Экс-глава USAID назвала пошлины США против Индии «единственным верным шагом Трампа»

Пауэр назвала пошлины США против Индии единственным верным шагом Трампа

Tекст: Вера Басилая

Бывшая глава USAID Саманта Пауэр в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила, что поддерживает санкции против Индии за покупку российской нефти, передает ТАСС.

«Я рада санкциям против Индии из-за покупки нефти. Это единственное хорошее, что сделал Трамп», – отметила Пауэр.

По ее словам, при администрации Джо Байдена подобных мер не предпринималось, и она добавила, что такое давление, возможно, сдержит премьер-министра Индии Нарендру Моди от дальнейших закупок нефти у России.

Ранее Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.

Президент Дональд Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за отказа Нью-Дели снижать закупки нефти из России.

Власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире.