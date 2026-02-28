  • Новость часаИран заявил о 200 жертвах среди американских военных после ударов по базам США
    США в войне с Ираном пошли ва-банк
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке
    Захарова представила ситуацию с базой НАТО на Азове
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    28 февраля 2026, 15:17 • Новости дня

    Южнокорейский политик раскритиковал реакцию МИД на баннер посольства России

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейский политик Сон Ён Гиль заявил, что реакция МИД Сеула на баннер с фразой «Победа будет за нами» у посольства России была чрезмерно эмоциональной.

    Южнокорейский политик Сон Ён Гиль выступил с критикой в адрес МИД Республики Корея за реакцию на баннер с надписью «Победа будет за нами», который был размещён на здании посольства России в Сеуле, передает РИА «Новости».

    По его словам, дипломатические вопросы нельзя рассматривать через призму эмоци.

    «Территория посольства – это пространство, автономия которого уважается международным правом, и размещение выражений, символизирующих собственные памятные даты и исторические события, является обычной дипломатической практикой», – заявил политик.

    Сон Ён Гиль подчеркнул, что и Республика Корея нередко размещает на зданиях своих дипмиссий за рубежом символы и послания, связанные с национальной историей и праздниками. Он отметил, что следовало бы задуматься, как бы отреагировали в самой Южной Корее, если бы принимающая страна интерпретировала подобные жесты произвольно и политизировала их. По мнению политика, дипломатия требует умения ставить себя на место другой стороны.

    Ранее МИД Республики Корея выразил обеспокоенность по поводу баннера, интерпретировав его как относящийся к текущему конфликту на Украине. Посольство России разъяснило, что плакат посвящён истории Великой Отечественной войны и был использован к Дню защитника Отечества для патриотической консолидации. После окончания праздника баннер был снят, как и планировалось.

    МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».

    27 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России
    @ Jens Kalaene/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» временно снят с продажи, чтобы избежать возможных претензий со стороны правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе издательства АСТ, которое владеет правами на произведение.

    «Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» снят с продажи в связи с рисками появления претензий от правоохранительных органов», – сообщили в издательстве, передает ТАСС.

    «Голубое сало» было впервые опубликовано в 1999 году. События романа происходят в альтернативном будущем. В аннотации отмечается, что в книге «низвергнуты все кумиры – они становятся участниками безудержного карнавала, где перемешаны высокое и низкое, фантазия и реальность, прошлое и будущее».

    На официальном сайте издательства на странице книги размещено предупреждение о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, а также о запрете их незаконного оборота в соответствии с законодательством.

    Ранее глава издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил, что издатели столкнутся с необходимостью проверки и маркировки миллионов книг, изданных после 1990 года, из-за изменений в законе о наркотиках.

    28 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    Оперативники раскрыли детали похищения девочки в Смоленске

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Девятилетняя девочка из Смоленска три дня находилась у похитителя и его сожительницы, а автомобиль для совершения преступления был оформлен на вымышленное имя, сообщили в оперативных службах.

    Детали похищения девятилетней девочки в Смоленске раскрыли ТАСС оперативные службы. Там рассказали. что похититель зашел с ребенком в подъезд ее дома, где заклеил девочке рот скотчем, после чего поместил ее в сумку, из которой торчала голова. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина выносил сумку с девочкой из подъезда, однако четко идентифицировать его удалось только благодаря опыту сотрудников правоохранительных органов.

    Мужчина сел в заранее подготовленный автомобиль, в который положил сумку с ребенком, но уехал с места происшествия только спустя некоторое время. Позже его заметили камеры у гаражного кооператива, куда он заезжал задним ходом, предположительно, чтобы не попасть в объективы видеонаблюдения.

    Как сообщил собеседник агентства, похититель изначально отвез девочку к себе домой, где ее некоторое время удерживал. Когда полиция прибыла к его адресу, дома были только мать и брат, которые рассказали, что мужчина переоделся и уехал к своей сожительнице. После этого оперативники нашли ребенка уже у женщины вместе с похитителем.

    Также выяснилось, что для совершения преступления мужчина использовал автомобиль, приобретенный на имя несуществующего человека. Только в ходе поисков ребенка правоохранители установили настоящего предыдущего владельца машины. Все маршруты перемещения автомобиля находились внутри района, где была похищена девочка – камеры не зафиксировали его на выездах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девятилетняя школьница пропала в Смоленске 24 февраля, когда вышла утром выгуливать собаку и не вернулась домой.

