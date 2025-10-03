  • Новость часаПротестующие в Марокко ранили сотни полицейских
    Путин обозначил принципы полицентричного мира
    Путин назвал погибшего на СВО американца Глосса русским солдатом
    Российские военные выбили ВСУ из Отрадного в Харьковской области
    Суд удовлетворил иск «Союзмультфильма» о правах на крокодила Гену
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    Путин назвал пиратством задержание танкера Францией
    Путин процитировал стихотворение Пушкина про агрессивность Европы
    Путин объяснил полеты военных самолетов над Балтикой без транспондеров
    Путин назвал Евросоюз затухающим центром
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    30 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    16 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    8 комментариев
    3 октября 2025, 00:54 • Новости дня

    Трамп заявил о триллионных доходах США от пошлин

    Трамп рассказал о прогнозируемом годовом доходе США от импортных пошлин

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент утверждает, что доходы от введенных импортных пошлин превысят триллион долларов ежегодно, при этом тарифы только начинают приносить свои плоды.

    Заявление Дональда Трампа о прогнозируемой прибыли от американских импортных пошлин прозвучало в интервью телеканалу One America News, передает ТАСС. По словам президента США, тарифы только начинают приносить плоды, а в перспективе доходы превысят один триллион долларов в год.

    Ранее в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН Трамп подчеркнул, что вводимые администрацией пошлины считаются защитным механизмом. Он отметил, что Соединенные Штаты готовы к торговле со всеми странами, если будут соблюдаться принципы справедливости и взаимности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель USAID Саманта Пауэр назвала введение США 25% тарифов против Индии из-за покупки российской нефти единственным удачным решением Дональда Трампа.

    Власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, и новые пошлины затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты.

    Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести крупные пошлины против России, если не будет достигнута договоренность по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    2 октября 2025, 03:21 • Новости дня
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России

    WSJ: США передадут Киеву разведданные для ударов дальнобойным оружием по России

    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России
    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена предоставить Украине информацию для нанесения ударов дальнобойным оружием по российской энергетической инфраструктуре, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal, «США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал разрешение для американских разведывательных агентств и Пентагона о предоставлении подобной поддержки Киеву. Официальные лица США заявили, что Вашингтон также просит союзников по НАТО предоставить Украине аналогичную помощь.

    По информации издания, это первый случай, когда администрация Трампа согласилась оказать Киеву содействие в нанесении таких ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше». Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Комментарии (17)
    2 октября 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»

    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о конфликте с Азербайджаном

    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Во время саммита Европейского политического сообщества президент Франции Эммануэль Макрон в шутку шлепнул по лицу премьера Албании Эди Раму после его шутки о «конфликте с Азербайджаном».

    Премьер-министр Албании Эди Рама, находясь на саммите Европейского политического сообщества вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сделал шутливое заявление о конфликте между Албанией и Азербайджаном. Рама отметил, что Дональд Трамп якобы положил конец их «конфликту» и предложил Макрону поздравить их с «мирной сделкой», передает «Газета.Ru».

    Макрон, засмеявшись вместе с коллегами, в ответ на шутку шлепнул Раму по лицу и после этого покинул компанию. Шутка Рамы была связана с оговоркой, допущенной Дональдом Трампом в интервью Fox News, когда американский лидер перепутал Албанию с Арменией, рассказывая о якобы урегулированных им военных конфликтах.

    Президент США не смог выговорить несколько географических названий в эфире при беседе с журналистом Марком Левиным.

    Трамп объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    Комментарии (16)
    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»

    Путин заявил, что Россия успешно противостоит НАТО

    Путин ответил Трампу на сравнение России с «бумажным тигром»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром».

    «Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и это, значит, бумажный тигр, что тогда сама НАТО? Она что тогда из себя представляет?» – задался вопросом президент России, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    В ООН Лавров отметил, что Москва отмечает, что США продолжают придерживаться линии на открытый и честный диалог даже с теми странами, с которыми существуют серьезные разногласия.

    Комментарии (13)
    2 октября 2025, 12:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России

    Военный эксперт Анпилогов: Разведданные США не дадут Украине преимущества над Россией

    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    @ REUTERS/Pichi Chuang

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Дональда Трампа хочет сократить финансирование ВСУ. При этом Белый дом стремится сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что позиция Вашингтона способствовала поражению Украины, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее газета WSJ сообщила, что США предоставят Киеву разведданные для ударов вглубь России.

    «США регулярно предоставляли Киеву данные разведки, которые включали информацию и о ситуации в зоне боевых действий, и о стратегической инфраструктуре России. Сведения в дальнейшем использовались для нанесения ударов с территории Украины», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными.

