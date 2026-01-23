  • Новость часаУшаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    Зверства ВСУ в Курской области затмили по жестокости преступления нацистов
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Макрон сообщил о задержании танкера якобы из России в Средиземном море
    Мошенник выдал себя за Киркорова и обманул жительницу Саратовской области
    Путин назвал микроэлектронику основой основ
    Экс-глава Гагаузии заявила о подготовке Санду секретного плана по Приднестровью
    Хинштейна прооперировали после ДТП
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Биржевая цена золота впервые превысила 4,9 тыс. долларов за унцию
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    5 комментариев
    23 января 2026, 06:08 • Новости дня

    Пожар произошел на нефтебазе в Пензе после атаки БПЛА

    Пожар произошел на нефтебазе в Пензе после атаки БПЛА
    @ Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На нефтебазе в Пензе произошло возгорание после атаки беспилотника, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    Никто не пострадал. К борьбе с огнем привлечены пожарные расчеты, в том числе – 46 сотрудников и 14 единиц техники, сообщил Мельниченко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела ограничения на выполнение рейсов в аэропорту Пензы.

    22 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва обратила внимание на заявление главы Минобороны Украины Михаила Федорова о намерении уничтожать 50 тыс. россиян ежемесячно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, пишет ТАСС.

    Ранее украинский чиновник заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц.

    «Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об этом заявлении.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» новую украинскую «стратегическую цель». Эту задачу ранее озвучил новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров. Он заявил о планах убивать 50 тыс. россиян в месяц.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в местах массового захоронения в Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей.

    Комментарии (31)
    22 января 2026, 10:54 • Новости дня
    TWZ: Россия применила новые ракеты против Украины
    TWZ: Россия применила новые ракеты против Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В массированном ударе по целям на Украине в ночь на 20 января заметили новые типы российских ракет и переоборудованные мишени для ПВО, сообщают американские СМИ.

    В ночной атаке 20 января по целям на Украине было выпущено 34 ракеты разных типов и 339 дронов, около 250 из которых составили аппараты серии «Герань», пишет The War Zone.

    Киев заявил о перехвате 14 из 18 баллистических ракет комплексов «Искандер» и С-300/С-400, 13 из 15 крылатых ракет Х-101, а также 315 из 339 беспилотников.

    По украинским данным, в районе Винницкой области Россия применила усовершенствованную версию оперативно-тактического комплекса «Искандер», о которой ранее писали и российские СМИ.

    Новый вариант, не имеющий официального названия и неформально называемый «Искандер-1000», предположительно получил дальность не менее 1 тыс. км, что переводит его в класс ракет средней дальности.

    Для увеличения дальности сообщается об установке более мощного двигателя и, вероятно, уменьшенной боевой части, а точность обеспечивается новой инерциальной системой с поддержкой навигации ГЛОНАСС и, возможно, радиолокационным самонаведением, заявленная точность составляет около 5 метров.

    Новый «Искандер» при этом, как и прежний, должен сохранять возможность маневров на конечном участке траектории и применение ложных целей для прорыва ПВО. Появление таких сообщений эксперты связывают с прекращением действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, который ранее запрещал США и СССР, а затем России, наземные ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

    При пуске из Калининградской области предполагаемая дальность «Искандера-1000» позволила бы накрывать практически весь регион Балтийского моря, Данию и большую часть Германии.

    Военный консультант Антон Труцэ заявил, что новый комплекс «обеспечивает превосходство над советскими возможностями в классе оперативно-тактических ракет, когда-то ограниченных договором РСМД» и становится «серьезным аргументом в оперативном и политическом плане».

    Украинские власти также заявляют, что с территории Крыма был запущен гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», изначально создававшийся как противокорабельный. По данным Стратегического командования США, эта ракета способна развивать скорость до восьми махов.

    В феврале 2024 года украинские специалисты показали видео обломков, которые назвали «фрагментами двигателя и рулевых механизмов со специфическими маркировками», и заявили, что «Циркон» уже применялся по наземным целям.

    Украинские медиа сообщали, что одна из таких ракет была нацелена на район Винницы, что породило версию о возможной путанице между «Цирконом» и новым вариантом «Искандера», несмотря на принципиально разный тип этих систем.

    Более весомые доказательства касаются применения ракеты RM-48U, изначально разработанной как мишень для тренировки расчетов комплексов С-300 и С-400. Она запускается с тех же установок и создается на базе доработанных ракет 5В55 или 48Н6 после выработки их ресурса.

    Обломки с ясно читаемой маркировкой RM-48U были обнаружены после налета, заявило главное управление разведки Украины, по оценке которого у России сейчас около 400 таких ракет.

    Неясно, оснащались ли они боевой частью для ударов по наземным целям или использовались как ложные цели вместе с баллистическими ракетами.

    Одновременно фиксируется применение новых крылатых ракет Х-101, запускаемых с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160: одна из сбитых ракет, по данным украинской стороны, была произведена уже в первом квартале 2026 года. Такой срок указывает на использование Х-101 практически сразу после схода с конвейера.

    Напомним, в середине января ВС России ударили по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с помощью «Орешника».

    Китайское издание Sohu указало, что эта ракетная атака поставила под вопрос надежность обороны Западной Украины и безопасность НАТО.

    Комментарии (8)
    22 января 2026, 22:55 • Видео
    Болгары получили шанс завязать с русофобией

    Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 20:18 • Новости дня
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    Зеленскому на форуме в Давосе указали на необходимость вернуться в Киев
    @ Markus Schreiber/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время своего выступления на форуме в Давосе Владимир Зеленский был вынужден завершить разговор по просьбе журналистов, которые указали на нехватку времени.

    Во время выступления Владимира Зеленского на форуме в Давосе его поторопили представители организаторов, передает РИА «Новости».

    Во время дискуссии журналист обратился к президенту Украины со словами: «Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев». После этого собеседник отметил, что люди за спиной Зеленского жестами показывают на время. Ситуация произошла в момент, когда глава украиycкого режима отвечал на вопросы. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили, что переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час.

    Комментарии (4)
    22 января 2026, 21:53 • Новости дня
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    @ Marton Monus/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на публичные оскорбления со стороны Владимира Зеленского.

    Глава киевского режима, выступая в Давосе, заявил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник», передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, мы не сможем прийти к взаимопониманию. Я свободный человек, который служит венгерскому народу. Вы человек, находящийся в отчаянном положении, который вот уже четвертый год не может или не хочет закончить конфликт несмотря на то, что президент Соединенных Штатов оказал всю возможную помощь для этого», – написал Орбан в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он также подчеркнул, что несмотря на обострившиеся разногласия, Венгрия продолжит поставки электроэнергии и топлива на Украину, а также будет оказывать поддержку беженцам.

    Завершая заявление, премьер-министр добавил, что, по его мнению, «жизнь рассудит все остальное, и каждый получит то, что заслуживает», подписав сообщение «Виктор».

    Ранее Орбан обратился к Зеленскому с просьбой «не донимать» Венгрию.

    Комментарии (10)
    22 января 2026, 11:45 • Новости дня
    Украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро»
    Украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро»
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ведущие солисты киевского театра могут лишиться работы из-за участия в зарубежных постановках знаменитого балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».

    Руководство Национальной оперы Украины намерено расторгнуть контракты с ключевыми артистами балета Натальей Мацак и Сергеем Кривоконем, передает ТАСС. Причиной стало их выступление в «Лебедином озере» Петра Чайковского во время заграничных гастролей.

    В украинском министерстве культуры заявили, что танцовщики проигнорировали запрет на русский репертуар.

    «Они приняли участие в выступлениях и распространяли культурный продукт [России]. Также они нарушили общую принципиальную позицию артистов Национальной оперы Украины – изъятие из текущего репертуара произведений российских композиторов», – приводит издание ответ ведомства.

    Сейчас в отношении солистов готовятся соответствующие кадровые решения.

    Сама Мацак ранее выступала против отмены классических произведений, отмечая необходимость уважать мировое культурное наследие для общения с миром на одном языке.

    Курс на вытеснение русского языка и культуры проводится на Украине с 2014 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл подобные запреты продолжением киевского психоза.

    Ранее сообщалось, что украинские коллективы сбежали за границу ради репетиций спектаклей русского балета «Лебединое озеро».

    Комментарии (12)
    22 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске
    Российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Славянска, Берестока, Константиновки, Куртовки, Никифоровки, Резниковки и Степановки в Донецкой народной республике (ДНР).

    В результате действий группировки ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, танк, бронемашину и пять орудий полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены три станции РЭБ, два склада боеприпасов и матсредств, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Белополья, Новой Сечи и Хотени Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Захаровкой и Охримовкой.

    Противник потерял до 140 военнослужащих, две бронемашины, пусковую установку американской рсзо MLRS и две 155-мм самоходные артустановки «Богдана». Уничтожено три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Березовки, Ковшаровки Харьковской области, Александровки, Дробышево и Красного Лимана ДНР.

    При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе америкаснкаий бронетранспортер Stryker, и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и двух бригад нацгвардии у Артемовки, Белицкого, Гришино, Доброполья, Новопавловки, Сухецкого, Торецкого, Удачного ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две бронемашины, три артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Скотоватого Днепропетровской области, Благодатного, Воздвижевки, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского и Терсянки Запорожской области.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и установку РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1260 человек. За день до этого российские войска также продвинулись на основных направлениях в зоне СВО. В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    Комментарии (4)
    22 января 2026, 08:55 • Новости дня
    Стало известно о больших потерях молодых контрактников ВСУ
    Стало известно о больших потерях молодых контрактников ВСУ
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молодые контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет несут большие потери на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинское командование все чаще отправляет на передовые позиции в Сумской области военнослужащих, подписавших контракт по так называемой «программе 18-24», пишет РИА «Новости».

    Представитель российских силовых структур сообщил агентству: «На передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по «программе 18-24». Среди них подтверждаются большие потери».

    Весной 2023 года киевские власти объявили о запуске этой программы, согласно которой мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет могут подписывать контракт на службу в армии. В обмен им предлагают высокую зарплату, преимущества при поступлении в учебные заведения и ряд других льгот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.

    Молодые украинцы поехали в Германию после снятия запрета на их выезд.

    Депутат Рады Дубинский заявил, что с Украины выехали 40 тыс. молодых мужчин.

    Комментарии (2)
    22 января 2026, 18:52 • Новости дня
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    Зеленский заявил о планах США провести встречу с Россией и Украиной в ОАЭ
    @ GIAN EHRENZELLER/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты планируют провести 23-24 января в Объединенных Арабских Эмиратах трехстороннюю встречу на техническом уровне с участием представителей США, России и Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «Завтра и послезавтра будет первая трехсторонняя встреча в Эмиратах», – отметил он, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что надеется на осведомленность Эмиратов о предстоящих переговорах. «У нас были сюрпризы с американской стороны. Но в любом случае они туда поедут. Думаю, что хорошо, что на техническом уровне будет такая трехсторонняя встреча», – добавил он.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о запланированных в ближайшие дни встречах рабочих групп в Абу-Даби по вопросам урегулирования на Украине.

    Уиткофф отмечал, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Напомним, в четверг в Москве состоится встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером.

    Комментарии (9)
    22 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области

    Член ОП Григорьев: Массовое убийство мирных жителей курского приграничья – преступление по национальному признаку

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Людей, которые оставались в оккупированных селах Курской области, ВСУ расстреливали в большом количестве и в их действиях не было какой-либо логики, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев. О том, что после вторжения ВСУ в Курскую область в массовых захоронениях нашли тела более 500 человек, сообщила ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    «Мы заходили в освобожденные населенные пункты Курской области сразу за российской армией и фиксировали преступления ВСУ», – рассказал участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России (ОП), председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он подтвердил массовые захоронения, а также поделился рассказами выживших в оккупации жителей региона. Эти свидетельства вошли в книгу Григорьева «Военные преступления киевского режима в Курской области и в Донецкой Народной Республике». «ВСУ вели неизбирательные обстрелы населенных пунктов, но зачастую намеренно били по гражданским объектам, в том числе по больницам, храмам. В результате обстрелов погибали люди», – отметил собеседник.

    «Некоторые пытались бежать, покинуть курское приграничье самостоятельно. Боевики стреляли по ним из стрелкового оружия, «охотились» на них с помощью дронов. Те, кому удалось выбраться, потом рассказывали: «Мы смотрим в глаза украинскому солдату, а он смотрит на нас и видит, что в машине женщина и дети, но поднимает автомат и начинает стрелять», – добавил член ОП.

    «Людей, которые оставались в оккупированных селах, ВСУ расстреливали в большом количестве. В их действиях не было какой-либо логики. Более того, любое неосторожное слово или просто плохое настроение украинского военного могло привести к этим убийствам, – указал Григорьев. – При этом боевики под угрозой расстрела заставляли курян давать разнообразные интервью, выражать благодарность украинцам».

