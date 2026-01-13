  • Новость часаВ роддоме Новокузнецка за праздники умерли 10 младенцев
    От чего зависит стойкость Кубы перед Америкой
    В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии
    Генштаб Британии назвал условие размещения войск на Украине
    Посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева
    Небензя пообещал жесткий ответ на каждую атаку ВСУ по мирным жителям
    США в ООН осудили удар «Орешником» по Западной Украине
    Белый дом опубликовал фото смотрящего на Гренландию Трампа
    Еврокомиссар предупредил о конце НАТО в случае захвата Трампом Гренландии
    Украина не выплатила долг МВФ
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Госуслуги» как путь к справедливости

    Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.

    13 января 2026, 10:04 • Новости дня

    Власти Эстонии не пустили в страну израильтянина с самоваром

    Tекст: Вера Басилая

    Гражданин Израиля был вынужден вернуться в Россию после того, как эстонские пограничники признали его самовар подпадающим под санкции.

    Власти Эстонии не разрешили въезд гражданину Израиля, который пытался пересечь границу с самоваром, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел 6 января на контрольно-пропускном пункте в Нарве, когда мужчина направлялся на территорию Эстонии и проходил контроль по зеленому коридору.

    Как отмечает портал ERR со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны, во время дополнительной проверки в багаже израильтянина был найден самовар, который попал под действие санкций. Представители ведомства пояснили, что предмет был признан запрещенным к ввозу на территорию Эстонии.

    Путешественнику вынесли предупреждение, после чего он вернулся обратно в Россию.

    Напомним, что Эстония занимает третье место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    10 января 2026, 18:14 • Новости дня
    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»

    Daily Express пишет о страхе Запада из-за угрозы Медведева союзникам Киева

    СМИ: Запад шокирован посланием Медведева с «Орешником»
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В западных СМИ появились материалы о том, что заявление Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу вызвало страх среди союзников Киева.

    Западные страны серьезно восприняли предупреждение заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express. В публикации британского издания отмечается, что Медведев предостерег союзников Киева, включая Британию, от отправки военных в Восточную Европу, озвучив «пугающую угрозу».

    «Один из ближайших союзников Владимира Путина предостерег европейских сторонников Украины, включая Великобританию, от отправки военных в Восточную Европу, выступив с пугающей угрозой», – говорится в статье.

    По мнению Daily Express, заявление Медведева стало новым поводом для разногласий между западными странами по вопросу поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Медведев осудил возможное размещение 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    До этого зампред Совбеза России сравнил ночной удар «Орешником» с применением галоперидола против «опасных психов».

    Напомним, также в субботу президент Франции Эммануэль Макрон встретился с лидерами парламентских партий для обсуждения инициативы по отправке военных на Украину после заключения мирного соглашения в рамках «коалиции желающих».

    11 января 2026, 07:58 • Новости дня
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте

    Пушков: ЕС вспомнил про международное право после слов Трампа о Гренландии

    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили европейские страны задуматься о нормах международного права, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Датчане и разные прочие европейцы» стали призывать Трампа помнить о международном праве, которое они сами неоднократно нарушали, указал Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков отметил, что европейцы забыли о принципах права, когда вместе с США участвовали в отделении Косово от Сербии. Он напомнил, что ради этого НАТО 78 дней бомбила Югославию, включая Белград, без санкции ООН.

    Политик также подчеркнул, что Россия ранее предупреждала западные страны о возможных последствиях их политики. По словам Пушкова, в Европе, в том числе в Дании, были уверены, что подобные ситуации их не затронут, однако теперь стало очевидно, что они ошибались.

    Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон должен владеть Гренландией, чтобы обеспечить свою нацбезопасность, а не арендовать ее. советник Трампа по политике Стивен Миллер указал, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    По данным прессы, Трамп приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    12 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий

    Дипломат Долгов задал фон дер Ляйен вопрос, сколько у нее дивизий

    Дипломат Долгов спросил фон дер Ляйен о количестве у нее дивизий
    @ Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Константин Долгов спросил у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сколько у нее дивизий, после ее слов о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине.

    Посол по особым поручениям Константин Долгов прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России продемонстрировать стремление к миру на Украине, передает «Газета.Ru».

    Долгов отметил, что риторика главы Еврокомиссии сводится к конфронтации с Россией и назвал ее позицию лицемерной. Он с иронией спросил: «Она замерзает что ли там, да? Что она вдруг запела про какой-то мир, так сказать, фон дер Ляйен, а то она все к войне призывала до сих пор».

    Дипломат напомнил известный вопрос Сталина Черчиллю о количестве дивизий у папы Римского и задал аналогичный вопрос в адрес фон дер Ляйен: «Вот, и у фон дер Ляйен сколько дивизий?».

    По словам Долгова, Европа и Украина не стремятся к миру. Он подчеркнул, что экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба открыто говорил о необходимости передышки для Киева, чтобы затем продолжить конфронтацию с Россией.

    Заявление Урсулы фон дер Ляйен о необходимости России показать заинтересованность в урегулировании конфликта прозвучало 12 января.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила недовольство Владимиром Зеленским во время встречи «коалиции желающих» в Париже.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что европейские политики сами не верят в свои антироссийские стратегии, и это обрекает их.

    11 января 2026, 04:07 • Новости дня
    Telegraph сообщила об обсуждении ЕС возможного изгнания военных США из Европы
    Telegraph сообщила об обсуждении ЕС возможного изгнания военных США из Европы
    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти стран ЕС обсуждают вариант изгнания военных США с американских военных баз, если США не согласятся на европейские предложения по Гренландии, пишет Telegraph.

    При этом Telegraph подчеркивает, что изгнание американских военных с баз в Европе обсуждается как крайняя мера, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Telegraph сообщила, что Евросоюз такжерассматривает вариант введения санкций против американских корпораций на случай, если спор по поводу Гренландии не будет разрешен. Власти Британии обсуждают с европейскими странами возможное создание миссии НАТО в Гренландии для предотвращения присоединения острова к США.

    На ваш взгляд

На какую следующую страну нападут США?







    11 января 2026, 17:11 • Новости дня
    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста главы евродипломатии

    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста в ЕС

    Фицо заявил о необходимости отстранить Каллас с поста главы евродипломатии
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Кая Каллас должна покинуть должность главы дипломатии Евросоюза из-за неспособности решать современные вызовы.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью телеканалу ТА-3 заявил, что Кая Каллас должна быть заменена на посту высокого представителя ЕС по международной политике, передает ТАСС.

    По мнению Фицо, неспособность Евросоюза реагировать на актуальные вызовы и отсутствие собственной позиции во многом связаны именно с Каллас.

    Фицо отметил, что Евросоюз переживает «страшный кризис», какого ранее не было, и выжить смогут только сильнейшие – экономически, военным потенциалом или в энергетике. Он также заявил, что после военной операции США в Венесуэле мировой порядок, установленный после Второй мировой войны, прекратил существование, и выразил ожидание реакции ЕС на эти события.

    Премьер при этом подчеркнул, что для Словакии Евросоюз остается «жизненным пространством», и республика является его неотъемлемой частью. В преддверии визита в США Фицо сообщил о намерении обсудить с Дональдом Трампом перспективы словацко-американских отношений, включая вопросы ЕС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения за будущее Евросоюза из-за безграмотности Каи Каллас.

    12 января 2026, 14:50 • Новости дня
    Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США

    Политолог Рар: Европа боится не потери Гренландии, а развала НАТО

    Германский эксперт назвал последствия перехода Гренландии под контроль США
    @ U.S. Army National Guard/1st Lt. Benjamin Haulenbeek/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Больше всего европейские лидеры опасаются не американского военного захвата Гренландии, а раскола и конца Североатлантического альянса. Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Он спрогнозировал, к каким последствиям приведет взятие под контроль США острова.

    «Если США возьмут под свой контроль Гренландию, то это лишь в очередной раз обличит Европу в двойной морали. Те, кто ссылается на право, покричат, помашут кулаком и потопчут ногами. Но в конце концов они смирятся с тем, что в мировой политике давно действует не мораль, а право сильного», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Я не вижу ни одной европейской страны, которая бы посмела ради спасения Дании высадить десант против США в Гренландии», – заметил собеседник. По его мнению, больше всего европейцы опасаются не американского военного захвата острова, а раскола и конца Североатлантического альянса.

    «Они готовы идти на все требования Вашингтона, чтобы только не потерять своего главного лидера в объединении. Лишившись Трампа как главного капитана НАТО, блок сразу утратит силу и, вероятно, расколется, потому что многие оставшиеся европейские страны не захотят видеть во главе этой организации немцев или англичан», – подчеркнул Рар.

    «В то же время, в частности, в Берлине питают надежды на то, что Трамп опять исчезнет с международный арены. Пока этого не произошло, у Фридриха Мерца нет других возможностей, кроме как попытаться через «правильную мораль» давить на главу Белого дома и ждать», – заключил политолог.

    Ранее стало известно о намерении Германии предложить НАТО создать совместную миссию в Гренландии. Целью инициативы станет мониторинг безопасности в Арктике. Этот шаг рассматривается как способ урегулирования напряженности в отношениях с США из-за угроз аннексии острова, пишет Bloomberg.

    Как отмечает агентство, образцом для миссии под названием Arctic Sentry («Арктический страж») может стать миссия Baltic Sentry («Балтийский страж»), которая была запущена НАТО в январе 2025 года для защиты критически важной инфраструктуры в Балтийском море. В свою очередь премьер-министр Британии Кир Стармер призывает союзников нарастить военное присутствие на Крайнем Севере.

    Примечательно, что активизация Берлина и Лондона происходит на фоне отсутствия реакции руководства НАТО на амбиции Дональда Трампа в отношении Гренландии. Газета Financial Times сообщает, что европейских лидеров смутило явное стремление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте «отмолчаться». Они усомнились в способности блока защищать интересы Дании.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. По информации The Daily Mail, глава Белого дома поставил перед Объединенным командованием специальных операций (JSOC) задачу разработать план вторжения на остров. Издание связывает активизацию этих работ с чрезмерным воодушевлением американской администрации после успешного захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Трамп уверен, что Вашингтон «так или иначе» получит Гренландию. По его мнению, в противном случае остров заберут Россия или Китай. Как указал американский лидер, оборона Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек». «Знаете об этом? А тем временем повсюду находятся российские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки», – сказал глава Белого дома.

    Желание президента США овладеть крупнейшим островом, пожалуй, еще сильнее его желания получить Нобелевскую премию мира, указал Максим Сучков, директор Института международных исследований МГИМО. В своем Telegram-канале эксперт объясняет: «Как политик-националист, он стремится укрепить американские позиции (в международных отношениях, экономике и военной сфере) в «ближнем зарубежье» США».

    «Как «политик на втором сроке», он хочет, чтобы каждое решение по этой части было стратегическим и долгосрочным, «оставляло наследие», – добавил Сучков. – Присоединение самого большого в мире острова, расположенного на стыке ключевых транспортно-логистических коммуникаций и военных расчетов, да еще и богатого полезными ископаемыми, – то, что надо для утоления амбиций и государства, и его лидера».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, во что могут вылиться противоречия между США и Европой по вопросу Гренландии и как вовлеченность в украинский кризис мешает европейским политикам дать адекватный ответ Вашингтону.

    12 января 2026, 10:24 • Новости дня
    Bloomberg: Торговое соглашение ЕС с МЕРКОСУР бросает вызов Трампу

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, которое создает зону свободной торговли и является крупной геополитической победой для ЕС, сообщает Bloomberg.

    Европейский союз и объединение МЕРКОСУР заключили долгожданное торговое соглашение, которое создаст одну из крупнейших зон свободной торговли в мире, сообщает Bloomberg. Этот шаг стал значимой геополитической победой для Брюсселя, который укрепляет позиции в богатом ресурсами регионе на фоне обостряющейся конкуренции с США и Китаем.

    Соглашение подразумевает постепенную отмену тарифов на сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары, что должно поспособствовать росту экономик стран MЕРКОСУР и ЕС. По оценке Bloomberg Economics, к 2040 году страны МЕРКОСУР смогут прибавить до 0,7% к ВВП, а Европа – 0,1%. Для ЕС это возможность продемонстрировать, что он является надежным и самостоятельным партнером, а для МЕРКОСУР– шанс привлечь новые инвестиции и расширить торговые связи.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Бразилии Лула да Силва расценивают сделку как символ независимости от крупнейших экономик мира и доказательство того, что глобальные многосторонние соглашения все еще возможны. «Исторический день для мультилатерализма», – написал Лула в соцсетях. Ранее заключение сделки сдерживали разногласия по вопросам экологии, стандартов агропрома и сопротивление ряда крупных фермерских стран ЕС.

    Для Урсулы фон дер Ляйен и таких лидеров, как президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, это соглашение призвано продемонстрировать независимость от двух крупнейших экономик мира и показать, что широкие многосторонние соглашения по-прежнему возможны в глобальном порядке, подорванном Дональдом Трампом.

    В результате принятие мер по защите европейских фермеров позволило заручиться поддержкой премьер-министра Италии Джорджи Мелони, и Франция не смогла заблокировать договор в Совете ЕС. Соглашение также означает, что Европа получит более широкий доступ к стратегическим сырьевым ресурсам региона – в частности, литий из Аргентины и Бразилии, а также марганец, необходимый для технологического и экологического перехода ЕС.

    С момента возвращения Трампа к власти Европа оказалась во всё более антагонистических отношениях как с США, так и с Китаем. 2025 год ознаменовался эскалацией торговой войны с Китаем, а планы Пекина по ужесточению контроля над редкоземельными элементами и другими критически важными минералами выявили уязвимость европейской промышленности. ЕС также принял торговое соглашение с Трампом, в рамках которого согласился на тарифы на большую часть экспорта, даже несмотря на отмену пошлин на американские промышленные товары.

    Ожидается, что теперь МЕРКОСУР будет активнее искать новые торговые партнерства, в том числе с Японией, Индией и странами Персидского залива, укрепляя свой имидж на международной арене. Для Лулы эта победа пришлась очень вовремя – на фоне обострения ситуации в Венесуэле и предстоящих выборов сделка стала важным элементом его политического наследия и подтверждением статуса эффективного регионального лидера.

    Ранее европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров.

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала это соглашение ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    В то же время в Европе проходят массовые протесты среди фермеров против этого решения.

    11 января 2026, 02:58 • Новости дня
    Telegraph: ЕС готовит санкции против США на случай конфликта из-за Гренландии

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз рассматривает введение санкций против американских корпораций на случай, если разногласия с США вокруг Гренландии не удастся урегулировать, пишет Telegraph.

    По данным Telegraph, Евросоюз в рамках планируемых ограничений может ввести меры против крупнейших технологических компаний США, таких как Meta, Google, Microsoft и X (ранее Twitter, заблокирована в России), а также распространить действия санкций на банки и финансовые организации из Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    «Евросоюз составляет планы санкций против американских компаний на случай, если Трамп откажется от предложения о развертывании сил НАТО», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что власти Британии обсуждают с другими европейскими странами создание миссии НАТО в Гренландии, чтобы предотвратить возможное присоединение острова к США.

    На ваш взгляд

На какую следующую страну нападут США?







    12 января 2026, 15:19 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: ЕС планирует вдвое увеличить расходы на Гренландию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен увеличить расходы на Гренландию в два раза, доведя их до примерно 530 млн евро за семилетний период с 2028 по 2034 год, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью нескольким европейским изданиям.

    «В нашем проекте бюджета (на 2028-2034 годы) мы удвоили финансирование, доведя его до примерно 530 миллионов, что демонстрирует нашу приверженность партнерству и важность безопасности в Арктике», – приводит ее слова итальянская газета Corriere della Sera, передает РИА «Новости».

    Издание также указывает, что Соединенные Штаты готовы выделить до 6 млрд долларов для усиления своего влияния на Гренландию.

    Накануне Politico сообщило, что в дипломатических кругах Евросоюза возникли опасения, что администрация Дональда Трампа может включить вопрос покупки Гренландии в общее соглашение по Украине.

    Ранее европейские столицы выразили обеспокоенность отсутствием реакции Североатлантического альянса на заявления президента США Дональда Трампа о Гренландии. Евросоюз рассматривает введение санкций против американских корпораций на случай, если разногласия с США вокруг Гренландии не удастся урегулировать.

    11 января 2026, 13:45 • Новости дня
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    FT: Европу пугает отсутствие реакции НАТО на заявления Трампа о Гренландии
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В европейских столицах обеспокоены отсутствием реакции Североатлантического альянса на высказывания президента США Дональда Трампа о Гренландии, сообщают СМИ.

    Молчание руководства НАТО по поводу заявлений Трампа в отношении Гренландии вызывает обеспокоенность у европейских чиновников, сообщили источники Financial Times, передает ТАСС.

    Они считают, что отсутствие публичной реакции альянса усиливает ощущение безнаказанности Соединенных Штатов в отношениях с союзниками.

    Неназванный депутат ЕС отметил, что генсек НАТО Марк Рютте должен был стать человеком, на которого Европа может опереться, но «он не должен быть таким молчаливым».

    Другой чиновник НАТО заявил, что подобные вопросы сложно обсуждать внутри альянса, но, если этого не делать, создается впечатление согласия со сложившейся ситуацией.

    Сам военный блок не делал официальных заявлений по этому поводу.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности. Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    12 января 2026, 02:10 • Новости дня
    Мирошник пояснил молчание ЕС в ответ на атаки ВСУ по резиденции Путина и Хорлам

    Tекст: Катерина Туманова

    Удар по кафе и гостинице в Херсонской области, атака на госрезиденцию президента России Владимира Путина вызвали немало откликов по всему миру, только не в Европе, где привычно отмалчивались, будто ничего, стоящего их внимания, не произошло, что навело посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника на предположение о причине подобного.

    «Мы не слышали никаких возмущений и соответствующих адекватных комментариев с европейской стороны ни по поводу попытки нанесения ударов по госрезиденции, ни в результате кровавого теракта в Херсонской области, поэтому есть понимание, что европейцы были в курсе и не намерены были никак негативно реагировать в сторону украинских властей, – заявил Мирошник «Известиям».

    Дипломат отметил, что за последние две недели Киев совершил серию террористических актов провокационного характера, задача которых – повлиять на ход переговорного процесса.

    Их задача – постараться спровоцировать Россию на неадекватные действия, желательно с эмоциональным нарушением норм международного гуманитарного права, чтобы выставить это в негативном свете перед американской стороной, объяснил он.

    На ваш взгляд

Каким должен быть ответ России Украине на попытку атаки на резиденцию Путина?




    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число погибших при ударе ВСУ по кафе в Херсонской области превысило 24 человека. Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Владимир Зеленский участвовал в планировании атак на резиденцию президента России и херсонское село Хорлы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области.

    11 января 2026, 15:53 • Новости дня
    Северная Европа опровергла заявления Трампа о «российской угрозе» в Гренландии

    Северная Европа опровергла слова Трампа о российской угрозе в Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Дипломаты стран Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что российские и китайские корабли якобы представляют угрозу для Гренландии, сообщила британская газета Financial Times (FT).

    По данным FT, дипломаты стран Северной Европы опровергли заявления президента США Дональда Трампа о присутствии российских и китайских кораблей у берегов Гренландии, передает ТАСС.

    По информации британской газеты со ссылкой на источники, представители североевропейских стран назвали такие заявления безосновательными.

    «Говорить, что там китайцы и русские, – это просто неправда. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», – заявил один из высокопоставленных дипломатов.

    Другой источник газеты FT также подчеркнул, что российские и китайские военные суда действительно присутствуют в Арктике, но исключительно в российской части региона.

    Президент США Дональд Трамп сообщал, что в водах вокруг Гренландии могут действовать иностранные военные корабли, что угрожает безопасности региона.

    Пресс-секретарь Белого дома Керолайн Левитт заявила, что возможное присоединение Гренландии позволит США ограничить действия России и Китая в Арктике.

    Советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать Соединенным Штатам.

    СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен отметил, что публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии воспринимаются в России как повод для радости.

    13 января 2026, 02:55 • Новости дня
    В итальянском Кастильон-Фьорентино разразилась неизвестная смертельная болезнь

    В итальянском Кастильон-Фьорентино за девять дней года умерли 14 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В провинции Ареццо несколько городов охвачены неизвестной смертельной болезнью, которая убивает людей похлеще эпидемии COVID-19, как отметил мэр Кастильон-Фьорентино Марио Аньелли в соцсетях.

    «В Кастильон-Фиорентино, втором по величине муниципалитете Ареццо-Вальдикиана, в начале 2026 года умирает слишком много людей. Мэр Марио Аньелли забил тревогу в посте в соцсети, подробно изложив цифры: 14 гробов за первые десять дней года, что составляет более 10% от общего числа смертей за весь 2025 год, которое ранее составляло 133 человека», пишет – Corriere Fiorentino.

    Трижды избранный мэр Аньелли не знает, чем объяснить происходящее.

    «Мы дошли до того, что наши похоронные часовни, в частности, часовни церкви Мисерикордия на кладбищенском комплексе, постоянно переполнены. Похороны следуют одна за другой. И иногда этого недостаточно. <...> Такого никогда раньше не случалось, даже во время пандемии COVID-19», – признался он.

    С понедельника продолжатся исследования, возможно, с участием врачей из Кастильоне и местного управления здравоохранения Юго-Восточной Тосканы.

    Опасения связаны с сокращением населения , поскольку только мигранты поддерживают численность населения муниципалитета, насчитывающего почти 13 тыс. жителей.

    Однако газета сделала обзор и выяснила, что среди умерших большинство – люди в возрасте за 80 и 90 лет, есть неизлечимо больные онкологии. Ни один из умерших не погиб из-за врачебной халатности. Есть вероятность, что в городе просто трагический пик естественного ухода пожилых людей. Но это лишь версия газеты.

    11 января 2026, 18:22 • Новости дня
    В Дании предложили перенести двор кронпринца в Гренландию

    Главред датской газеты Йесперсен предложил перенести двор кронпринца в Гренландию

    Tекст: Вера Басилая

    Главный редактор датской газеты Netavisen Pio Нильс Йесперсен предложил перенести постоянную резиденцию наследного принца Дании Кристиана в Нуук на фоне напряженности с США, чтобы укрепить культурные связи острова с Копенгагеном.

    Главный редактор датской интернет-газеты Netavisen Pio Нильс Йесперсен предложил перенести резиденцию наследного принца Дании Кристиана в Нуук, передает РИА «Новости». Инициатива связана с ростом напряженности между Данией и Соединенными Штатами из-за притязаний Вашингтона на остров. Йесперсен заявил изданию BT, что отсутствие у кронпринца собственной резиденции в Гренландии создает пустоту, которую пытаются заполнить США.

    Он отметил: «Если бы у нас был наследный принц, у которого есть резиденция в Гренландии, на Фарерских островах, реальное присутствие там, возможно, он бы меньше ходил в ночные клубы в Южной Европе и больше – на дискотеки на севере».

    По мнению журналиста, члены королевской семьи должны постоянно присутствовать в Нууке и Торсхавне и выучить местные языки.

    Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о необходимости военной операции НАТО на Гренландии. Франкен подчеркнул стратегическую важность острова для альянса.

    Напомним, американский президент Дональд Трамп заявлял, что США должны владеть Гренландией для обеспечения своей национальной безопасности.


    10 января 2026, 18:43 • Новости дня
    Ирландские фермеры вышли на массовый протест против соглашения ЕС и МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Атлоне тысячи ирландских фермеров устроили демонстрацию с тракторами, выражая опасения по поводу последствий соглашения ЕС и МЕРКОСУР для экспорта говядины, сообщают местные СМИ.

    Тысячи фермеров в Ирландии приняли участие в массовом митинге против соглашения между Европейским союзом и странами МЕРКОСУР, передает РИА «Новости» со ссылкой на ирландскую корпорацию RTE. Протестующие собрались в Атлоне, где провели акцию с использованием тракторов и выразили недовольство предстоящим подписанием сделки.

    По словам главы Евросовета Антониу Кошты, окончательное подписание документа запланировано на 17 января в Парагвае. Глава МИД Аргентины Пабло Кирно подтвердил, что церемония состоится в ближайшие дни.

    Фермеры опасаются, что соглашение поставит под угрозу экспорт ирландской говядины в Европу из-за появления более дешевой продукции из Бразилии. Они также считают, что сделки с латиноамериканскими странами приведут к росту конкуренции и снижению продаж европейских сельхозпроизводителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы и автомагистрали из-за опасений наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР после будущего соглашения о свободной торговле.

    До этого страны Евросоюза утвердили соглашение с МЕРКОСУР.  А глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    Однако в субботу стало известно, что во Франции могут провести внеочередные парламентские выборы из-за угрозы вотума недоверия правительству по поводу соглашения с МЕРКОСУР.

    Перейти в раздел

