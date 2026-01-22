Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.0 комментариев
Sky News: Рютте спас Гренландию от Трампа стратегией «папочка»
После резких угроз союзникам Дональд Трамп заявил о «рамках будущей сделки» по Гренландии и всей Арктике, временно приглушив напряжение в НАТО, что в Давосе расценили, как ловушку для альянса, пишет Sky News. По данным издания, остудить напор Трампа помогла дипломатическая стратегия генсека НАТО Рютте, граничащая с лестью.
Американский лидер отказался от угроз ввести пошлины против европейских союзников и заявил о достижении взаимопонимания по вопросу Гренландии, передает Sky News.
Изменение позиции произошло после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте на полях форума в Давосе.
В своей соцсети Truth Social Трамп написал: «Мы сформировали рамки будущей сделки в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона». По его словам, если это решение будет реализовано, оно станет отличным для США и всех стран альянса.
Британское издание отмечает, что дипломатическая стратегия Рютте, граничащая с лестью, принесла плоды. Ранее генсек НАТО даже называл Трампа «папочкой», что явно понравилось американскому президенту. Однако аналитики предупреждают, что этот успех лишь временно отсрочил кризис в отношениях между Вашингтоном и Европой.
Независимо от того, будет ли заключена сделка или нет, готовность Дональда Трампа публично унижать и запугивать традиционных союзников должна стать серьезным тревожным сигналом. В лучшем случае, им просто дали еще немного времени. Показная позиция Дональда Трампа по Гренландии выдает презрение к НАТО, а это значит, что этот кризис для альянса далек от завершения, несмотря на его внезапную уступку.
Европейским странам, включая Британию, необходимо срочно наращивать военный потенциал, а не просто обсуждать это. Успешные переговоры Рютте дают союзникам лишь немного времени, чтобы подготовиться к самостоятельной обороне и укрепить НАТО перед лицом внешних угроз.
Обсуждаемый в Давосе план предусматривает усиление военного присутствия США на острове без передачи контроля Вашингтону.
Президент США обрушился с критикой на европейских союзников и пригрозил разрушить устои западного мира.
Политики Гренландии выразили недовольство отсутствием своего участия в переговорах после заявлений о предварительной договоренности с НАТО.