    По его мнению, речь идет о геноциде в Курской области. «Это не просто массовое убийство мирных жителей, а массовое убийство по национальному признаку. Причем, противник это не скрывал. Они прямо говорили, что ненавидят русских и поэтому подвергали людей тотальному террору», – подчеркнул Григорьев.

    Эксперт указал, что это подтверждает и заявление нового главы украинского минобороны Михаила Федорова о цели убивать 50 тыс. россиян в месяц. «Все это направлено не только против русских солдат, но и в целом против русских, в том числе тех, которые являются гражданами Украины. Тех, кто не поддерживал режим, мучили и убивали начиная с 2014 года. Они для киевских властей такие же враги, как и русские в России», – детализировал собеседник.

    «У нас множество показаний людей, которые приводят следующие слова украинских боевиков: «Будем отходить, не оставим камня на камне, а вас всех расстреляем». И, как видим, так они действуют во многих населенных пунктах при отходе. Лучшим ответом станут успехи российских Вооруженных сил», – заключил член ОП.

    О том, что в Курской области обнаружили массовые захоронения, в которых найдены тела как минимум 524 погибших при вторжении ВСУ в регион, сообщила на этой неделе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что были задействованы все доступные ресурсы, чтобы люди могли найти своих близких и родных, которые пропали без вести.

    В базу пропавших без вести были внесены имена 2 173 человек. «Из них 1 378 найдены, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибли», – уточнила омбудсмен.

    Напомним, ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В конце апреля 2025 года глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.

    Сейчас российские военные продолжают выполнять задачи по расширению полосы безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей. Но противник продолжает предпринимать попытки нанести ущерб российским регионам. Так, например, накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ 20 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам. Кроме того, сбито 13 вражеских беспилотников.

    При этом на Украине чиновники не сдерживают своей русофобии. Новый украинский министр обороны Михаил Федоров заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц. В Кремле отметили, что обратили внимание на заявление, но в нем нет ничего нового. «Специальная военная операция продолжается», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментарии (8)
    22 января 2026, 23:35 • Новости дня
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Кремле
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, зятем американского лидера.

    Кроме того, в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщается на сайте Кремля.

    Также в Кремль в составе американской делегации прибыл комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

    Встреча проходит в Представительском кабинете президента в Сенатском дворце Кремля.

    Путин тепло поприветствовал гостей, пожав им руки. «Nice to meet you again («Рад снова вас видеть»)», – сказал Путин на английском Уиткоффу. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера. Он представил президенту России Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах в Кремле: «Это Джош», – передает РИА «Новости».

    Грюнбаум участвовал в консультациях, которые на более низком уровне проходили в Майами (штат Флорида). Москву на них представлял Дмитриев, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет спецпредставителя президента США прибыл в московский аэропорт Внуково примерно в 22.35 мск. Затем кортеж прибыл в Кремль.

    Комментарии (0)
    23 января 2026, 04:35 • Новости дня
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    Ушаков: Россия до урегулирования на Украине продолжит решать вопрос на поле боя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит добиваться целей специальной военной операции на Украине на поле боя, пока не достигнуто урегулирование, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле.

    «Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    Он заявил, что «российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», передает РИА «Новости».

    «Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей», – сказал он журналистам.

    Переговоры продолжались около четырех часов. Ушаков заявил, что обсуждение в Кремле было исключительно содержательным, конструктивным и предельно откровенным. По его словам, встреча оказалась полезной как для России, так и для США. Среди тем беседы были также «Совет мира», ситуация в Гренландии и ряд других вопросов. Американская сторона поделилась с Москвой информацией о встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Давосе.

    Встреча была сфокусирована на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с украинцами и европейцами, «и вместе уже, на двоих, определить параметры дальнейших действий», сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, предпринимателем Джаредом Кушнером и комиссаром Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джошем Грюнбаумом.

    Комментарии (2)
    22 января 2026, 22:55 • Новости дня
    Financial Times заявила об «ударе для Зеленского» в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры с президентом США Дональдом Трампом оказались ударом для украинского лидера Владимира Зеленского, пишет британская газета Financial Times.

    Переговоры с американскими чиновниками велись до саммита, но документы, которые собирались подписывать, остались недоработанными и неподписанными, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Издание отмечает, что после встречи Трамп покинул Давос, не взяв на себя никаких обязательств по соглашению. Это «ознаменовало собой удар для Зеленского», говорится в материале.

    Газета также сообщала, что в Давосе хотели объявить о заключении плана восстановления Украины на 800 млрд долларов, но это объявление было отложено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили, что переговоры Трампа и Зеленского на полях Всемирного экономического форума в Давосе продолжались примерно час.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 13:35 • Новости дня
    BZ: Зеленский раздражен из-за обострения ситуации на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский перестал скрывать свое раздражение из-за ухудшения ситуации на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет немецкое издание Berliner Zeitung, «ситуация на Украине резко обострилась по нескольким фронтам», что отражается на поведении Зеленского, особенно в нынешние зимние недели, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «Заметно, что в эти холодные зимние недели он реагирует крайне раздраженно. Он критикует украинскую противовоздушную оборону, а также мэра Киева Виталия Кличко. В области внешней политики Зеленский также не сдерживается. Например, он критикует так называемый «Совет мира» Трампа, предложенный американцами орган для решения глобальных конфликтов».

    Издание подчеркивает, что Зеленский испытывает серьезное давление из-за внутренних проблем. Среди главных трудностей выделяют процветающую коррупцию, жестокие меры мобилизационных отрядов и растущую напряженность в преддверии возможной предвыборной кампании.

    В четверг Зеленский отправился в Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе, где планируется его встреча с американским лидером Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подписание плана восстановления Украины в Давосе сорвалось. При этом Трамп объявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 12:13 • Новости дня
    Командир ВСУ тайно вывел солдат с фронта в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ тайно вывел группу солдат из Великомихайловки Днепропетровской области, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ тайно вывел группу солдат из поселка Великая Михайловка Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил, что данное подразделение понесло значительные потери в результате ударов российских корректируемых авиационных бомб, известных как ФАБы.

    Он также отметил, что командование бригады выступило против вывода личного состава, несмотря на понесенные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Бойцы рембата ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую.

    Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.

    Комментарии (0)
    22 января 2026, 19:24 • Новости дня
    Зеленский заявил о растерянности Европы после встречи с Трампом

    Зеленский после встречи с Трампом сообщил о шоке Европы из-за Гренландии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе отметил, что европейские лидеры не знают, как реагировать на ситуацию с Гренландией.

    Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Давосе выступил с резкими заявлениями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Страна.ua. Украинский лидер подчеркнул, что Европа по-прежнему не готова к самостоятельной защите и не понимает, как реагировать на новые вызовы.

    «В прошлом году здесь, в Давосе, я закончил свое выступление словами: "Европа должна уметь себя защищать". Прошел год – и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», – заявил Зеленский.

    Он также отметил, что ряд европейских лидеров не знает, как поступать в ситуации вокруг Гренландии. По его словам, в ЕС предпочитают ждать, когда США «перегорят», вместо того чтобы выработать самостоятельную стратегию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Давосе прошли переговоры между Трампом и главой киевского режима, которые длились менее часа. Трамп назвал встречу хорошей и заявил, что обсуждение мирного процесса продолжается.

    Также в четверг СМИ писали, что Зеленский перестал скрывать раздражение из-за ухудшения ситуации на Украине. А объявление о плане по восстановлению Украины на 800 млрд долларов было отложено из-за разногласий между США и Европой.


    Комментарии (0)
    Орбан ответил Зеленскому на оскорбления
    Полянский: Запад списал Украину с населением как использованный ресурс
    ФСБ сообщила о применении западной взрывчатки при диверсиях на железных дорогах РФ
    Назван освиставший главу Минторга США в Давосе американский политик
    Глава МИД Швейцарии захотел приехать в Россию
    Система отопления столицы переведена на усиленный режим работы из-за морозов
    Коростелев и Непряева приняли приглашение МОК на Игры 2026 года

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия, по примеру России и Дании, начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск

    Самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны РФ стали войска беспилотных систем (ВБС). Для привлечения добровольцев-дроноводов им созданы поистине уникальные условия службы – но зато к кандидатам предъявляются и весьма суровые требования. Какие именно и почему именно в ВБС идет столь строгий отбор? Подробности

    Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе

    Речь Трампа в Давосе оказалась одновременно и хаотической, и пугающей. По крайней мере, если верить западной прессе, присутствующие в зале участники форума были в панике. Что такого сказал им президент Трамп – и почему Европа сама заслужила услышать то, что в итоге услышала? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Болгары получили шанс завязать с русофобией

      Один из наиболее адекватных лидеров в ЕС – президент Болгарии Румен Радев – выполнил свое обещание и ушел в отставку. Это дает болгарам исторический шанс.

    • Люди бегут из Киева

      С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюш

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации