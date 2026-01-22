Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.2 комментария
Командир ВСУ тайно вывел солдат с фронта в Днепропетровской области
Командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ тайно вывел группу солдат из Великомихайловки Днепропетровской области, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ тайно вывел группу солдат из поселка Великая Михайловка Днепропетровской области, передает ТАСС.
Кимаковский сообщил, что данное подразделение понесло значительные потери в результате ударов российских корректируемых авиационных бомб, известных как ФАБы.
Он также отметил, что командование бригады выступило против вывода личного состава, несмотря на понесенные потери.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.
Бойцы рембата ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую.
Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.