    Вымирающая Прибалтика отказывает в доверии своим лидерам
    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле
    Генштаб Британии назвал условие размещения войск на Украине
    TWZ: США испытывают на Украине мобильные вездеходы для борьбы с дронами
    По факту смерти младенцев в роддоме Новокузнецка возбуждено уголовное дело
    Американист дал оценку законопроекту в Конгрессе США об аннексии Гренландии
    Во Франции испугались перевооружения Германии
    Конфликт лидеров фракций Европарламента создал проблемы для фон дер Ляйен
    «Лента» объявила о покупке сети гипермаркетов «OBI Россия»
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    13 января 2026, 12:10

    Американист дал оценку законопроекту в Конгрессе США об аннексии Гренландии

    Американист Дудаков: Законопроект республиканца Файна об аннексии Гренландии – популизм

    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США всем бюджетом заведует Конгресс. Поэтому администрации Дональда Трампа в случае присоединения или покупки Гренландии нужна будет «отмашка» конгрессменов. Другое дело, что законодатели очень скептически относятся к аннексии острова, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставления ей статуса штата.

    «Законопроект об аннексии Гренландии – не более чем популистская инициатива», – считает американист Малек Дудаков. Собеседник напомнил, что автор документа – Рэнди Файн – ярый трампист и довольно маргинален. «Он неоднократно попадал в самые разные скандалы. Один из последних разразился в декабре 2025 года: законодатель призывал депортировать всех мусульман из Америки», – уточнил политолог.

    Теперь Файн взялся за Гренландию. Однако вероятность принятия его законопроекта крайне мала. «Всеми бюджетными вопросами заведует именно Конгресс. Поэтому администрации Дональда Трампа в случае присоединения или покупки острова потребуется «отмашка» конгрессменов. Другое дело, что законодатели в целом настроены очень скептически в отношении возможности аннексии Гренландии. Демократы в Сенате заблокируют инициативу», – считает Дудаков.

    Он указал, что Белый дом рассматривает разные пути и способы, как заполучить Гренландию. «Среди них – военный сценарий, в реализацию которого я не верю, а также экономический. Например, американское руководство обещает Нууку некие масштабные инвестиции в случае согласия на ассоциацию с США. Есть и более экстравагантные предложения – заплатить каждому гренландцу по 100 тыс. долларов за согласие стать гражданином Штатов», – детализировал эксперт.

    По его мнению, вероятность успеха планов Вашингтона низкая. «Дания не согласится на американские условия. Да и в целом мы видим настрой гренландского общества, где 80% выступает против того, чтобы присоединяться к США. Поэтому на текущий момент все эти законопроекты не более чем информационный шум», – заключил Дудаков.

    Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн внес на рассмотрение законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. Документ опубликован на сайте Палаты представителей США.

    «Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», – заявил Файн.

    В случае принятия закон позволит Дональду Трампу предпринимать любые шаги, которые он сочтет нужными для аннексии или приобретения острова. Американский лидер должен будет представить Конгрессу поправки в федеральное законодательство, которые потребуются для принятия «вновь приобретенной территории» в качестве штата.

    Параллельно конгрессмен-демократ Джимми Гомес внес на рассмотрение законопроект «О защите суверенитета Гренландии», предполагающий запрет использования федеральных средств для содействия «вторжению, аннексии, покупке или иным формам приобретения» острова правительством США.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.

    Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.

    «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.

    12 января 2026, 18:40
    @ REUTERS/Adam Gray

    Tекст: Никита Миронов

    «Охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали». Такими словами эксперты описывают эффект секретного нелетального оружия, примененного, как утверждает американская пресса, при штурме резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом «Дельта».

    «Кубинцы считаются лучшими спецназовцами во всей Латинской Америке. Это очень подготовленные специалисты, которых привлекают многие страны. В 1983 году, например, они успешно противостояли американскому спецназу в Гренаде», – рассказывает газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко.

    Однако же американским военным удалось их нейтрализовать. Так, в интервью The New York Post венесуэльский гвардеец, переживший штурм резиденции президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассказал, что американцы применили некое новое оружие.

    По его словам, «внезапно отключились все радары, над нашими позициями появились десятки беспилотников, а затем около вертолеты высадили примерно двадцать американских военных, вооруженных гораздо более мощным оружием, чем обычное стрелковое». Охранник утверждает, что американцы выпустили «что-то похоже на очень интенсивную звуковую волну».

    По словам гвардейца, внезапно он почувствовал, что его голова взрывается изнутри. «У нас пошла кровь, кого-то рвало кровью. Мы упали на землю и не могли пошевелиться. После начала штурма началась не битва, а резня», – приводит издание The New York Post слова одного из охранников президента Венесуэлы.

    Напомним, 3 января американский спецназ «Дельта» напал на резиденцию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Куба официально признала гибель 32 своих граждан, «выполнявших задания от имени Революционных вооруженных сил и Министерства внутренних дел по запросу соответствующих органов южноамериканской страны» – то есть сотрудников охраны президента Венесуэлы. Всего же, по данным МВД Венесуэлы, при нападении погибло около ста человек.

    Участник СВО, военблогер Алексей Живов считает, что американский спецназ «Дельта» использовал при штурме нелетальные системы направленного действия: акустическое и микроволновое или электромагнитное оружие. Возможно, все эти виды вместе.

    Подполковник запаса Олег Иванников указывает, что источником мощного излучения стали СВЧ-генераторы и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами. Кстати, СВЧ-генераторы работают только в ясную погоду, поэтому операция против Мадуро долго откладывалась по погодным условиям. Военный эксперт Виктор Литовкин в свою очередь, полагает, что американцы использовали низко- или высокочастотное звуковое оружие, «которое било по ушам и мозгам».

    Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук рассказал, что могло быть использовано инфразвуковое оружие. «Оно способно действовать через стены и металлические преграды. Человек начинает испытывать тревогу, потом боль», – говорит эксперт.

    Также, по его словам, перед нападением «Дельта» для создания мощного электромагнитного импульса могла использовать СВЧ-генератор. «Но чтобы его включить, нужно сначала доставить и установить. Включить, дать поработать, потом выключить и только потом высаживать десант, иначе он попадет под действие генератора. Если так и было, то имело место предательство со стороны венесуэльских военных или политиков», – пояснил эксперт.

    Прохватилов напомнил, что после нападения исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес отдала приказ об аресте директора Генерального управления военной контрразведки и командира президентского почётного караула, генерал-майора Хавьера Маркано Табате. «Очевидно, что местные власти прячут концы в воду», – считает эксперт и объясняет, что без предательства точно не обошлось.

    «Дельта» – не лучший в мире спецназ, у них было немало провалов. Плюс, очевидно, Трамп не хотел рисковать своими людьми. Поэтому охрану Мадуро в результате предательства сначала «вырубили», а потом – уже не способную к сопротивлению – расстреливали», – объясняет Владимир Прохватилов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как США удалось захватить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    12 января 2026, 16:52
    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу

    Эксперт Юшков: ExxonMobil разошлась с Трампом во мнении о рентабельности работы в Венесуэле

    Юшков объяснил нежелание нефтяных компаний США возвращаться в Венесуэлу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Американские нефтяные гиганты ведут торг с Белым домом об инвестициях в Венесуэлу. Дональду Трампу нужны эти вложения, чтобы показать успех своей внешней политики, но компании считают его идею нерентабельной и рискованной. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт по энергетике Игорь Юшков, комментируя раздражение Белого дома из-за публичного отказа ExxonMobil работать в Венесуэле.

    «Скептицизм ExxonMobil относительно работы в Венесуэле объясним: ранее у компании национализировали активы в этой стране», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    По его словам, ExxonMobil в принципе не против работы в Южной Америке. «Например, она инвестировала много средств в соседнюю Гайану и стала там основным игроком, постоянно наращивая добычу. Условия там безопасные, негативного опыта нет, отношения с властями хорошие», – отметил он.

    Важным фактором эксперт назвал и географию: «В Гайане добыча ведется на шельфе, не затрагивая континентальную часть. Это тоже гарантия безопасности – физически сложно отнять активы на шельфовом месторождении».

    Юшков также напомнил, что Гайана не входит в ОПЕК+, в отличие от Венесуэлы – сооснователя организации. «С точки зрения нынешних законов ExxonMobil просто удобнее работать в других странах. Именно это и имел в виду гендиректор компании Даррен Вудс. Поэтому я бы говорил не о конфликте, а о торге между бизнесом и Белым домом», – сказал аналитик.

    Суть этого торга, по его мнению, в следующем: «Трамп хочет, чтобы нефтяные компании наглядно показали: смещение Мадуро ведет к улучшениям. Для этого нужны инвестиции в Венесуэлу. Но государство США вкладываться не будет. Поэтому Белый дом предлагает ExxonMobil и другим гигантам самим вложить деньги, увеличив там добычу».

    Однако для самих компаний это «невыгодно и вредно», подчеркнул эксперт. «Глава ExxonMobil сказал об этом открыто. Если США выдадут своим компаниям лицензии, не снимая санкций, это обрушит цены на нефть. Цены на углеводороды и так низкие. Инвестиции в десятки миллиардов для наращивания добычи обвалят их еще сильнее. Пострадают и местные проекты этих компаний, и любые их другие активы, включая американские», – резюмировал он.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле. Гнев главы Белого дома вызвал скептицизм руководителя компании Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – заявил Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    «Наши активы там уже дважды конфисковались», – напомнил Вудс, добавив, что для нового входа компании в Венесуэлу потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал американские компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Также присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс заявил, что его компания является крупнейшим держателем негосударственных кредитов в Венесуэле, и призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая PDVSA. Трамп ответил, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа. «Мы не будем смотреть на то, что люди потеряли в прошлом, потому что это была их вина», – сказал глава Белого дома.

    В минувшую субботу Трамп подписал указ, запрещающий судам или кредиторам изымать доходы, связанные с продажей венесуэльской нефти, хранящиеся на счетах казначейства США. Exxon, ConocoPhillips и Chevron – три крупнейших американских производителя нефти – на протяжении нескольких десятилетий были наиболее значимыми партнерами PDVSA. Правительство покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса национализировало отрасль в период с 2004 по 2007 год.

    Chevron провела переговоры о партнерстве с PDVSA и осталась работать в стране, а ConocoPhillips и Exxon покинули Венесуэлу и подали арбитражные иски. Согласно решениям судов, Венесуэла теперь должна ConocoPhillips и Exxon в общей сложности более 13 млрд долларов за экспроприацию активов.

    Вице-президент Chevron Марк Нельсон уже заявил, что его компания готова в полтора раза увеличить добычу в Венесуэле с нынешних 240 тыс. баррелей в сутки. По некоторым оценкам, для возрождения нефтяной промышленности страны и ликвидации последствий неэффективного управления потребуется 100 млрд долларов и десятилетний срок, пишет Bloomberg. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как эта ситуация может сказаться на экономике России.

    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    13 января 2026, 04:40
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине

    Зампостпреда США назвала «опасной и необъяснимой эскалацией» удар «Орешником»

    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампостпреда США при ООН Тэмми Брюс в своем выступлении на заседании Совета Безопасности по Украине недоумённо заявила, что американские дипломаты только-только встретились с коллегами из ЕС и Украины по вопросу мирового соглашения, как Россия ударила по «Орешником».

    «Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерный заряд, по району Украины, расположенному недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой ещё одну опасную и необъяснимую эскалацию войны, даже несмотря на то, что США активно работают с Киевом, другими партнерами и Москвой над прекращением войны путем переговоров», – заявила она.

    Брюс добавила, что в момент, когда всё держится только на бескорыстной  и беспрецедентной приверженности президента США Дональда Трампа миру во всем мире, обе стороны должны искать пути деэскалации, «однако действия России рискуют расширить и усилить войну».

    «Мы осуждаем продолжающиеся и усиливающиеся атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру. Эти атаки выставляют на посмешище дело мира, дело первостепенной важности для всего мира и для президента Трампа», – сказала зампостпреда США.

    Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что баллистическая ракета «Орешник» без боевой части нанесла значительный ущерб критической инфраструктуре Львовской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО связал удар «Орешником» с попыткой ослабить военную помощь Киеву. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Минобороны России сообщило, что «Орешник» вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод.

    12 января 2026, 18:07
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул слабую переговорную позицию Владимира Зеленского.

    На вопрос журналиста New York Times, есть ли у Зеленского «карты в рукаве» для успешных переговоров с Россией, Трамп ответил отрицательно, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, отсутствие поддержки со стороны главы США станет для Зеленского «полной катастрофой».

    Ранее Трамп выразил разочарование Зеленским.

    Во время встречи «коалиции желающих» в Париже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Зеленским, показав укоризненный жест.

    12 января 2026, 14:50
    Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США

    Политолог Рар: Европа боится не потери Гренландии, а развала НАТО

    Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США
    @ U.S. Army National Guard/1st Lt. Benjamin Haulenbeek/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Больше всего европейские лидеры опасаются не американского военного захвата Гренландии, а раскола и конца Североатлантического альянса. Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он спрогнозировал, к каким последствиям приведет взятие под контроль США острова.

    «Если США возьмут под свой контроль Гренландию, то это лишь в очередной раз обличит Европу в двойной морали. Те, кто ссылается на право, покричат, помашут кулаком и потопчут ногами. Но в конце концов они смирятся с тем, что в мировой политике давно действует не мораль, а право сильного», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Я не вижу ни одной европейской страны, которая бы посмела ради спасения Дании высадить десант против США в Гренландии», – заметил собеседник. По его мнению, больше всего европейцы опасаются не американского военного захвата острова, а раскола и конца Североатлантического альянса.

    «Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в объединении. Лишившись Трампа как главного капитана НАТО, блок сразу утратит силу и, вероятно, расколется, потому что многие оставшиеся европейские страны не захотят видеть во главе этой организации немцев или англичан», – подчеркнул Рар.

    «В то же время, в частности, в Берлине питают надежды на то, что Трамп опять исчезнет с международный арены. Пока этого не произошло, у Фридриха Мерца нет других возможностей, кроме как попытаться через «правильную мораль» давить на главу Белого дома и ждать», – заключил политолог.

    Ранее стало известно о намерении Германии предложить НАТО создать совместную миссию в Гренландии. Целью инициативы станет мониторинг безопасности в Арктике. Этот шаг рассматривается как способ урегулирования напряженности в отношениях с США из-за угроз аннексии острова, пишет Bloomberg.

    Как отмечает агентство, образцом для миссии под названием Arctic Sentry («Арктический страж») может стать миссия Baltic Sentry («Балтийский страж»), которая была запущена НАТО в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море. В свою очередь премьер-министр Британии Кир Стармер призывает союзников нарастить военное присутствие на Крайнем Севере.

    Примечательно, что активизация Берлина и Лондона происходит на фоне отсутствия реакции руководства НАТО на амбиции Дональда Трампа в отношении Гренландии. Газета Financial Times сообщает, что европейских лидеров смутило явное стремление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте «отмолчаться». Они усомнились в способности блока защищать интересы Дании.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.

    Желание президента США овладеть крупнейшим островом, пожалуй, еще сильнее его желания получить Нобелевскую премию мира, указал Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО. В своем Telegram-канале эксперт объясняет: «Как политик-националист, он стремится укрепить американские позиции (в международных отношениях, экономике и военной сфере) в «ближнем зарубежье» США».

    «Как «политик на втором сроке», он хочет, чтобы каждое решение по этой части было стратегическим и долгосрочным, «оставляло наследие», – добавил Сучков. – Присоединение самого большого в мире острова, расположенного на стыке ключевых транспортно-логистических коммуникаций и военных расчетов, да еще и богатого полезными ископаемыми, – то, что надо для утоления амбиций и государства, и его лидера».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, во что могут вылиться противоречия между США и Европой по вопросу Гренландии и как вовлеченность в украинский кризис мешает европейским политикам дать адекватный ответ Вашингтону.

    12 января 2026, 23:05
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмен Рэнди Файн представил законопроект об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии – знаковый закон, направленный на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности Америки в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

    По мере усиления глобальной конкуренции в Арктике США не могут позволить себе допустить усиление влияния враждебных держав в одном из наиболее стратегически важных регионов мира, говорится в пресс-релизе конгрессмена Файна на его сайте, где представлен полный текст законопроекта.

    «Гренландия – это не отдалённый форпост, который мы можем игнорировать, это жизненно важный актив национальной безопасности. Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединённые Штаты. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и стремятся подорвать нашу безопасность», – сказано в релизе.

    Файн добавил, что «враги США» наступают на пятки после того, как Вашингтон «только что уничтожил одного из их главных союзников Николаса Мадуро в Венесуэле».

    «Китай и Россия продолжают агрессивно расширять своё присутствие в регионе, в то время как годы слабой политики при Джо Байдене позволили подорвать стратегическое положение Америки. Восстановление американской мощи требует решительных действий», – заявляет в релизе конгрессмен.

    Там поясняется, что закон об аннексии и предоставлении Гренландии статуса штата уполномочивает президента США предпринять любые необходимые шаги для аннексии или приобретения Гренландии в качестве территории США.

    Законопроект также требует представления Конгрессу полного отчета, в котором будут изложены изменения в федеральном законодательстве, необходимые для окончательного принятия Гренландии в качестве официального штата США.

    «Слишком долго американское руководство бездействовало, пока наши противники подрывали наше геополитическое доминирование. Мой законопроект защитит нашу родину, обеспечит наше экономическое будущее и гарантирует, что правила в Арктике будут устанавливать именно Америка, а не Китай или Россия. Вот как выглядит американское лидерство и сила», – резюмировал Файн.

    Напомним, Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а в 2009 году получила автономию и право на самостоятельное определение внутренней политики, несмотря на то что формально остаётся частью датского королевства. Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии. Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США.

    Трамп публично провозгласил себя спасителем НАТО, комментируя напряженность вокруг возможных притязаний США на Гренландию.

    12 января 2026, 22:52
    Медведев предупредил Трампа о 90-м регионе России

    Медведев посоветовал Трампу «брать» Гренландию, пока она не выбрала Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев иронично посоветовал президенту США Дональду Трампу «брать» Гренландию, чтобы «опередить» возможный референдум о присоединении острова к России.

    Дмитрий Медведев в ироничной форме посоветовал Дональду Трампу поспешить с «захватом» Гренландии, По словам зампреда Совбеза РФ, если Трамп не поторопится, «через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России».

    «И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге. А у России появится новый – уже 90-й – субъект Федерации», – написал в Max Медведев.

    Медведев пошутил, что в случае захвата Гренландии у Трампа может появиться новая должность – acting president of Greenland, по аналогии с тем, как президент США назвал себя и.о. президента Венесуэлы в соцсети Truth Social. Медведев уверен, что с такой ролью Трамп справился бы отлично.

    Зампред Совбеза также заявил, что подобный сценарий пошёл бы на пользу мировому климату. «Вообще говоря, захват Гренландии Штатами был бы полезен для оздоровления мирового климата. Во-первых, удалось бы уничтожить осиное гнездо наркомафии в рассаднике апокалиптического зла – мегаполисе Нуук», – отметил Медведев.

    В своей публикации он подчеркнул, что подобная «уникальная войсковая операция» позволила бы взять в плен и предать суду европейских политиков, выступавших против США и поддерживавших Гренландию, среди которых Медведев упомянул «макронов, стармеров, мерцев, стуббов и прочих американофобов».

    Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а в 2009 году получила автономию и право на самостоятельное определение внутренней политики, несмотря на то что формально остаётся частью датского королевства.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    Трамп провозгласил себя спасителем НАТО на фоне обсуждения возможных претензий США на Гренландию.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США Дональду Трампу.

    Евросоюз намерен увеличить расходы на Гренландию до примерно 530 млн евро за семь лет с 2028 по 2034 год.

    12 января 2026, 13:28
    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике

    Американист Дудаков: Самая очевидная мишень Трампа после Венесуэлы – Куба

    Американист назвал приоритетные для Трампа направления во внешней политике
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Угрозы Дональда Трампа о возможных военных операциях против Ирана преувеличены. Этот регион для Вашингтона не является приоритетным. Если исходить из стратегии нацбезопасности США, ключевое направление – это Куба, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Так он прокомментировал попытки администрации США оказывать давление одновременно на несколько стран.

    «Эффект, который был достигнут после американской военной авантюры в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро, пока сохраняется. Дональд Трамп, пользуясь этим, задействует классическую стратегию из бизнеса: он хватается сразу за несколько направлений и наблюдает, где высоки шансы достичь нужного результата. Исходя из вероятности успеха, президент США и выберет какое-то одно», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его оценкам, самая очевидная мишень Вашингтона после Каракаса – Куба. «Островное государство для Штатов – это незакрытый гештальт, который тянется десятилетиями, еще со времен президентства Джона Кеннеди и провальной операции в заливе Свиней», – уточнил собеседник.

    «Ситуация в экономике Кубы сложная: там постоянно происходят блэкауты, веерные отключения электричества. Страна зависима от поставок топлива и нефти из Венесуэлы. И хотя власти смогли найти альтернативных поставщиков – в частности в Мексике, Гавана столкнется с последствиями», – детализировал эксперт.

    В Латинской Америке администрация Трампа также следит за Боготой и Мехико, продолжил Дудаков. «В Колумбии осенью пройдут президентские выборы. Штаты в надежде привести к победе правых, будут оказывать давление на страну», – отметил спикер. Что касается Мексики, там левые, которые сейчас находятся у власти, надеются прийти к компромиссу по ряду вопросов, но у них с Белым домом сохраняется довольно много противоречий.

    «Отдельный вопрос – Гренландия. Вашингтон давит как на сам остров, так и на Данию, и на Европейский союз. Штаты надеются, что европейцы в последний момент согласятся пойти на уступки, которые могли бы включать, например, передачу Гренландии в рамках Договора о свободной ассоциации», – рассуждает американист.

    Наконец, Трамп ухватился за Иран, добавил политолог. «Причина проста: в Исламской республике продолжаются протесты, которые администрации США очень хочется поддержать. При этом американские ресурсы на Ближнем Востоке сейчас ограничены», – напомнил Дудаков. По его мнению, угрозы главы Белого дома о возможных военных операциях в регионе преувеличены.

    «Штатам потребуется передислоцировать силы для того, чтобы в реальности быть готовыми одновременно и защищать свои базы, и наносить ракетные удары по территории Ирана. Серьезных приготовлений пока не наблюдается. Тем не менее, Вашингтон пытается через информационно-психологическую кампанию оказывать влияние на Тегеран», – указал собеседник.

    Впрочем, по оценкам эксперта, иранское направление для Белого дома сейчас не является приоритетным, о чем свидетельствует и стратегия нацбезопасности США. «Основное – это Куба и Венесуэла. Это отвечает доктрине возвращения американского влияния в Латинской Америке», – уточнил аналитик.

    При этом происходящее внутри США уже вызывает противоречия и ведет к серьезному расколу. «С одной стороны, есть ястребы среди представителей MAGA-электората, которые одобряют действия администрации. С другой, среди сторонников Трампа присутствуют изоляционисты, которые не поддерживают нынешний курс», – детализировал политолог.

    «Что касается общественного мнения, то большинство американцев, скорее, недовольны тем, что происходит вокруг Венесуэлы. Они хотели бы, чтобы Трамп занимался решением внутренних проблем. Чуть больше половины американцев не поддерживает операцию по захвату Мадуро», – рассказал Дудаков, ссылаясь на опросы. По его словам, тема присоединения Гренландии к США тоже крайне непопулярна. «Подавляющее большинство граждан Америки выступает против того, чтобы этому уделять внимание», – добавил он.

