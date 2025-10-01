Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Экс-глава USAID назвала пошлины США против Индии «единственным верным шагом Трампа»
Пауэр назвала пошлины США против Индии единственным верным шагом Трампа
Бывший руководитель USAID Саманта Пауэр в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) назвала введение США 25% тарифов против Индии из-за покупки российской нефти единственным удачным решением Дональда Трампа.
Бывшая глава USAID Саманта Пауэр в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила, что поддерживает санкции против Индии за покупку российской нефти, передает ТАСС.
«Я рада санкциям против Индии из-за покупки нефти. Это единственное хорошее, что сделал Трамп», – отметила Пауэр.
По ее словам, при администрации Джо Байдена подобных мер не предпринималось, и она добавила, что такое давление, возможно, сдержит премьер-министра Индии Нарендру Моди от дальнейших закупок нефти у России.
Ранее Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.
Президент Дональд Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за отказа Нью-Дели снижать закупки нефти из России.
Власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире.