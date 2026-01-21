Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.0 комментариев
В Минтрансе Кубани прошли обыски в рамках дела экс-депутата Вороновского
Обыски в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края связаны с делом бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского.
Представитель правоохранительных органов подтвердил, что оперативные мероприятия проводились именно в рамках расследования дела Вороновского, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о проведении обысков в министерстве.
В ноябре Государственная дума приняла решение о снятии депутатской неприкосновенности с Анатолия Вороновского, представляющего фракцию «Единая Россия», в связи с подозрениями в получении взятки в особо крупном размере.
В декабре Государственная дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского.
Генпрокуратура потребовала изъять недвижимость экс-депутата Вороновского.
В среду сообщалось, что в Краснодарском крае двух чиновников Минтранса заподозрили в хищениях бюджета.