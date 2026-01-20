Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.0 комментариев
Лавров заявил о неизбежности многополярности
Многополярность уже стала объективной тенденцией в мировой политике, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году.
«Многополярность как объективная тенденция, она никуда не исчезнет. Ее нельзя просто поставить под однополярный какой-то шатер, под биполярный шатер. Уже много слишком центров экономического роста», – сказал он, передает ТАСС.
Глава МИД пояснил, что современные центры роста отражают объективные исторические процессы, такие как развитие экономики, инфраструктуры и использование природных ресурсов. По его словам, в обозримом будущем новым крупным игрокам, национальным или региональным, все равно придется договариваться о механизмах взаимодействия в рамках интеграционных структур.
Лавров также отметил, что проблемы между США и Европой, а также разногласия Соединенных Штатов с другими странами мира, связанные с тарифами, пошлинами и санкциями, будут сохраняться долго. Он подчеркнул, что эти процессы обусловлены обострившейся конкуренцией на мировых рынках, в том числе с использованием нечистоплотных методов, и займут значительный период времени.
В октябре на пленарной сессии «Валдая» президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью.
Путин выразил уверенность, что в ближайшие десятилетия глобальный миропорядок будет формироваться на принципах многополярности.
Накануне российский лидер предложил Совбезу обсудить роль России в создании многополярного мира.