    «Впрочем, рейтинги Трампа слегка подросли после военной авантюры с захватом Мадуро – на два-три пункта. Но это в пределах обычных колебаний. Скорее всего, популярность президента в ближайшее время начнет сходить на нет – особенно когда выяснится, что никакого существенного преимущества Штаты не получат, не будет никаких масштабных поставок нефти и вестернизации», – заключил Дудаков.

    Напомним, с начала 2026 года США оказывают активное давление сразу на несколько стран мира. Так, Дональд Трамп после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро приписал себе новую должность – исполняющий обязанности президента Венесуэлы. Отметим, суд Боливарианской республики назначил вице-президента Делси Родригес и. о. главы государства.

    Трамп также репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он «курит» кубинскую сигару. Он обвинил Кубу в зарабатывании денег на защите лидеров Венесуэлы. «Куба много лет жила за счет огромных объемов нефти и денег, поступавших из Венесуэлы. Взамен Куба предоставляла «услуги безопасности» двум последним венесуэльским диктаторам. Ни нефть, ни деньги больше не будут поступать на Кубу!», – подчеркнул глава Белого дома.

    Слова Трампа прокомментировал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. Он отметил, что, в отличие от США, у Кубы «нет правительства, которое занимается наемничеством, шантажом или военным принуждением против других государств». «США ведут себя как криминальный и неконтролируемый гегемон, который угрожает миру и безопасности не только Кубы и этого полушария, но и всего мира», – акцентировал дипломат.

    Еще одно направление работы американской администрации – Гренландия. Американский президент уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит остров. В противном случае его заберут Россия или Китай, считает глава Белого дома. Как указал Трамп, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал он.

    Впрочем, помимо якобы угрозы со стороны России и КНР Штаты используют и другой аргумент, который, по всей видимости, должен убедить мировую общественность в «необходимости» американской аннексии Гренландии. Дания оккупировала остров в обход норм ООН, заявил спецпосланник США Джефф Лэндри.

    «История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН», – написал Лэндри. Ему ответил датский посол Йеспер Меллер Серенсен. Он согласился, что исторический контекст имеет значение, и подчеркнул: Гренландия веками принадлежала Дании, что признавалось ООН, разными администрациями США и другими странами, передает ТАСС.

    Наконец, Штаты продолжают следить за протестами в Иране. Иранские власти обвиняют в организации акций США и Израиль. Трамп же предупредил, что в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты США нанесут по стране удары. Телеканал CNN сообщил, что глава Белого дома во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Исламской республики.

    Отметим, мировые СМИ после американской операции в Венесуэле заговорили о ренессансе силовой версии доктрины Монро. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в какой следующей стране возможно повторение венесуэльского сценария.

    13 января 2026, 10:54
    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле

    Американист Дробницкий: Проект Трампа в Венесуэле саботирует глубинное государство в США

    Американист объяснил суть разногласий Трампа с нефтяными гигантами по Венесуэле
    @ Imago/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Крупнейшие американские нефтяные компании не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они понимают, что в стране нарастает политическая нестабильность, а в самих США мешать развитию венесуэльских проектов будет Демпартия, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил не допустить ExxonMobil к работе в Венесуэле.

    «Скептицизм американских нефтяников в части Венесуэлы объясняется не только экономическими факторами, но и осознанием общей нестабильности в Боливарианской республике», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. «Они понимают, что наведение порядка в стране может затянуться. При этом работа нефтегазового сектора обеспечивалась за счет тонкого внутриполитического баланса, который сейчас нарушен», – указал аналитик.

    «При этом, судя по всему, Трамп сам не в полной мере понимал, как будет действовать на территории страны в случае успеха операции. После наскока и свержения Мадуро он по традиции уперся в реальности, что называется, «на земле». Суть в том, что в Венесуэле обстановка в некотором смысле схожа с Афганистаном: сильные родоплеменные связи, а также разрозненные вооруженные группировки», – пояснил спикер.

    «Кроме того, даже внутри новых властей Венесуэлы уже начались разногласия, которые, скорее всего, будут усугубляться. Помимо этого, в стране действуют многочисленные агенты и неформальные организации Демократической партии. Они готовы вставлять палки в колеса любым проектам Трампа. Те, кого они в конечном счете приведу к власти, будут проводить собственную политику. И в ней не найдется места тем нефтяникам, которые поддержали главу Белого дома», – продолжил собеседник.

    «Более того, саботировать проекты Трампа в Венесуэле будет и так называемое глубинное государство внутри самих США. К тому же, в случае ослабления нынешней администрации, Конгресс может «вызвать на ковер» руководителей американских нефтяных гигантов и поставить вопрос о законности их действия на венесуэльской территории», – объяснил политолог.

