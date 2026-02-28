35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Южнокорейский политик раскритиковал реакцию МИД на баннер посольства России
Южнокорейский политик раскритиковал реакцию МИД Сеула на баннер России
Южнокорейский политик Сон Ён Гиль заявил, что реакция МИД Сеула на баннер с фразой «Победа будет за нами» у посольства России была чрезмерно эмоциональной.
Южнокорейский политик Сон Ён Гиль выступил с критикой в адрес МИД Республики Корея за реакцию на баннер с надписью «Победа будет за нами», который был размещён на здании посольства России в Сеуле, передает РИА «Новости».
По его словам, дипломатические вопросы нельзя рассматривать через призму эмоци.
«Территория посольства – это пространство, автономия которого уважается международным правом, и размещение выражений, символизирующих собственные памятные даты и исторические события, является обычной дипломатической практикой», – заявил политик.
Сон Ён Гиль подчеркнул, что и Республика Корея нередко размещает на зданиях своих дипмиссий за рубежом символы и послания, связанные с национальной историей и праздниками. Он отметил, что следовало бы задуматься, как бы отреагировали в самой Южной Корее, если бы принимающая страна интерпретировала подобные жесты произвольно и политизировала их. По мнению политика, дипломатия требует умения ставить себя на место другой стороны.
Ранее МИД Республики Корея выразил обеспокоенность по поводу баннера, интерпретировав его как относящийся к текущему конфликту на Украине. Посольство России разъяснило, что плакат посвящён истории Великой Отечественной войны и был использован к Дню защитника Отечества для патриотической консолидации. После окончания праздника баннер был снят, как и планировалось.
МИД Южной Кореи потребовал от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами».