Овечкин забил в новом сезоне 20-ю шайбу и 917-ю – в регулярных чемпионатах НХЛ

Tекст: Катерина Туманова

Ови открыл счет в выездном матче с «Нэшвиллом», однако встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2, передаёт ТАСС.

У «Вашингтона» кроме Овечкина отличился Этен Фрэнк, у «Нэшвилла» шайбы забросили Стивен Стэмкос, Коул Смит и Роман Йоси. Овечкин также записал на свой счёт результативную передачу, ассистировав при втором голе команды.

Таким образом, россиянин довел количество голов в НХЛ с учетом плей-офф до 994, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 40 очков по системе «гол + пас» (20 + 20) в 46 матчах. Игра с «Нэшвиллом» стала для него четвертой подряд, в которой он сумел отличиться.

После матча «Нэшвилл» вышел на пятое место в турнирной таблице, имея 46 очков в 45 матчах, «Вашингтон» занимает четвертую позицию, набрав 52 очка в 46 встречах.