    «Главы Exxon, ConocoPhillips и других компаний все это прекрасно понимают, и не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле. Они видят, что все держится на слове Трампа. Но его заявления периодически меняются, да и президентство не вечно. Единственная ошибка, которую совершил Вудс, это несогласие с Трампом во всеуслышание. Я думаю, впредь нефтяной топ-менеджмент будет действовать более тонко, оттягивая окончательный ответ», – заключил Дробницкий.

    Ранее президент США Дональд Трамп разозлился на руководство нефтегиганта ExxonMobil и пригрозил компании недопуском к работе в Венесуэле. Причиной стал скептицизм главы корпорации Даррена Вудса по поводу инвестиций в венесуэльскую нефтяную отрасль, сообщает The Guardian.

    «Если мы посмотрим на существующие в Венесуэле правовые и коммерческие механизмы и рамки, то увидим, что инвестировать в страну сегодня невозможно», – сказал Вудс на встрече Трампа с 17 руководителями нефтяных компаний в Уэст-Палм-Бич.

    Он также напомнил, что активы компании уже «дважды конфисковались». Теперь же, для нового входа корпорации в Венесуэлу, потребуются «довольно существенные изменения», надежные механизмы защиты инвестиций, а также реформа законодательства страны в сфере углеводородов.

    Трамп прокомментировал выступление Вудса уже после встречи, на борту президентского самолета. «Мне не понравилась реакция Exxon. Они слишком хитрят», – сказал американский лидер. На самой встрече американский лидер призвал компании инвестировать 100 млрд долларов в нефтяную отрасль Венесуэлы и заверил, что они будут взаимодействовать напрямую с США, а не с Каракасом. Он также пообещал бизнесу «полную безопасность и защиту».

    Примечательно, что присутствовавший на встрече гендиректор ConocoPhillips Райан Лэнс призвал к реструктуризации долга и всей энергетической системы страны, включая венесуэльскую государственную компанию PDVSA. На что Трамп пообещал, что ConocoPhillips получит обратно большую часть своих денег, но США начнут комплексную работу в Венесуэле с чистого листа.

    12 января 2026, 21:36
    Белый дом допустил применение военной силы против Ирана
    Белый дом допустил применение военной силы против Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не исключает применение военной силы против Ирана, если возникнет такая необходимость, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    При этом Левитт подчеркнула, что для американской администрации на первом месте всегда стоит дипломатия, передает РИА «Новости».

    «Президент Трамп всегда говорил о том, что дипломатия – это первоочередный вариант. Так было всегда и так будет всегда, однако он не побоится применить смертоносное оружие и мощь вооруженных сил США, если сочтет это необходимым», – заявила она в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Трамп заявил о готовности США разнести Иран «в пух и прах».

    Председатель иранского парламента заявил, что Иран готов жестко ответить на возможное нападение со стороны.

    13 января 2026, 10:35
    Bloomberg: Торговое перемирие США и Китая может сорваться из-за Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ввод Вашингтоном тарифов в 25% на сделки с Ираном поставить под угрозу соглашение Соединенных Штатов и Китайской Народной Республикой по торговым вопросам, пишут информационные агентства.

    Новые меры уже вступили в силу, однако детали, касающиеся их применения, пока не раскрыты, пишет Bloomberg.

    Эта инициатива может пошатнуть достигнутое ранее торговое перемирие между США и Китаем, который остается крупнейшим покупателем иранской нефти.

    По данным агентства, после торгового соглашения в октябре средняя ставка американских тарифов на китайские товары снизилась с 40,8% до 30,8%. Новые пошлины могут нарушить этот баланс и поставить под сомнение запланированный визит президента США Дональда Трампа в Пекин в апреле. Остается неясным, коснутся ли новые тарифы Китая в полном объеме или будут сделаны исключения.

    Китайская сторона жестко отреагировала на угрозы Трампа, назвав их «принуждением». Пекин пообещал принять все необходимые меры для защиты своих интересов. Представитель китайского аналитического центра при Минкоммерции Чжоу Ми заявил, что Пекин вправе ответить на нарушение соглашений.

    Китай остается ключевым партнером Ирана – по оценкам, страна импортирует до 90% иранской нефти, несмотря на американские санкции. Импорт из Ирана в Китай за 11 месяцев 2025 года упал почти на 28%, составив 2,86 млрд долларов, но спрос на иранскую нефть сохраняется благодаря обходным схемам поставок.

    Напомним, Трамп заявил, что вводит тарифы в 25% тариф на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    До этого спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и глава МИД Ирана Аббас Арагчи проводили переговоры на фоне угроз Трампа применить военную силу против Тегерана.

    12 января 2026, 17:04
    Трамп назвал себя спасителем НАТО на фоне спора о Гренландии

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп публично провозгласил себя спасителем НАТО, комментируя напряженность вокруг возможных притязаний США на Гренландию.

