    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    13 января 2026, 12:05 • Новости дня

    Онищенко: Младенцы в Новокузнецке могли умереть от бактериальной инфекции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Трагедия с гибелью детей в новокузнецком роддоме может быть связана с бактериальной инфекцией, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    Вероятность вирусной инфекции маловероятна, подобное количество жертв свидетельствует именно о бактериальной природе заражения, сказал Онищенко ТАСС.

    По его мнению, в больнице, вероятно, были нарушения системного контроля за состоянием сотрудников и несвоевременная мойка помещений. По его словам, отягощающим фактором стал праздничный период, когда в учреждении работал только дежурный персонал.

    Ранее Следственный комитет России сообщал, что, по данным следствия, в роддоме умерли девять новорожденных детей. Уголовные дела возбудили по статьям о халатности и о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

    В роддоме также проводятся проверки.

    12 января 2026, 18:57 • Новости дня
    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева

    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Министерство иностранных дел Армении, где ему вручили ноту протеста.

    Причиной послужили высказывания российского телеведущего Владимира Соловьева, прозвучавшие в эфире передачи «Соловьев Live», сообщило посольство России в Армении, передает ТАСС. «Обеспокоенности армянской стороны по поводу высказываний Соловьева будут переданы в МИД России», – отметили в диппредставительстве.

    Ранее армянский МИД сообщил, что «подобные заявления в эфире государственного медиахолдинга грубо нарушают основы дружественных отношений между Арменией и Россией».

    В июле прошлого года МИД Армении вручил послу России ноту протеста в связи с высказываниями в России по внутриполитическим процессам в Армении.

    В январе 2025 года Копыркин был вызван в МИД Армении после высказываний на российском телевидении, которые, по мнению армянской стороны, якобы угрожают суверенитету и территориальной целостности республики.

    12 января 2026, 16:56 • Новости дня
    Минобороны: «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара Вооруженных Сил России с применением комплекса «Орешник» был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, сообщило Минобороны России.

    Завод занимался ремонтом и обслуживанием авиационной техники ВСУ, включая переданные западными странами самолеты F-16 и МиГ-29, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    На территории предприятия также производились ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой и средней дальности, которые использовались для атак по гражданским объектам в глубине России.

    В результате удара были разрушены производственные цеха, складские помещения с готовой продукцией, а также инфраструктура заводского аэродрома.

    Кроме того, в ходе массированной атаки с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и крылатых ракет «Калибр» в Киеве были поражены мощности двух предприятий, участвовавших в сборке ударных БПЛА для атак по территории России. По данным Минобороны, атака также затронула объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу оборонной промышленности Украины.

    Ранее мэр Львова Андрей Садовый раскрыл подробности удара «Орешником».

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий

    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Константин Долгов спросил у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее слов о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине.

    Посол по особым поручениям Константин Долгов прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине, передает «Газета.Ru».

    Долгов отметил, что риторика главы Еврокомиссии сводится к конфронтации с Россией и назвал ее позицию лицемерной. Он с иронией спросил: «Она замерзает что ли там, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор».

    Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».

    По словам Долгова, Европа и Украина не стремятся к миру. Он подчеркнул, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфронтацию с Россией.

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России показать заинтересованность в урегулировании конфликта прозвучало 12 января.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

    12 января 2026, 18:15 • Новости дня
    Глава подмосковных Химок подала в отставку и удалила аккаунты в соцсетях

    Tекст: Денис Тельманов

    Елена Землякова ушла с поста главы подмосковных Химок и удалила все свои аккаунты в социальных сетях.

    Информацию об отставке подтвердила сама Елена Землякова, передает MSK1.ru. На вопрос журналистов она ответила: «Это правда».

    После своего заявления Землякова удалила официальные аккаунты в социальных сетях, где ранее размещались новости о деятельности администрации Химок.

    Портал сообщает, что временно исполняющей обязанности главы Химок назначена Инна Федотова. До этого она работала в аналогичной должности в администрации города Клин, куда была назначена в начале августа 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов провели задержание бывшего заместителя главы Химок Дмитрия Кайгородова по делу о мошенничестве.

    Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя главы Химок Ирины Жданкиной, обвиняемой во взяточничестве в особо крупном размере.

    Бывший заместитель руководителя Химок Николай Минаев заочно арестован по решению Тверского районного суда Москвы.

    12 января 2026, 18:40 • Новости дня
    Эксперты рассказали о секретном оружии, использованном при штурме резиденции Мадуро
    @ REUTERS/Adam Gray

    Tекст: Никита Миронов

    «Охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали». Такими словами эксперты описывают эффект секретного нелетального оружия, примененного, как утверждает американская пресса, при штурме резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом «Дельта».

    «Кубинцы считаются лучшими спецназовцами во всей Латинской Америке. Это очень подготовленные специалисты, которых привлекают многие страны. В 1983 году, например, они успешно противостояли американскому спецназу в Гренаде», – рассказывает газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко.

    Однако же американским военным удалось их нейтрализовать. Так, в интервью The New York Post венесуэльский гвардеец, переживший штурм резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что американцы применили некое новое оружие.

    По его словам, «внезапно отключились все радары, над нашими позициями появились десятки беспилотников, а затем около вертолеты высадили примерно двадцать американских военных, вооруженных гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое». Охранник утверждает, что американцы выпустили «что-то похоже на очень интенсивную звуковую волну».

    По словам гвардейца, внезапно он почувствовал, что его голова взрывается изнутри. «У нас пошла кровь, кого-то рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. После начала штурма началась не битва, а резня», – приводит издание The New York Post слова одного из охранников президента Венесуэлы.

    Напомним, 3 января американский спецназ «Дельта» напал на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Куба официально признала гибель 32 своих граждан, «выполнявших задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны» – то есть сотрудников охраны президента Венесуэлы. Всего же, по данным МВД Венесуэлы, при нападении погибло около ста человек.

    Участник СВО, военблогер Алексей Живов считает, что американский спецназ «Дельта» использовал при штурме нелетальные системы направленного действия: акустическое и микроволновое или электромагнитное оружие. Возможно, все эти виды вместе.

    Подполковник запаса Олег Иванников указывает, что источником мощного излучения стали СВЧ-генераторы и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами. Кстати, СВЧ-генераторы работают только в ясную погоду, поэтому операция против Мадуро долго откладывалась по погодным условиям. Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь, полагает, что американцы использовали низко- или высокочастотное звуковое оружие, «которое било по ушам и мозгам».

    Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал, что могло быть использовано инфразвуковое оружие. «Оно способно действовать через стены и металлические преграды. Человек начинает испытывать тревогу, потом боль», – говорит эксперт.

    Также, по его словам, перед нападением «Дельта» для создания мощного электромагнитного импульса могла использовать СВЧ-генератор. «Но чтобы его включить, нужно сначала доставить и установить. Включить, дать поработать, потом выключить и только потом высаживать десант, иначе он попадет под действие генератора. Если так и было, то имело место предательство со стороны венесуэльских военных или политиков», – пояснил эксперт.

    Прохватилов напомнил, что после нападения исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отдала приказ об аресте директора Генерального управления военной контрразведки и командира президентского почётного караула, генерал-майора Хавьера Маркано Табате. «Очевидно, что местные власти прячут концы в воду», – считает эксперт и объясняет, что без предательства точно не обошлось.

    «Дельта» – не лучший в мире спецназ, у них было немало провалов. Плюс, очевидно, Трамп не хотел рисковать своими людьми. Поэтому охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали», – объясняет Владимир Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    12 января 2026, 21:20 • Новости дня
    Экс-ведущую «Орла и решки» не пустили в США из-за записи о секс-путешествиях

    @ @wild_lisa_kisa

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая ведущая шоу «Орел и Решка» Василиса Хвостова, покинувшая Россию, столкнулась с проблемами при въезде в США и была отправлена в тюрьму для мигрантов, сообщают СМИ.

    Инцидент произошел в аэропорту Нью-Йорка, где офицеры на паспортном контроле обратили внимание на множество визовых штампов в паспорте девушки, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «112».

    Во время досмотра багажа сотрудники обнаружили у Хвостовой книгу под названием «HORNY BIBLE» и костюм для BDSM-вечеринки. По словам телеведущей, книга была реквизитом для съемок, а костюм она взяла для празднования Хэллоуина. Однако при проверке телефона пограничников насторожила также подпись в ее социальных сетях: «семь лет секси путешествий».

    После допроса американские власти аннулировали визу Хвостовой. Телеведущую поместили в иммиграционную камеру, где она провела сутки, после чего ее депортировали обратно в Европу.

    Василиса Хвостова известна как ведущая программы «Орел и Решка: Чудеса света», которую она вела с 2020 по 2021 год.

    Ранее уехавший из России юморист Михаил Шац (признан иноагентом в России) рассказал о проблемах.

    Продюсер Леонид Ярмольник предсказал возвращение уехавших из России артистов.

    12 января 2026, 16:52 • Новости дня
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Американские нефтяные гиганты ведут торг с Белым домом об инвестициях в Венесуэлу. Дональду Трампу нужны эти вложения, чтобы показать успех своей внешней политики, но компании считают его идею нерентабельной и рискованной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя раздражение Белого дома из-за публичного отказа ExxonMobil работать в Венесуэле.

