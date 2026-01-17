Командующий «Западом»: Купянск полностью перешел под контроль российских войск

Tекст: Елизавета Шишкова

Все районы города Купянск Харьковской области находятся под контролем российских войск, передает ТАСС. Об этом доложил командующий группировкой «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев министру обороны России Андрею Белоусову во время оперативного совещания. В ходе разговора министр уточнил: «В целом, я так понимаю, что Купянск сейчас находится в режиме зачистки?»

Кузовлев подтвердил, что все районы города полностью контролируются российскими подразделениями, несмотря на неоднократные безуспешные попытки прорыва с украинской стороны. По его словам, Вооруженные силы Украины сохраняют планы наступления на этот участок фронта.

Генерал отметил, что «наступательная операция, которую противник проводил в декабре, в ноябре, успеха не принесла».

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» завершает освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Российские войска освободили Комаровку в Сумской области.