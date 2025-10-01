  • Новость часаМИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    1 октября 2025, 14:41 • Новости дня

    Экс-глава USAID назвала пошлины США против Индии «единственным верным шагом Трампа»

    Пауэр назвала пошлины США против Индии единственным верным шагом Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший руководитель USAID Саманта Пауэр в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) назвала введение США 25% тарифов против Индии из-за покупки российской нефти единственным удачным решением Дональда Трампа.

    Бывшая глава USAID Саманта Пауэр в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила, что поддерживает санкции против Индии за покупку российской нефти, передает ТАСС.

    «Я рада санкциям против Индии из-за покупки нефти. Это единственное хорошее, что сделал Трамп», – отметила Пауэр.

    По ее словам, при администрации Джо Байдена подобных мер не предпринималось, и она добавила, что такое давление, возможно, сдержит премьер-министра Индии Нарендру Моди от дальнейших закупок нефти у России.

    Ранее Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.

    Президент Дональд Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за отказа Нью-Дели снижать закупки нефти из России.

    Власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире.

    1 октября 2025, 00:59 • Новости дня
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России

    Медведев ответил Трампу словами про «черную кошку в темной комнате»

    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил сообщения главы американского государства Дональда Трампа о присутствии атомных субмарин США у российских берегов с поиском несуществующей «черной кошки в темной комнате».

    Медведев прокомментировал заявления Трампа о том, что субмарины «были очень хорошо спрятаны». «Как это было сказано в легендарном советском детективном сериале, развязка очевидна: «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», – заявил Медведев в мессенджере Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США заявил, что после высказываний о ядерном оружии он отправил атомные подводные лодки к берегам России. Летом Трамп объявил, что недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки

    30 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне

    Глава Пентагона назвал подготовку к войне миссией из «любви к миру»

    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский министр заявил о подготовке военного министерства к войне, подчеркнув, что эта стратегия продиктована желанием сохранить мир.

    США готовятся к войне, однако это делается не из желания начать конфликт, а ради сохранения мира, заявил министр военного министерства страны Пит Хегсет, передает ТАСС. На встрече с генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куонтико Хегсет подчеркнул, что главная миссия ведомства теперь – ведение боев, подготовка к войне и победа.

    Министр заверил, что такой подход не продиктован стремлением к войне. «Никто здесь не хочет войны, это [объясняется] тем, что мы любим мир», – заявил Хегсет. Он также отметил, что президент Дональд Трамп ставит перед военными задачу «быть сильными, чтобы предотвратить войну», называя такую стратегию «мир через силу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на применение американского дальнобойного оружия по территории России.

    Власти США обсуждают с крупнейшими оборонными компаниями ускорение производства 12 ключевых типов ракет на фоне подготовки к возможному конфликту с Китаем.

    1 октября 2025, 11:01 • Видео
    Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

    Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    30 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России

    Трамп заявил о переброске подлодок к берегам России «из предосторожности»

    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский лидер рассказал, что направил атомные подлодки к российским берегам после слов о ядерном оружии.

    О намерении разместить военные атомные подлодки у побережья России сообщил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС. По его словам, решение о передислокации было принято «из предосторожности» после того, как из России, по утверждению Трампа, поступила «небольшая угроза» и было упомянуто ядерное оружие.

    «Нам недавно поступила небольшая угроза от России, и я отправил подводную лодку, атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие», – заявил американский президент на встрече с командованием армии.

    Трамп добавил: «Я перебросил одну или две подводные лодки – я не буду говорить о двух – к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом «ядерное».

    Трамп также отметил, что США, по его мнению, «на 25 лет опережают Россию и Китай» в технологиях создания подлодок. Мероприятие, где прозвучали эти заявления, прошло на базе морской пехоты в Вирджинии с участием генералитета и министра армии США Пита Хегсета.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что американские ядерные подлодки дежурят вне зависимости от заявлений политиков, а прежние публикации в соцсетях связывали передислокацию с реакцией на слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США допустил снятие ограничений на удары Украины по территории России.

    Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что военное министерство США готовит армию к войне для сохранения мира.

    Эксперты отметили, что российское оружие способно создать брешь в системе ПРО США «Золотой купол».

    30 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    В Сенат США внесли проект резолюции об изъятии замороженных российских активов

    Tекст: Антон Антонов

    В Сенат США внесли проект резолюции, предусматривающий изъятие замороженных российских активов и их передачу Украине ежемесячными траншами.

    Документ предлагает «исполнительной ветви власти и лидерам G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России». При этом проект резолюции содержит призыв передавать их Украине траншами не менее 10 млрд долларов ежемесячно, передает ТАСС.

    Автором проекта стал сенатор Джон Кеннеди, его поддержали сенаторы Ричард Блюменталь, Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Шелдон Уайтхаус. Сейчас документ направлен на рассмотрение в комитет по иностранным делам Сената. Текст резолюции пока не опубликован официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент приветствовал обязательства министров финансов стран G7 рассмотреть возможность использования замороженных российских суверенных активов в интересах обороны Украины. Politico пишет, что Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче Украине 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.

    1 октября 2025, 02:58 • Новости дня
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    Стубб: Трамп в отношениях с Россией перешел от пряника к кнуту
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп изменил тактику в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Стубб в интервью Politico заявил, что Трамп «перешел к кнуту», когда «увидел, что пряник редко работает с россиянами». «Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше».

    Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.

    30 сентября 2025, 21:23 • Новости дня
    Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной»
    Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед военными на базе в Вирджинии, заявил, что президент России Владимир Путин якобы охарактеризовал Соединенные Штаты как «самую горячую страну в мире».

    «У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне», – сказал Трамп на встрече, которую транслировал YouTube-канал министерства войны США (Минобороны), передает «Газета.Ru».

    Президент США отметил, что встреча с российским лидером на Аляске была «хорошей». Американский лидер также выразил разочарование действиями Путина, заявив, что, по его мнению, глава России «должен был завершить конфликт за неделю».

    Ранее Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России. Он также вновь призвал провести встречу Путина и Зеленского.

    30 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Трамп вновь призвал провести встречу Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости провести встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Он подчеркнул, что урегулировать конфликт возможно только при участии обоих глав государств, передает РИА «Новости».

    «Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это – с позиции силы», – сказал Трамп.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    1 октября 2025, 03:17 • Новости дня
    Guardian рассказала об оценке Лукашенко спецпосланником США Келлогом

    Guardian: Келлог высоко оценил представления Лукашенко о Путине

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высоко оценивает представления президента Белоруссии Александра Лукашенко о президенте России Владимире Путине, пишет Guardian со ссылкой на источник.

    По информации Guardian, Келлог «в частном порядке говорил, что высоко оценивает представления Лукашенко о российском лидере». Некоторые представители Вашингтона рассматривают белорусского лидера как возможного посредника в переговорах с Москвой по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко провел встречу с Келлогом в Минске 21 июня. В августе Лукашенко провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    1 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Responsible Statecraft: Украина не сможет использовать Tomahawk против России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет применять ракеты Tomahawk («Томагавк») против России из-за отсутствия необходимых пусковых средств, заявила обозреватель портала Responsible Statecraft Дженнифер Каванах.

    Каванах отметила, что для запуска «Томагавков» требуются эсминцы с управляемыми ракетами, подводные лодки классов Ohio, Virginia и Los-Angeles или новая наземная система Typhon, передает ТАСС.

    По словам Каванах, Украина не располагает ни одним из указанных носителей и практически не имеет шансов приобрести их в ближайшее время. Обозреватель также подчеркнула, что Tomahawk – это дорогостоящий и уникальный боеприпас, который США не смогут поставить Украине в достаточном количестве для достижения стратегического эффекта, даже если технические ограничения будут преодолены.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что Вашингтон рассматривает передачу ракет «Томагавк» странам НАТО для их возможной последующей отправки Киеву, однако финальное решение должен принять Дональд Трамп.

    Напомним, Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом обратился с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Спецпосланник Трампа Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок этих ракет, но окончательного решения еще нет.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что появление ракет Tomahawk на Украине не повлияет на ход боевых действий.

    1 октября 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва ожидает реакции американского лидера Дональда Трампа на предложения президента России Владимира Путина по вопросу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

    Он отметил, что пока была только короткая позитивная реплика от официального представителя Белого дома, передает ТАСС.

    По словам Рябкова, за закрытыми дверями чувствуется стремление США разобраться в деталях российских инициатив. Однако замминистра выразил сомнения, что Вашингтон даст развернутую публичную реакцию. «Поскольку заявление сделано президентом, я думаю, мы вправе ожидать президентской же реакции из Вашингтона», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением по ДСНВ.

    1 октября 2025, 06:13 • Новости дня
    Россия осталась крупнейшим поставщиком урана в США в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    По итогам 2024 года доля России на рынке обогащенного урана для США осталась самой крупной среди поставщиков, свидетельствуют данные, размещенные на сайте американского министерства энергетики.

    За 2024 год для американские реакторов закупили у восьми поставщиков 15 млн единиц работы разделения (ЕРР, стандартная единица измерения усилий, требуемых для разделения изотопов урана U235 и U238 в процессе его обогащения), из которых 81% пришлись на зарубежные компании.

    Из этого объема 20% составили поставки из России, 18% обеспечила Франция, 15% – Нидерланды, 9% – Британия и 7% – Германия. В поставках внутри страны на долю США пришлось 19%, передает ТАСС.

    Объем поставленного в США обогащенного урана из России снизился по сравнению с 2023 годом. В 2024 году американские операторы закупили 3 млн единиц работы разделения, тогда как в 2023 году показатель составлял 4,1 млн единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что США пока не могут полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России. В 2024 году Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты.

    1 октября 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков отметил особое внимание Кремля к заявлениям Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле подчеркнули, что подробно следят за всеми публичными высказываниями американского лидера Дональда Трампа и тщательно их анализируют для выработки позиций.

    Россия внимательно следит за заявлениями Дональда Трампа и тщательно их анализирует, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, все заявления президента США рассматриваются с большим вниманием.

    «Безусловно, все заявления президента Трампа мы с большим вниманием анализируем», – заявил Песков в ходе брифинга. Представитель Кремля не стал уточнять, какие именно заявления имеют наибольшее значение для российских властей, однако дал понять, что любое высказывание американского лидера становится предметом изучения.

    Ранее в Кремле отмечали, что на фоне предвыборной гонки в США каждая позиция потенциальных лидеров вызывает интерес со стороны Москвы.

    Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что появление крылатых ракет «Томагавк» на Украине не окажет влияния на ход боевых действий.


    1 октября 2025, 13:30 • Новости дня
    Песков заявил о приоритете укрепления ВС России при поддержке мира

    Песков: Россия предпочитает укреплять свои ВС, оставаясь сторонницей мира

    Tекст: Вера Басилая

    Россия предпочитает укрепление своих вооруженных сил, оставаясь сторонницей мира с открытостью к дипломатии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал слова главы Пентагона Пита Хегсета о необходимости готовиться к войне для защиты мира, передает ТАСС.

    «Фраза «хочешь мира – готовься к войне», она не новая, она живет в истории и используется многими политиками», – заявил Песков.

    По его словам, Россия предпочитает укрепление своих вооруженных сил, оставаясь сторонницей мира с открытостью к дипломатии.

    Также он отметил, что Россия готова рассматривать любые варианты политического решения украинского кризиса, если это отвечает интересам поддержания мира.

    Ранее все высшие генералы и адмиралы США общим числом около 900 человек собрались на военной базе морской пехоты в Куантико.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведущей задачей американского военного ведомства становится ведение боев, подготовка к войне и победа.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия намерена укреплять свои вооруженные силы для сохранения независимости и суверенитета страны.

    1 октября 2025, 14:09 • Новости дня
    Экс-глава USAID сообщила о выплатах Киеву с 2022 года 1,5 млрд долларов наличными

    Экс-глава USAID Пауэр рассказала о выплатах Украине 1,5 млрд долларов наличными

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) сообщила, что с 2022 года агентство ежемесячно переводило Украине 1,5 млрд долларов наличными, чтобы покрыть бюджетный дефицит.

    Экс-глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр в беседе с российскими пранкерами призналась, что с 2022 года USAID перечисляло Киеву наличными по 1,5 млрд долларов ежемесячно, передает ТАСС.

    Она пояснила, что средства направлялись прямо в госказну Украины из-за дефицита бюджета, а теперь выплаты осуществляются только при предоставлении отчетности.

    По ее словам, из-за сокращения экономики налоговые поступления Киева резко упали, и американская помощь стала критически важной.

    Пауэр также рассказала, что одним из последних ее решений на посту главы USAID стало предоставление Украине крупного беспроцентного кредита с использованием замороженных активов России в качестве залога. Это позволило США влиять на экономику и политику страны даже после сокращения объемов прямой помощи.

    По словам Пауэр, часть поддержки Украины шла на гражданские инициативы и проекты НПО. Пауэр подчеркнула, что после прихода к власти Дональда Трампа и введения ограничений США сократили финансирование, что негативно сказалось на деятельности многих украинских и международных организаций.

    Ранее бывший посол США в ООН и глава USAID Саманта Пауэр заявила, что США выделили десятки миллионов долларов на поддержку власти Майи Санду в Молдавии.

    В Грузии назвали такие заявления признаниями в организации революций.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признания бывшей главы USAID о финансировании Молдавии страшными.

    1 октября 2025, 14:07 • Новости дня
    США приняли на рассмотрение предложения России по возобновлению авиарейсов

    Рябков: Россия настойчиво поднимает вопрос возобновления авиасообщения с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия настойчиво ставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения, сообщил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

    По его словам, это один из ключевых вопросов, находящихся в повестке межконсультационного взаимодействия между двумя странами, передает ТАСС.

    «Мы ставим этот вопрос (о возобновлении прямых авиарейсов) перед американцами настойчиво. Это один из тех сюжетов, который отрабатывается в межконсультационный период», – заявил Рябков. Он также отметил, что «именно сейчас некоторые конкретные соображения, полученные от российской стороны, находятся на рассмотрении в Вашингтоне».

    Кроме того, Рябков сообщил, что третий раунд российско-американских переговоров по устранению раздражителей в отношениях двух стран точно пройдет до конца осени.

    В феврале МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

    В сентябре Рябков сообщал, что Россия продолжает работу по восстановлению прямого авиасообщения с США, однако на данный момент соответствующего отклика от американских властей не поступало.