    «Перерывы были непродолжительными. Они не носили системного характера, а, скорее, служили функцией наказания украинского руководства. Например, приостановка произошла после скандала в Белом доме, когда Владимир Зеленский неуступчиво и грубо вел себя по отношению к Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу», – уточнил собеседник. Сообщения же о предоставлении данных для ударов вглубь России – «словесная эквилибристика».

    «Главный вопрос состоит в том, чем собираются бить с территории Украины и о каком количестве ударных вооружений может идти речь. Ответ окажется неутешительным для киевских властей – темпы производства ракет и дронов недостаточны для «противодействия» России. В то же время, российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании», – акцентировал Анпилогов.

    По его мнению, публикация о том, что США предоставят Киеву разведданные, преследует несколько целей. «С одной стороны, это инструмент политического давления на Россию. Вашингтон таким образом показывает, что у него есть возможности эскалации конфликта. С другой, мне кажется, Трамп и его администрация использует фактор передачи сведений разведки как некий противовес критикам, которые обвиняют их в сокращении помощи Украине и приближении поражения», – считает эксперт.

    Вместе с тем, действия Вашингтона не способствуют мирному урегулированию. «Трамп всегда ограничивался общими фразами о желании остановить кровопролитие, но при этом никогда не брал на себя смелость связывать это с какими-то действиями США. У него есть четкое желание не тратить деньги на Украину, а также исключить прямое участие Штатов в конфликте, из которого страна не выйдет победительницей», – пояснил аналитик.

    «Повторю, цель американского лидера – не финансировать Киев, но в то же время сохранить «страховой полис» от обвинений в том, что США и их позиция поспособствовали поражению украинской стороны. То есть мы наблюдаем некую «вьетнамизацию», – заключил Анпилогов.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США предоставят Украине данные разведки, необходимые для ударов вглубь территории России. По информации источников издания, Дональд Трамп разрешил разведслужбам и Пентагону помогать Киеву. Целью ударов потенциально должны стать объекты энергетической инфраструктуры.

    Как сообщают собеседники издания, американские чиновники также обратились к союзникам по НАТО с призывом оказать украинской стороне аналогичную поддержку. Вашингтон также рассматривает возможность направить Украине крылатые ракеты Tomahawk и боеприпасы Barracuda, но решение по этому вопросу пока не принято.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте. Он подчеркнул, что можно лишь предполагать, какие именно данные передаются Киеву. По его словам, задействование всей инфраструктуры НАТО и США для сбора и передачи украинцам разведданных очевидно.

    Напомним, Трамп выступал против дальнобойных ударов американскими ракетами. Он отмечал, что это приведет к еще большей эскалации конфликта. «Я категорически не согласен с отправкой ракет на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем эту войну и делаем ее еще хуже», – говорил политик в декабре 2024 года в интервью журналу Time.

    При этом в июле Трамп интересовался у Зеленского, способна ли Украина ударить по Москве или Санкт-Петербургу. «Безусловно. Можем, если дадите нам оружие», – такой ответ Зеленского передавала газета Financial Times. Он попросил Вашингтон передать боеприпасы Tomahaw, посчитав, что такой шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров.

    В то же время эксперты отмечают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Украина и США муссируют эту тему.

    Комментарии (3)
    2 октября 2025, 17:15 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»

    Песков: Поставки Киеву ракет «Томагавк» станут серьезным витком напряженности

    Песков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
    @ Ulf Mauder/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки крылатых ракет «Томагавк» Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину отметил, что представители американского руководства допускали такие поставки и удары по территории России, передает ТАСС.

    «Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ российской стороны», – сказал он.

    Ранее Песков пообещал ответ России на передачу Украине ракет «Томагавк».

    Военный аналитик объяснил, что «Томагавки» не смогут покинуть территорию Украины из-за технических и организационных ограничений.

    Комментарии (20)
    2 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    WSJ: США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk и Barracuda
    WSJ: США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk и Barracuda
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США обсуждают вариант передачи на Украину ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет с дальностью до 800 км, пишет Wall Street Journal.

    Возможность поставок пока обсуждается и не утверждена. Окончательного согласования по этому вопросу у Вашингтона нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что использование Украиной крылатых ракет Tomahawk не изменит военную ситуацию на фронте. Эксперты считают, что передача этих вооружений технически затруднительна, поскольку предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 23:04 • Новости дня
    Путин сравнил количество ядерных зарядов на подлодках России и США

    Путин заявил о равном количестве ядерных зарядов на подлодках России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Количество ядерных зарядов на подводных лодках у России и США примерно одинаковое, заявил президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Количество ядерных зарядов на подводных лодках у России и США примерно одинаковое, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что у США больше подводных лодок, однако по числу ядерных боеголовок паритет соблюдается.

