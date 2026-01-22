Командир ВСУ тайно вывел солдат с фронта в Днепропетровской области

Подполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, штаб планирования стратегических морских операций ВСУ, расположенный под Николаевом, был уничтожен точечным ударом тяжелой крылатой ракеты Х-22, передает РИА «Новости».

Лебедев рассказал, что удар пришелся по району Галициново, где находился штаб, отвечавший за подготовку атак на российские корабли в районе Крыма и Новороссийска.

По его словам, в данном штабе велось непосредственное планирование стратегических операций на море и курировалась деятельность по применению безэкипажных катеров против российских судов.

Лебедев добавил, что логистика, управление и принятие решений по этим операциям были сосредоточены именно в этом пункте. Ракета попала по заглубленному штабному бункеру, который был оборудован на базе советского бомбоубежища.

