы, если бы он отключил связь». В ответ на это польский политик пригрозил найти другого поставщика услуг связи для Киева. Маск же в качестве реакции на резкие слова Сикорского назвал его «маленьким человечком», а также марионеткой финансиста Джорджа Сороса.

    О том, что Россия запустила дроны, использующие спутниковую систему Starlink, ранее заявил и министр обороны Украины Михаил Федоров. «Нам нужно реагировать на это очень быстро», – считает он. Дело в том, что 26 января над Киевом несколько часов летал разведывательный беспилотник. Как отмечали военкоры, по некоторым сведениям, аппарат был оснащен терминалом Starlink и поэтому его не могли заглушить средства РЭБ.

    28 января 2026, 16:36
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    28 января 2026, 13:23
    Орбан: Киев перешел черту, но Венгрия продолжит отстаивать свои интересы
    Орбан: Киев перешел черту, но Венгрия продолжит отстаивать свои интересы
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины «перешли черту», но Венгрия не намерена прекращать борьбу против отправки денег Киеву, запрета на импорт российской нефти и газа, а также ускоренного вступления Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

    По словам венгерского премьера, за последние дни Венгрия оказалась под давлением со стороны украинских властей и экстремистских военных группировок, однако Будапешт продолжит отстаивать свои интересы, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул: «Украинское руководство перешло черту. Мы не искали конфликта, но уже несколько дней Венгрия находится под прицелом. Тем не менее ни угрозы со стороны президента, ни со стороны министра иностранных дел, ни со стороны экстремистских военных группировок не остановят нас в отстаивании интересов венгров».

    Глава венгерского правительства отдельно отметил, что страна не будет отправлять деньги на Украину, потому что эти средства должны предназначаться венгерским семьям, а не, как выразился Орбан, «в ванной украинского олигарха». Он также заявил, что Венгрия не поддержит запрет на импорт российской нефти и газа, поскольку это приведет к росту коммунальных расходов и сделает энергию менее доступной для граждан.

    Премьер добавил, что Венгрия не позволит ускорить вступление Украины в ЕС, нарушая законы союза, поскольку это, по его мнению, означало бы «импорт войны» на территорию Европы. Орбан выразил уверенность, что пока у власти в Венгрии находится патриотическое правительство, решения по этим вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни в Брюсселе, и подчеркнул, что будущее Венгрии определят только венгры.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Напомним, Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    28 января 2026, 09:54
    Казахстан заявил о потере миллионов тонн нефти из-за атак на КТК

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) привели к потере республикой около 3,8 млн тонн экспортного сырья, заявил казахстанский министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    «В КТК мы потеряли порядка 3,8 миллиона тонн нефти... Это экспорт», – цитирует чиновника РИА «Новости».

    Также министр опроверг принадлежность атакованных судов, зафрахтованных Астаной, к теневому сектору перевозок. Аккенженов подчеркнул, что танкеры не числились в «серых списках» и не имели никаких ограничений.

    Ранее Казахстан выражал обеспокоенность ударами ВСУ по танкерам в Черном море.

    28 января 2026, 17:52
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что это предварительная дата, и стороны пока исходят именно из нее, передает ТАСС.

    «На 1 февраля запланированы (переговоры). Ну, ориентировочно, но пока исходим из этого», – сказал он.

    Ранее Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби назвали в Белом доме историческим событием.

    28 января 2026, 14:55
    МИД Украины вызвал посла Венгрии

    Сийярто: МИД Украины вызвал венгерского посла

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Украины вызвало венгерского посла в Киеве для выражения протеста против призывов Будапешта прекратить финансирование Украины, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    «Сегодня украинцы вызвали нашего посла в Киеве. Мы не удивлены. Ни этим фактом, ни тем, что они сказали», – написал он на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, признана экстремистской), передает ТАСС.

    Сийярто уточнил, что украинская сторона выразила недовольство тем, что венгерский народ в национальной петиции выразит свое мнение относительно намерения Брюсселя и Киева использовать венгерские средства на функционирование и вооружение Украины. По его словам, Киев не объяснил, почему за последние дни звучали оскорбления в адрес венгерских властей, включая премьер-министра Виктора Орбана, и почему министр Андрей Сибига упомянул о «гитлеризации».