    Следователи возбудили уголовное дело, а поиски продлились почти три дня и охватили территорию за пределами города. На третий день ребенка нашли в квартире у ранее судимого мужчины и его сожительницы. Врачи оценили состояние девочки как удовлетворительное.


    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    27 февраля 2026, 19:02 • Новости дня
    Посла Финляндии вызвали в МИД после сожжения флага России в Хельсинки
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Финляндии в Москве Марья Лиивала была вызвана в Министерство иностранных дел России.

    Поводом для вызова стал инцидент, произошедший 24 февраля в Хельсинки, где перед зданием российского посольства неизвестные сожгли Государственный флаг России.

    Российская сторона выразила решительный протест главе финской дипмиссии. «Главе финской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с имевшей место 24 февраля провокационной акцией перед посольством России в Финляндии, в ходе которой неизвестными лицами был сожжен Государственный флаг Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте дипломатического ведомства.

    На Смоленской площади подчеркнули, что Москва рассматривает этот инцидент как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России.

    Ранее радикалы сожгли флаг России в центре Тбилиси.

    27 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Власти не стали искать отказавшегося подвезти белгородского губернатора водителя
    Власти не стали искать отказавшегося подвезти белгородского губернатора водителя
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация Яковлевского округа Белгородской области не будет искать человека, который отказался подвезти губернатора региона Вячеслава Гладкова.

    Представители местной власти объяснили, что у них нет правовых оснований для установления личности этого жителя, передает Ura.ru со ссылкой на «Подъем».

    В администрации подчеркнули, что исполнить просьбу губернатора невозможно по нескольким причинам. «Как глава должен понять: это человек нашего района или Прохоровского? Было пять часов утра, человек встретился. Население нашего района 56 тыс., в Прохоровском еще сколько-то. Как вычислить?» – сказали там.

    Дополнительно власти указали на законодательные ограничения.

    Напомним, житель Белгородской области отказался подвезти губернатора Гладкова.

    28 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Россия осудила удары США и Израиля по Ирану

    МИД России потребовал немедленного перехода к дипломатии после атак по Ирану

    Россия осудила удары США и Израиля по Ирану
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, подчеркнув, что это заранее спланированная и неспровоцированная вооруженная агрессия против суверенного государства.

    Российское внешнеполитическое ведомство резко раскритиковало действия Вашингтона и Тель-Авива, подчеркнув угрозу региональной и мировой безопасности, следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    В заявлении отмечается, что действия осуществлялись на фоне переговорного процесса, который изначально должен был способствовать нормализации обстановки вокруг Исламской Республики.

    МИД России особо подчеркнул, что удары были нанесены несмотря на заверения Израиля об отсутствии заинтересованности в военном противостоянии с Ираном, и призвал международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, немедленно дать объективную оценку случившемуся. Ведомство предупредило о риске гуманитарной, экономической и даже радиологической катастрофы в регионе.

    В заявлении также подчеркивается, что удары создают угрозу глобальному режиму нераспространения ядерного оружия, поскольку в числе целей оказались объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

    МИД России назвал мотивы США и Израиля не связанными с нераспространением и обвинил их в подталкивании других стран региона к приобретению новых средств защиты.

    Отдельно отмечается опасность политики США, которая за последние месяцы выражается в систематических нарушениях международно-правовых норм. МИД России потребовал немедленного возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования и выразил готовность содействовать поиску мирных решений.

    Ранее Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана.

    Тегеран потребовал от ООН срочных мер против США и Израиля.

    Удары США и Израиля по Ирану сопровождались масштабной кибератакой.

    В ответ Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Очевидцы в ОАЭ сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае. Израиль и Иордания сообщили о перехвате ракет Ирана.

    27 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Суд назначил заседание по делу калининградского министра Анны Мусевич

    Tекст: Денис Тельманов

    Заседание по избранию меры пресечения министру Анне Мусевич и ее супругу состоится в Центральном районном суде Калининграда 28 февраля.

    Как передает РИА «Новости», Центральный районный суд Калининграда получил материалы по делу министра молодежной политики Анны Мусевич и ее мужа, задержанных в пятницу.

    Пресс-служба суда сообщила, что заседание назначено на 28 февраля, точное время станет известно утром в день слушания.

    Согласно материалам суда, Анна Мусевич и ее супруг были задержаны 27 февраля. Подробности обвинения или причины задержания в сообщении не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тверской суд Москвы рассматривает вопрос об аресте основателя издания Readovka Алексея Костылева, подозреваемого в хищении 1 млрд рублей у Минобороны и нарушении госконтрактов.

    Бывший депутат Госдумы Григорий Шилкин проведет три года в колонии общего режима после признания его виновным в крупной растрате.

    Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова.

    27 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Информресурсы Роскомнадзора и Минобороны подверглись DDoS-атаке
    Информресурсы Роскомнадзора и Минобороны подверглись DDoS-атаке
    @ Silas Stein/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информационные ресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны России подверглись масштабной DDoS-атаке.

    Как уточнили в Роскомнадзоре, атака продолжается, а источники вредоносного трафика находятся не только в России, но и в США, Китае, Британии и Нидерландах, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования зафиксировал начало атаки 27 февраля 2026 года в 9.11. Под удар попали не только сайты Роскомнадзора и Минобороны, но и инфраструктура ФГУП «ГРЧЦ».

    По данным РКН, основная масса атакующих серверов и ботнетов сосредоточена на территории России, однако значительная часть трафика поступает и из-за рубежа.

    В сентябре во время проведения выборов в России ресурсы Центризбиркома, дистанционного электронного голосования и департамента информационных технологий Москвы подверглись многочисленным DDoS-атакам.

    Ранее эксперт сообщил, что количество «хирургических» DDoS-атак в России выросло на 30% с начала 2025 года.

    27 февраля 2026, 19:25 • Новости дня
    Раскрыта схема DDoS-атаки на ресурсы Роскомнадзора и Минобороны

    Ресурсы РКН и Минобороны подверглись атаке с имитацией действий пользователей

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе DDoS-атаки на информресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны используются сложные схемы, имитирующие действия обычных пользователей.

    В Роскомнадзоре подчеркнули, что речь идет о мультивекторном воздействии, затрагивающем различные сетевые уровни, передает РИА «Новости».

    По словам сотрудников ведомства, злоумышленники используют методы, имитирующие действия реальных пользователей.

    Напомним, в пятницу информационные ресурсы Роскомнадзора и Министерства обороны России подверглись масштабной DDoS-атаке.

    27 февраля 2026, 18:15 • Новости дня
    Суд арестовал подозреваемого во взятке топ-менеджера «Газпром нефти» Джалябова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова.

    Ему предъявлено обвинение в получении взяток на сумму более 29 млн рублей, передает ТАСС.

    «Ходатайство органов предварительного расследования удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Джалябова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 апреля», – объявил судья.

    Напомним, накануне силовики задержали в Петербурге зампреда правления «Газпром нефти» Антона Джалябова, который подозревается в получении элитной недвижимости и водного транспорта от подрядчиков.

    27 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    Замена российских деталей на аналоги привела к сбоям на болгарской АЭС «Козлодуй»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Энергоблок №6 болгарской АЭС «Козлодуй» этой зимой вновь остановлен – это уже второй случай за сезон, а после завершения декабрьского ремонта реактор пришлось останавливать трижды. Причина – замена российских комплектующих на их аналоги, которые не обеспечивают стабильную работу оборудования.

    Речь идет о предохранительных устройствах с разрывной мембраной МПУРС-250–16 для сепараторов-пароперегревателей СПП-1000, используемые аналоги оказались менее надежными, чем оригинальные российские детали, пишет Telegram-канал AtomGramm со ссылкой на Atomic Energy.

    Ситуация вызвала серьезный общественный и политический резонанс: директора станции Ивана Андреева вызвали на слушания в парламент, а Генеральная прокуратура начала проверку. Депутаты потребовали объяснений по поводу возможных нарушений нормативной базы, связанных с изменением конструктивных решений и применением несертифицированных компонентов.

    Внеплановые остановки блока привели к техническим проблемам и финансовым потерям. Глава АЭС подчеркнул, что станция ищет альтернативные технические решения на фоне сложностей с поставками из России.

    В то же время в начале февраля правительство Болгарии разрешило «Козлодуй» продолжать закупки оборудования в России как по уже заключенным контрактам, так и оформлять новые соглашения, чтобы обеспечить стабильную работу энергоблока.

    28 февраля 2026, 15:51 • Новости дня
    Захарова представила ситуацию с базой НАТО на Азове

    Захарова оценила риски появления базы НАТО на Азовском море

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран продемонстрировала, какую катастрофическую угрозу несло бы присутствие сил Североатлантического альянса на Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале. «А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», – написала дипломат после сообщений об ударах по исламской республике.