    Президент США Дональд Трамп объявил себя спасителем НАТО, об этом сообщает РИА «Новости». В понедельник на фоне разногласий внутри альянса из-за обсуждения владения Гренландией Трамп написал в соцсети Truth Social: «Я тот, кто спас НАТО!!!».

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ранее подчеркнула, что слова американского президента о необходимости Гренландии стоит воспринимать всерьез. Она также отметила, что возможная агрессия со стороны США против члена НАТО приведет к остановке всех процессов в альянсе.

    Заявления Фредериксен прозвучали на фоне обсуждения притязаний США на территорию Гренландии и вызвали широкий резонанс среди членов НАТО. В Вашингтоне обсуждают перспективы усиления американского влияния в Арктике через контроль над островом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии.

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на этом острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США Дональду Трампу.

    Евросоюз намерен увеличить расходы на Гренландию до примерно 530 млн евро за семь лет с 2028 по 2034 год.

    13 января 2026, 06:50
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Андрюс Кубилюс – один из самых высокопоставленных чиновников ЕС, который поддержал премьер-министра Дании Метте Фредериксен в её утверждении, что гренландский вопрос может разрушить альянс.

    «Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет концом НАТО, но и среди людей это будет воспринято очень и очень негативно», – приводит Politico слова  Кубилюса.

    Слова Кубилюса знаменуют собой первый случай, когда высокопоставленный чиновник ЕС публично поддержал позицию Фредериксен, хотя дипломаты ЕС в частном порядке с ней согласны.

    «Я также четко заявлю, что если США решат напасть военным путем на другую страну НАТО, то всё прекратится, включая НАТО, и, следовательно, безопасность, которая была установлена после окончания Второй мировой войны», – заявляла 5 января Фредериксен.

    Однако это заявление контрастирует с заявлением генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который настаивал на том, что североатлантический союз не в кризисе.

    Дипломаты ЕС, которые беседовали с Politico, как правило, не верили, что США будут использовать военную силу для захвата Гренландии, но согласились с тем, что Трамп получит что-то от оказываемого им давления. По крайней мере, усиление европейского военного присутствия.

    Напомним, Гренландия была колонией Дании до 1953 года, а в 2009 году получила автономию и право на самостоятельное определение внутренней политики, несмотря на то что формально остаётся частью датского королевства. Дональд Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп публично провозгласил себя спасителем НАТО, комментируя напряженность вокруг возможных притязаний США на Гренландию. Фон дер Ляйен заявила, что ЕС планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию. В Конгресс внесли законопроект об аннексии Гренландии и её статусе штата США.

    13 января 2026, 00:58
    Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном
    Трамп объявил о 25-процентных санкциях против ведущих бизнес с Ираном
    @ Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что вводит 25-процентный тариф на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном, усиливая давление на правительство в Тегеране.

    В понедельник Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что новая пошлина «вступит в силу немедленно», не вдаваясь в подробности, передаёт Bloomberg.

    «Любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% за любой бизнес, осуществляемый с США. Это распоряжение является окончательным и неоспоримым», – написал он в Truth Social.

    Трамп не внес ясности в то, как он определяет «ведение бизнеса с Ираном». Агентство напомнило, что основными торговыми партнерами Исламской Республики являются Индия, Турция и Китай.

    Напомним, Трамп заявлял о готовности США разнести Иран «в пух и прах».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провели обсуждение на фоне угроз президента Трампа применить военную силу против Тегерана. Глава МИД Ирана Аракчи сообщил о попытках США и Израиля дестабилизировать страну.

    Белый дом допустил применение военной силы против Ирана, сообщила на брифинге Кэролайн Левитт.

    13 января 2026, 09:47
    Белый дом опубликовал фото следящего за Гренландией Трампа
    Белый дом опубликовал фото следящего за Гренландией Трампа
    @ The White House

    Tекст: Вера Басилая

    Белый дом разместил снимок президента США Дональда Трампа, наблюдающего за картой Гренландии, сопроводив его призывом «следить за ситуацией».

    Белый дом опубликовал фотографию Дональда Трампа, который во время встречи с представителями нефтяных компаний по Венесуэле стоит у окна и смотрит на карту Гренландии, передает РИА «Новости».

    В сообщении к снимку в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) содержался призыв: «Нажмите, чтобы следить за ситуацией».

    До 1953 года Гренландия была датской колонией, а с 2009 года обладает широкой автономией и правом самостоятельного определения внутренней политики.

    Президент США Дональд Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он «курит» кубинскую сигару.

    Трамп заявил, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.

    В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии.

    В то же время группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия на острове для демонстрации серьезности подхода к безопасности в Арктике президенту США.

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс предупредил о конце НАТО в случае захвата Трампом Гренландии.

