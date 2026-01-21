МЧС опровергло долгий приезд пожарных на место пожара в Адыгее

МЧС опровергло часовой приезд пожарных на место пожара в Адыгее

Пожарно-спасательные службы прибыли к месту пожара в ауле Новая Адыгея за двадцать минут после вызова, передает РБК.

В МЧС Адыгеи уточнили, что сигнал о возгорании поступил в 22 часа 45 минут, а первые подразделения прибыли на место в 23 часа 05 минут.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что время прибытия пожарных в сельских населенных пунктах не должно превышать двадцать минут, и в данном случае нарушений не зафиксировано.

Представитель МЧС Адыгеи заявил: «Никаких временных нарушений не было».

Ранее местные СМИ ссылкой на очевидцев сообщила, что пожарные якобы не могли приехать на место пожара в течение часа, однако эта информация была опровергнута официально.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника в Адыгее отключили теплоснабжение в двух многоквартирных домах.

Количество пострадавших при атаке украинского беспилотника на жилой дом в ауле Новая Адыгея достигло 13, двое из них находятся в реанимации.

После атаки БПЛА на регион в многоквартирном доме и на парковке при нем возник пожар.