В Минтрансе Кубани прошли обыски в рамках дела экс-депутата Вороновского

Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

Tекст: Катерина Туманова

«Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.