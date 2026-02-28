Южнокорейский политик раскритиковал реакцию МИД Сеула на баннер России

Tекст: Вера Басилая

Южнокорейский политик Сон Ён Гиль выступил с критикой в адрес МИД Республики Корея за реакцию на баннер с надписью «Победа будет за нами», который был размещён на здании посольства России в Сеуле, передает РИА «Новости».

По его словам, дипломатические вопросы нельзя рассматривать через призму эмоци.

«Территория посольства – это пространство, автономия которого уважается международным правом, и размещение выражений, символизирующих собственные памятные даты и исторические события, является обычной дипломатической практикой», – заявил политик.

Сон Ён Гиль подчеркнул, что и Республика Корея нередко размещает на зданиях своих дипмиссий за рубежом символы и послания, связанные с национальной историей и праздниками. Он отметил, что следовало бы задуматься, как бы отреагировали в самой Южной Корее, если бы принимающая страна интерпретировала подобные жесты произвольно и политизировала их. По мнению политика, дипломатия требует умения ставить себя на место другой стороны.

Ранее МИД Республики Корея выразил обеспокоенность по поводу баннера, интерпретировав его как относящийся к текущему конфликту на Украине. Посольство России разъяснило, что плакат посвящён истории Великой Отечественной войны и был использован к Дню защитника Отечества для патриотической консолидации. После окончания праздника баннер был снят, как и планировалось.