    Под огнем США и Израиля 28 февраля оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами.

    Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции с применением беспилотников и ракет. По данным СМИ, ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    До этого Тегеран предупредил о возможности поражения всех американских военных баз в регионе.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    27 февраля 2026, 16:44 • Новости дня
    В России выпустили первый учебник о беспилотниках для старшеклассников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Учебник о беспилотных летательных аппаратах для учеников 10-11 классов прошел государственную экспертизу и включен в федеральный перечень.

    Издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы выпустило учебник по беспилотным летательным аппаратам для старшеклассников, сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ. Книга предназначена для углубленного изучения физики и информатики в профильных классах 10-11-х классов.

    Учебник «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии» стал первым изданием по беспилотным технологиям для старшей школы, прошел государственную экспертизу, получил официальный статус учебника и уже включен в федеральный перечень Министерства просвещения России.

    Материалы учебника охватывают полный цикл создания беспилотного летательного аппарата, включая конструирование, программирование, обслуживание и испытания авиационных систем. Особое внимание уделяется навыкам ручного пилотирования, программированию полетов с использованием элементов искусственного интеллекта и 3D-моделированию.

    Школьники познакомятся с историей и типами дронов, изучат правовые аспекты эксплуатации: регистрацию беспилотников, согласование полетов и взаимодействие с надзорными органами. Учебник также может использоваться во внеурочной деятельности – в кружках, технопарках и IT-кубах, отмечают издатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершили подготовку новых единых учебников по обществознанию для 9-11 классов.

    Ранее сообщалось, что с сентября школьный предмет «индивидуальный проект» получит дополнительную программу «Обучение служением. Первые», которая позволит школьникам заниматься социальными задачами НКО, государства и социального бизнеса.

    А до этого стало известно. что более 8,5 млн школьников уже прошли занятия курса «Россия – мои горизонты».


    27 февраля 2026, 18:07 • Новости дня
    Минюст включил журналистку Кричевскую в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) Веру Кричевскую.

    На сайте ведомства указано, что Кричевская участвовала в создании и распространении материалов иностранных агентов для широкой аудитории, а также распространяла материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

    В сообщении подчеркивается, что журналистка распространяла недостоверные сведения о решениях российских органов власти и их политике, а также выступала против спецоперации на Украине.

    Кроме Кричевской, в обновленный реестр иностранных агентов также внесены активист Максим Алиев, политик Александр Иванов и интернет-ресурс «Республика».

    В январе Министерство юстиции России включило писателя Яна Шенкмана и микробиолога Александра Гольдфарба в реестр иностранных агентов.

    27 февраля 2026, 21:50 • Новости дня
    Сбежавшего из-под конвоя в Москве подсудимого нашли

    Сбежавшего из-под конвоя в Москве подсудимого нашли в хостеле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники уголовного розыска задержали подсудимого, сбежавшего из-под конвоя в центре российской столицы.

    Пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что мужчина 2001 года рождения самовольно покинул сопровождение при доставлении в Таганский район Москвы для избрания меры пресечения, передает ТАСС.

    В ходе оперативно-разыскных мероприятий с использованием камер наружного наблюдения удалось установить местонахождение беглеца. «Он находился в одном из хостелов на Кузьминской улице», – уточнили в ведомстве.

    Ранее Таганский суд подтвердил побег осужденного при ожидании адвоката.

    27 февраля 2026, 17:18 • Новости дня
    Вынесен приговор за хищения и растрату бывшим руководителям БФУ

    Экс-руководство БФУ осудили за хищение 35,1 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ленинградский районный суд Калининграда вынес обвинительный приговор бывшему ректору и проректору Балтийского федерального университета (БФУ) по делу о хищении бюджетных средств вуза.

    Бывший ректор Балтийского федерального университета Александр Федоров признан виновным в присвоении и растрате 35,1 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщает корреспондент ТАСС.

    Бывшего проректора БФУ Елену Мялкину также признали виновной по тому же уголовному делу. Ей назначено три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 300 тыс. рублей. Судья уточнила, что ущерб вузу от действий осужденных составил 35,1 млн рублей.

    Накануне гособвинение затребовало для Федорова шесть с половиной лет колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей. При этом, в январе следователи предъявили Федорову и Мялкиной обвинения в присвоении более 40 млн рублей.

    А изначально, как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет подозревал фигурантов в хищении 18 млн рублей через схему поощрений сотрудников.


  • О газете