    Глава венгерского МИД считает, что подобные заявления со стороны Украины делаются с целью давления на Венгрию в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. По его мнению, Киев заинтересован в смене венгерского правительства, препятствующего вступлению Украины в Евросоюз, и поддерживает оппозиционную партию «Тиса».

    Сийярто подчеркнул, что Венгрия намерена защищать свой суверенитет и не позволит Киеву влиять на исход выборов. «Мы понимаем, что украинцы хотят победы партии «Тиса», но только венгерский народ может решать будущее Венгрии, а также вопрос мира или войны», – заявил он.

    Ранее Сийярто упрекнул Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе.

    Ранее Зеленский в ходе выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».

    Орбан заявил, что Зеленский на экономическом форуме в Давосе атакой и на венгерское правительство, и на других европейских лидеров, перешел черту.

    28 января 2026, 17:32
    На Украине предложили снести памятник Курчатову в Николаевской области
    На Украине предложили снести памятник Курчатову в Николаевской области
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Южноукраинска Николаевской области собираются демонтировать памятник физику Игорю Курчатову и рассматривают варианты его замены.

    Власти города Южноукраинска Николаевской области на Украине намерены демонтировать памятник советскому физику Игорю Курчатову. Курчатов считается одним из основоположников использования атомной энергии в мирных целях. Решение о сносе памятника озвучили в местном горсовете, сообщает ТАСС.

    В заявлении муниципалитета говорится: «В дальнейшем предлагаем провести опрос по варианту памятного знака, который можно установить вместо демонтированного».

    Среди возможных новых объектов называют скульптуру «Мирный атом» или памятник Владимиру Фуксу, украинскому специалисту в области атомной энергетики и бывшему директору Южно-Украинской АЭС.

    Южноукраинск возник как город-спутник Южно-Украинской АЭС. Населенный пункт был основан для энергетиков и получил статус города в 1987 году. Город уже сталкивался с инициативами по декоммунизации: в 2022 году комиссия постановила, что название Южноукраинск не соответствует нормам украинского языка, а в октябре 2024 года Верховная рада утвердила новое написание согласно этим требованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Киева переименовали десять улиц, которые ранее носили имена российских общественных и культурных деятелей.

    До этого в центре Одессы рабочие заколотили досками памятник Александру Пушкину. А институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.


    28 января 2026, 15:28
    Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского

    Ушаков: В случае готовности Зеленского к встрече с Путиным его ждут в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова принять Владимира Зеленского в Москве для встречи с президентом Владимиром Путиным, напомнил помощник президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, российская сторона не раз озвучивала такую позицию и открыта к диалогу при желании украинского лидера, передает ТАСС.

    «Президент наш несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы, пожалуйста, приглашаем его в Москву», – заявил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что Россия готова гарантировать Зеленскому безопасность во время возможного визита в Москву.

    В сентябре президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    28 января 2026, 22:47
    Макрон назвал Россию «развязавшей войну» и пообещал новые санкции

    Tекст: Катерина Туманова

    Французский президент Эммануэль Макрон переговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским и представил в соцсети масштабный пост о непоколебимой поддержке Украины и решительном «давлении на Россию» ради мира.

    «Франция по-прежнему полна решимости усилить давление на Россию до тех пор, пока она отказывается от мира. Мы работаем над новыми санкциями на европейском уровне и продолжим наши усилия по пресечению деятельности «теневого флота», –  написал Макрон в соцсети Х.

    Он пообещал Украине поддержку Франции и G7+, сопредседателем которой является Франция. В частности, Украине отправят генераторы для помощи населению пережить зиму.

    «Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла защитить себя и противостоять агрессивной войне, развязанной Россией. Украина может рассчитывать на Францию и в рамках «коалиции желающих», – пообещал президент Франции.

    Макрон заверил, что работа над созданием условий для справедливого и прочного мира, гарантирующего безопасность Украины и Европы, продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. СМИ сообщали, что Британия и Франция планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. При этом Франция выступила против покупки ракет Storm Shadow для ВСУ. Но телеканал France 24 сообщил, что французская компания передала ВСУ дроны дальностью до 500 км.

    28 января 2026, 20:36
    Рубио раскрыл содержание обсуждаемых гарантий безопасности для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможное размещение воинских контингентов Британии и Франции на Украине с поддержкой Соединенных Штатов обсуждается в качестве одной из гарантий безопасности для Киева, сообщил госсекретарь США – помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса Рубио заявил, что в вопросе гарантий безопасности на Украине достигнуто общее согласие, передает ТАСС.

    «Эти гарантии безопасности в основном предполагают развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а затем поддержку со стороны США», – сказал Рубио. Он добавил, что реальной гарантией, по его мнению, является именно поддержка Вашингтона.

    Рубио отметил, что без участия Соединенных Штатов усилия европейских союзников будут недостаточны. По его словам, за последние 20-30 лет многие европейские страны мало инвестировали в свои вооруженные силы, однако ситуация начинает меняться. Госсекретарь выразил надежду, что этот процесс продолжится и подчеркнул положительные изменения в некоторых странах.

    Ранее Зеленский заявил, что документ с гарантиями безопасности для Украины от США полностью подготовлен.

    Кипрский журналист Алекс Христофору усомнился в реальности гарантий безопасности, которые Зеленский якобы получил для Киева от западных партнеров.

    28 января 2026, 21:54
    Рубио: Уиткофф и Кушнер не примут участие в переговорах по Украине в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Абу-Даби, запланированные на первое февраля, пройдут без участия спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, сообщил заявил госсекретарь США, помощник президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Рубио отметил, что на прошлой неделе уже состоялась встреча в ОАЭ, прошедшая впервые за много лет в трехстороннем формате с участием США, России и Украины, передает ТАСС. В переговорах тогда приняли участие Кушнер и Уиткофф, а также представители России и Украины.

    По словам Рубио, новые переговоры, запланированные на 1 февраля, пройдут в двустороннем формате, и США могут быть представлены, но это будут не Кушнер и не Уиткофф.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    Кремль положительно оценил старт прямых контактов в Абу-Даби.

    28 января 2026, 22:54
    Рубио признал отсутствие согласия России на гарантии безопасности Украине

    Рубио заявил, что согласие России на гарантии безопасности Киеву не получено

    Tекст: Вера Басилая

    Любые гарантии безопасности для Киева возможны лишь после завершения конфликта и требуют обязательного согласования с Россией, сообщил госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

    Согласие властей России на возможные гарантии безопасности Киеву со стороны Запада пока не получено, передает ТАСС. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

    «Думаю, можно сказать, что они согласованы с нашей стороны уравнения. Разумеется, тут есть еще и российская динамика», – заявил Рубио.

    По его словам, любые гарантии безопасности могут быть введены только после завершения конфликта на Украине, и этот фактор обязательно должен быть учтен.

    Госсекретарь отметил, что обсуждения потенциальных гарантий ведутся на уровне НАТО, однако европейские страны не способны предоставить Киеву реальные гарантии безопасности без поддержки США. Он также призвал Европу наращивать собственный военный потенциал, чтобы обеспечить независимость в вопросах безопасности.

    Рубио заявил, что обсуждается возможное размещение воинских контингентов Британии и Франции на Украине при поддержке Соединенных Штатов.

    Госсекретарь США отметил, что стороны по урегулированию кризиса на Украине продолжают сближать позиции, однако территориальный вопрос остается главным препятствием.

    В МИД России предупредили, что размещение западных военных объектов и инфраструктуры на Украине будет расцениваться как иностранная интервенция, угрожающая России и европейским государствам.

    28 января 2026, 18:31
    В Чернигове приняли решение отключить горячую воду

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подачу горячей воды в Чернигове временно остановят из-за повреждений котельных и перегрузки на фоне прогнозируемого похолодания в регионе.

    Власти Чернигова объявили, что с 30 января 2026 года в городе временно прекратят подачу горячей воды. По их словам, решение связано с тем, что часть котельных выведена из строя, а оставшиеся не смогут обеспечить необходимую мощность из-за роста нагрузки и приближающегося похолодания в регионе, передает РИА «Новости».

    В публикации городского совета отмечается: «С 30 января 2026 года временно будет прекращена подача горячей воды». Все доступные ресурсы обещают направить на поддержание отопления жилых домов, чтобы минимизировать последствия для населения. Сроки возобновления подачи горячей воды пока не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев оказался на грани гуманитарной катастрофы из-за критической ситуации с отоплением, водоснабжением и электричеством. Столица Украины и еще ряд городов переживают крупнейший коммунальный кризис в истории страны.

