Sky News: Рютте спас Гренландию от Трампа стратегией «папочка»

Tекст: Вера Басилая

Американский лидер отказался от угроз ввести пошлины против европейских союзников и заявил о достижении взаимопонимания по вопросу Гренландии, передает Sky News.

Изменение позиции произошло после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях форума в Давосе.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал: «Мы сформировали рамки будущей сделки в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона». По его словам, если это решение будет реализовано, оно станет отличным для США и всех стран альянса.

Британское издание отмечает, что дипломатическая стратегия Рютте, граничащая с лестью, принесла плоды. Ранее генсек НАТО даже называл Трампа «папочкой», что явно понравилось американскому президенту. Однако аналитики предупреждают, что этот успех лишь временно отсрочил кризис в отношениях между Вашингтоном и Европой.

Независимо от того, будет ли заключена сделка или нет, готовность Дональда Трампа публично унижать и запугивать традиционных союзников должна стать серьезным тревожным сигналом. В лучшем случае, им просто дали еще немного времени. Показная позиция Дональда Трампа по Гренландии выдает презрение к НАТО, а это значит, что этот кризис для альянса далек от завершения, несмотря на его внезапную уступку.

Европейским странам, включая Британию, необходимо срочно наращивать военный потенциал, а не просто обсуждать это. Успешные переговоры Рютте дают союзникам лишь немного времени, чтобы подготовиться к самостоятельной обороне и укрепить НАТО перед лицом внешних угроз.

Обсуждаемый в Давосе план предусматривает усиление военного присутствия США на острове без передачи контроля Вашингтону.

Президент США обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира.

Политики Гренландии выразили недовольство отсутствием своего участия в переговорах после заявлений о предварительной договоренности с НАТО.