    Путин отметил разницу в политике размещения тактического ядерного оружия. По его словам, Россия размещает такие вооружения только в Белоруссии, тогда как США имеют соответствующее оружие и базы по всему миру, включая Европу и Турцию.

    «Мы нигде его (тактическое ядерное оружие – прим. ВЗГЛЯД) не размещаем, кроме Белоруссии. А у американцев – по всему миру, во всей Европе, в Турции, где только нет», – заявил российский лидер.

    Ранее Путин заявил о полной уверенности России в эффективности ядерного щита.

    Путин также объявил о готовности сохранить ограничения по договору о стратегических наступательных вооружениях после 2026 года.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН подчеркнул особую ответственность России и США за предотвращение новой мировой войны и отметил предложение о продлении ограничений по СНВ.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Захарова заявила о неприятии Афганистаном ультиматумов США по базе Баграм

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтону известно, что Афганистан не поступится национальным суверенитетом в ответ на ультиматумы США по авиабазе Баграм, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она прокомментировала угрозы президента США Дональда Трампа, который пообещал «плохие вещи» афганским властям, если они не передадут базу американской стороне, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула: «Вашингтон прекрасно знает, что афганский народ, который отвоевал свободу в схватке с натовцами, не станет поступаться национальным суверенитетом в ответ на ультиматумы. Об этом, реагируя на соответствующие заявления, недвусмысленно сказал официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид».

    Она также напомнила, что в 2021 году при администрации Джо Байдена Соединенные Штаты фактически бежали с территории Афганистана, завершив свою двадцатилетнюю кампанию. Сейчас, по словам Захаровой, Вашингтон стремится восстановить военное присутствие, а модернизированная база Баграм рассматривается как особо ценный объект.

    На прошлой неделе официальный представитель правительства Афганистана Забихулла Муджахид исключил возможность передачи авиабазы Баграм США.

    Ранее Трамп пригрозил «ужасными вещами» Афганистану из-за базы Баграм, намекнув на то, что база должна вернуться под управление тем, кто ее построил.

    Издание The Wall Street Journal писало, что Вашингтон рассматривает возможность возвращения ограниченного военного контингента на авиабазу Баграм в Афганистане для проведения контртеррористических операций.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 08:21 • Новости дня
    Белый дом анонсировал закрытый брифинг по разведке для Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп примет участие в закрытом брифинге разведслужб, который пройдет в Овальном кабинете Белого дома и будет недоступен для прессы, следует из расписания американского лидера.

    Брифинг разведслужб для президента США Дональда Трампа пройдет в четверг в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

    Начало мероприятия запланировано на 11 часов утра по местному времени (18:00 мск.). Журналисты на мероприятие допущены не будут.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США обещали предоставить Киеву разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре.

    Дональд Трамп заявил о стремлении к установлению мира на Украине, но Белый дом продолжает обсуждать возможность передачи ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия даст решительный отпор в случае агрессии против страны.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 18:21 • Новости дня
    Песков: России исходит из воли США на дипломатическое урегулирование на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия полагает, что США сохраняют политическую волю перевести урегулирование ситуации на Украине в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя текущую риторику из Вашингтона.

    «Заявления могут носить разный характер, но в любом случае мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю дальше... вывести действия в русло все-таки политико-дипломатическое», – сказал журналистам представитель Кремля.

    Песков также добавил: «Мы исходим все-таки из этого, это главное», указав при этом, что переходу к мирному урегулированию препятствуют определенные факторы, передает ТАСС.

    Ранее Песков отметил, что публикации о передаче США разведданных Украине для ударов по России не являются случайными и возникают не на пустом месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США намерены предоставить Киеву разведданные для нанесения ударов дальнобойным оружием по энергетическим объектам на территории России.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 11:21 • Новости дня
    Nikkei: Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп может посетить корейскую демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей в ходе визита, для возможной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает журнал Nikkei Asia.

    Президент США Дональд Трамп может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе предстоящего визита в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореей, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Nikkei Asia.

    По данным издания, такая встреча может пройти во время визита Трампа в Южную Корею, где он примет участие в саммите АТЭС, запланированном на 31 октября – 1 ноября в городе Кенджу.

    Некоторые источники ожидают, что Трамп посетит демилитаризованную зону специально для встречи с Ким Чен Ыном. На прошлой неделе, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Трамп подчеркнул свои усилия по сохранению мира и намекнул на возможность возобновления личных встреч с северокорейским лидером.

    Американский президент выразил надежду на продолжение дипломатического диалога, напомнив о трех предыдущих личных встречах с Ким Чен Ыном: в Сингапуре в июне 2018 года, в Ханое в феврале 2019 года и в деревне Пханмунджом на границе двух Корей в июне 2019 года.

    Ким Чен Ын ранее говорил, что готов к диалогу с Трампом, однако только при условии отказа США от требований по денуклеаризации КНДР. Лидер КНДР также отметил, что сохранил «хорошую память» о личных встречах с нынешним президентом США.

    Трамп ранее подтвердил, что рассчитывает провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца года.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 14:30 • Новости дня
    Захарова опровергла предложения России о пролонгации ДСНВ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не предлагала искать способы дальнейшей полноформатной или частичной пролонгации Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, предложение президента Владимира Путина о сохранении установленных ДСНВ ограничений не являются приглашением к пролонгации соглашения, передает ТАСС.

    «Российская сторона не предлагала изыскивать некие творческие способы дальнейшей полноформатной или частичной пролонгации ДСНВ в его изначальном качестве юридически обязывающего международно-правового инструмента», – отметила дипломат.

    Захарова подчеркнула, что сам договор не включает опцию повторного продления. По ее словам, продление стало бы «нетривиальной задачей, требующей недюжинных усилий», включая переговоры и ратификационные процедуры относительно возможных новых соглашений.

    Напомним, Путин заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.

    Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ожидает официальной реакции Вашингтона на ранее направленные предложения по ДСНВ.

    Кремль указал на отсутствие реакции от американской стороны по инициативе по ДСНВ, несмотря на сохраняющийся диалог.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 20:52 • Новости дня
    Путин заявил, что конфликта на Украине можно было избежать

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай» заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить, если бы отношения с администрацией экс-президента США Джо Байдена строились по-другому.

    Глава государства отметил, что президент США Дональд Трамп заявлял ранее, что при его власти ситуация могла бы развиваться иначе.

    Путин подчеркнул, что согласен с точкой зрения Трампа и считает, что эскалации можно было избежать. Он добавил, что этому способствовало бы отсутствие превращения Украины в инструмент в руках других стран, а также отказ Североатлантического альянса от продвижения к российским границам.

    «Можно задать себе другой вопрос: а могло ли быть иначе? Мы знаем тоже, вернусь к тому, что говорил президент Трамп: он говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. Я согласен с этим. Действительно, этого можно было избежать, если бы по-другому выстраивалась работа у нас с тогдашней байденовской администрацией», – сказал Путин, его слова приводит сайт Кремля.

    Президент России подчеркнул, что ключевым условием для предотвращения конфликта было бы сохранение Украиной реального суверенитета и независимости.

    Ранее Путин обвинил Запад в использовании украинцев как расходного материала.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 11:55 • Новости дня
    Песков сообщил о продолжающихся контактах России и США по ДСНВ

    Песков: Администрации России и США продолжают контакты, но ответа по ДСНВ нет

    Tекст: Мария Иванова

    Кремль указал на отсутствие реакции от американской стороны по инициативе по Договору о стратегических наступательных вооружениях, несмотря на сохраняющийся диалог.

    Москва и Вашингтон продолжают поддерживать рабочие контакты на уровне администраций, однако ответа на предложение президента России Владимира Путина по сохранению ограничений, установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), от американской стороны пока не поступало, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул: «Они, собственно, идут контакты, но реакции [на предложение по ДСНВ] пока не было».

    Он добавил, что между странами действуют рабочие каналы для диалога.

    По словам Пескова, эти контакты носят общий характер и не ограничиваются только вопросом контроля над вооружениями. Администрации двух стран продолжают взаимодействовать, несмотря на отсутствие конкретного ответа по инициативе по ДСНВ.

    Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ответ президента США Дональда Трампа на предложение Владимира Путина по соблюдению условий ДСНВ ожидается до конца недели.

    Накануне замглавы российского МИД Сергей Рябков подтвердил, что Москва ожидает реакции американского лидера на предложения по ДСНВ.

    Постпред России при ООН Василий Небензя также отметил, что Москва ждет официальной реакции Вашингтона на направленные предложения по ДСНВ.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 20:28 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия готова поддержать предложение Трампа по Газе
    Путин заявил, что Россия готова поддержать предложение Трампа по Газе
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Что касается предложений президента Трампа по Газе – вы знаете, наверное, будет неожиданно для вас, но в целом Россия его готова поддержать», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что важно внимательно изучить предложения Трампа, и уточнил, что поддержка будет возможна, если эти инициативы приведут к достижению конечной цели, которую постоянно подчеркивала Россия. По словам Путина, Москва неизменно выступает за создание двух государств – Израиля и Палестинского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ряд арабских стран поддержали мирный план президента США Дональда Трампа по Газе. Американист Дмитрий Дробницкий пояснил участие бывшего британского премьера Тони Блэра в «Совете мира» для контроля над Газой.

    Комментарии (2)
