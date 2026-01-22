Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.4 комментария
Запасы воды в Анкаре снизились до критического уровня
Наполненность водохранилищ Анкары упала до 12,6%
Анкара оказалась на пороге водного кризиса: водохранилища, обеспечивающие мегаполис питьевой водой, заполнены лишь на 12,6%, из них пригодной — около 1,38%.
Власти Анкары фиксируют критическое снижение наполнения водохранилищ, передает Ekonomim.
По данным управления водоснабжения и канализации Анкары (ASKI) на 22 января 2026 года, общий уровень наполнения водохранилищ, обеспечивающих столицу, составил около 12,6%, а объем доступной активной воды снизился примерно до 1,38%, передает РИА «Новости».
Газета отмечает, что такие показатели создают серьезные риски для устойчивого водоснабжения города в ближайшем будущем. В материале подчеркивается: «Общий объем воды и уровень наполнения водохранилищ, питающих Анкару, находятся на критическом уровне».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о дефиците воды в крупнейших городах страны, включая Анкару, Бурсу и Стамбул. По мнению турецкого лидера, за сложившуюся ситуацию ответственны оппозиционные муниципалитеты, которые получили контроль над городами после последних выборов и допустили бездействие на фоне засухи. Эрдоган также призвал граждан более бережно относиться к водным ресурсам и подчеркнул, что у Турции нет ни капли воды, которую можно было бы «потратить впустую».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Стамбул оказался на грани нехватки воды. В мегаполисе пересохли семь из десяти водохранилищ.
Ранее рекордный за 52 года дефицит осадков привел к угрозе перебоев с питьевой водой в крупных городах.