    «Скептицизм ExxonMobil относительно работы в Венесуэле объясним: ранее у компании национализировали активы в этой стране», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, ExxonMobil в принципе не против работы в Южной Америке. «Например, она инвестировала много средств в соседнюю Гайану и стала там основным игроком, постоянно наращивая добычу. Условия там безопасные, негативного опыта нет, отношения с властями хорошие», – отметил он.

    Важным фактором эксперт назвал и географию: «В Гайане добыча ведется на шельфе, не затрагивая континентальную часть. Это тоже гарантия безопасности – физически сложно отнять активы на шельфовом месторождении».

    Юшков также напомнил, что Гайана не входит в ОПЕК+, в отличие от Венесуэлы – сооснователя организации. «С точки зрения нынешних законов ExxonMobil просто удобнее работать в других странах. Именно это и имел в виду гендиректор компании Даррен Вудс. Поэтому я бы говорил не о конфликте, а о торге между бизнесом и Белым домом», – сказал аналитик.

    Суть этого торга, по его мнению, в следующем: «Трамп хочет, чтобы нефтяные компании наглядно показали: смещение Мадуро ведет к улучшениям. Для этого нужны инвестиции в Венесуэлу. Но государство США вкладываться не будет. Поэтому Белый дом предлагает ExxonMobil и другим гигантам самим вложить деньги, увеличив там добычу».

    Однако для самих компаний это «невыгодно и вредно», подчеркнул эксперт. «Глава ExxonMobil сказал об этом открыто. Если США выдадут своим компаниям лицензии, не снимая санкций, это обрушит цены на нефть. Цены на углеводороды и так низкие. Инвестиции в десятки миллиардов для наращивания добычи обвалят их еще сильнее. Пострадают и местные проекты этих компаний, и любые их другие активы, включая американские», – резюмировал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле. Гнев главы Белого дома вызвал скептицизм руководителя компании Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – заявил Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    «Наши активы там уже дважды конфисковались», – напомнил Вудс, добавив, что для нового входа компании в Венесуэлу потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал американские компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Также присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс заявил, что его компания является крупнейшим держателем негосударственных кредитов в Венесуэле, и призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая PDVSA. Трамп ответил, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа. «Мы не будем смотреть на то, что люди потеряли в прошлом, потому что это была их вина», – сказал глава Белого дома.

    В минувшую субботу Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам изымать доходы, связанные с продажей венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах казначейства США. Exxon, ConocoPhillips и Chevron – три крупнейших американских производителя нефти – на протяжении нескольких десятилетий были наиболее значимыми партнерами PDVSA. Правительство покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса национализировало отрасль в период с 2004 по 2007 год.

    Chevron провела переговоры о партнерстве с PDVSA и осталась работать в стране, а ConocoPhillips и Exxon покинули Венесуэлу и подали арбитражные иски. Согласно решениям судов, Венесуэла теперь должна ConocoPhillips и Exxon в общей сложности более 13 млрд долларов за экспроприацию активов.

    Вице-президент Chevron Марк Нельсон уже заявил, что его компания готова в полтора раза увеличить добычу в Венесуэле с нынешних 240 тыс. баррелей в сутки. По некоторым оценкам, для возрождения нефтяной промышленности страны и ликвидации последствий неэффективного управления потребуется 100 млрд долларов и десятилетний срок, пишет Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как эта ситуация может сказаться на экономике России.

    13 января 2026, 07:39 • Новости дня
    Baidu: Москва и Пекин нанесли синхронный экономический «удар» по Токио

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По Японии нанесли два экономических «удара» два ее крупнейших соседа, они ограничили поставки ключевых ресурсов, чтобы затруднить развитие японской промышленности и военной отрасли, пишут китайские СМИ.

    Россия первой ввела ограничения в отношении Японии, расширив в декабре список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, отметило китайское издание Baidu, передает АБН24.

    Под эмбарго попали химические соединения и материалы, необходимые для производства военного оборудования. Такое решение стало решение серьезным ударом по Токио.

    Следом Китай отказался заключать с Японией новые контракты на поставку редкоземельных металлов, используемых в микроэлектронике и военной отрасли. Китайская сторона уведомила Токио о своем решении в начале января, указав, что под запрет попадает сырье, критически важное для японской промышленности.

    Япония является государством, бедным природными ресурсами, и любые ограничения со стороны России и Китая способны перекрыть жизненно важные цепочки поставок для ее экономики.

    В публикации также указано, что синхронные действия Москвы и Пекина стали ответом на планы Японии обзавестись ядерным оружием.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что ускоренная милитаризация Японии может снизить стабильность Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Высокопоставленный советник японского премьера Санэ Такаити до этого говорил о целесообразности получения Японией ядерного оружия.

    12 января 2026, 19:59 • Новости дня
    Приставы дали Долиной пять дней на расставание с квартирой

    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главное управление ФССП по Москве инициировало исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной, рассказала адвокат Светлана Свириденко.

    Свириденко уточнила, что пристав приступил к процедуре, а у Долиной есть пять дней для добровольного исполнения решения суда, передает ТАСС.

    В понедельник в центре Москвы началась процедура выселения Ларисы Долиной из квартиры после того, как было возбуждено исполнительное производство по заявлению оппонентки.

    Покупательница квартиры Полина Лурье ранее отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи. Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что сторона Долиной допустила серьезные нарушения процедуры передачи квартиры. Сторона Лурье рассматривала возможность обращения к судебным приставам для принудительного выселения Долиной из квартиры.

    13 января 2026, 04:40 • Новости дня
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    12 января 2026, 15:12 • Новости дня
    Абиссинец из России возглавил мировой рейтинг кошек 2025 года
    @ wcf-bestcat.de

    Tекст: Дарья Григоренко

    Абиссинский кот из России признан самым красивым котом 2025 года по версии Всемирной федерации кошек.

    Победитель рейтинга набрал более 19,7 тыс. баллов, опередив почти 1,5 тыс. других участников со всего мира. Второе место заняла шотландская вислоухая кошка из Таиланда, набравшая 18,5 тыс. баллов, передает ТАСС.

    Организаторы отмечают, что российский абиссинец продемонстрировал выдающиеся породные качества и был высоко оценен жюри.

    В предварительном рейтинге на 2026 год вновь лидирует представитель России: короткошерстный британец уже набрал 550 баллов.

    12 января 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии «карт в рукаве» у Зеленского
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул слабую переговорную позицию Владимира Зеленского.

    На вопрос журналиста New York Times, есть ли у Зеленского «карты в рукаве» для успешных переговоров с Россией, Трамп ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, отсутствие поддержки со стороны главы США станет для Зеленского «полной катастрофой».

    Ранее Трамп выразил разочарование Зеленским.

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Зеленским, показав укоризненный жест.

    13 января 2026, 10:12 • Новости дня
    В роддоме Новокузнецка за праздники умерли 10 младенцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество скончавшихся в новокузнецком роддоме младенцев увеличилось до 10 человек, сообщил информированный источник.

    В январе, по предварительным данным, погибли 10 младенцев, сообщил источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией.

    Проводится доследственная проверка по статье «Халатность».

    Изначально сообщалось о гибели шести новорожденных роддоме Новокузнецка, позднее их число увеличилось до девяти.

    13 января 2026, 11:05 • Новости дня
    Названо имя капитана захваченного США танкера «Маринера»

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Капитаном танкера Marinera («Маринера»), задержанного США несколько дней назад в Атлантическом океане, является 47-летний гражданин Грузии Александр Каландадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    По данным СМИ, Каландадзе и его семья проживают в Батуми.

    Агентство морского транспорта Грузии, которое 8 января сообщило, что собирает информацию о 6 гражданах Грузии – членах экипажа танкера, пока эти сведения не комментировало.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал судно «поддельным российским нефтяным танкером», который якобы пытался избежать санкционного режима.

    Напомним, 8 января США освободили двух россиян с танкера «Маринера».

    Американист Дмитрий Дробницкий заявил, что история с танкером Marinera стала «подставой» для США.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров.

    13 января 2026, 08:29 • Новости дня
    Срок платежа Украины МВФ истек без подтверждения оплаты

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киев не провел очередной платеж МВФ на сумму примерно 171,9 млн долларов, срок его исполнения истек в понедельник, следует из платежного графика фонда.

    Срок очередного платежа Украины по кредиту Международного валютного фонда истек в 00.00 понедельника по времени Вашингтона, передает РИА «Новости».

    По данным платежного графика фонда, Киев должен был до этого времени выплатить 125 737 500 специальных прав заимствования, что эквивалентно примерно 171,9 млн долларов по курсу на 12 января. Средства предоставлялись Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый странами-участниками фонда.

    К утру вторника по московскому времени подтверждение о поступлении указанного платежа в календаре МВФ отсутствует. Следующий блок финансовых обязательств Украины перед фондом наступает 1 февраля 2026 года – тогда планируются регулярные платежи за пользование средствами МВФ. Еще один возврат части основного долга на сумму 62,5 млн SDR запланирован на 24 февраля. В феврале–апреле 2026 года, как отмечает агентство, Киев должен будет провести еще несколько крупных выплат по линии возврата кредитов фонда.

    Украина должна была перечислить Международному валютному фонду почти 180 млн долларов в счет обслуживания кредита.

    До этого Украина начала реструктуризацию долга, привязанного к ВВП, на сумму 2,6 млрд долларов.

