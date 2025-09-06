Стало известно о продаже первой скрипки Эйнштейна в Британии

В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.0 комментариев
Скрипку Эйнштейна выставили на аукцион в Британии
Легендарный инструмент, принадлежавший Альберту Эйнштейну и спрятанный им от нацистов, был оценен в сотни тысяч долларов на аукционе в Британии, сообщает издание Telegraph.
Первая скрипка, принадлежавшая нобелевскому лауреату Альберту Эйнштейну, будет продана на аукционе в Британии за сотни тысяч долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegraph. Инструмент оценили примерно в 300 тыс. фунтов стерлингов, что превышает 405 тыс. долларов.
Как отмечает издание, это была любимая скрипка Эйнштейна, на которой он сам выгравировал имя «Лина». Ученый играл на ней с подросткового возраста и даже во взрослой жизни, когда разрабатывал теорию относительности. Перед эмиграцией в Америку Эйнштейн подарил скрипку коллеге-физику, чтобы инструмент не был утерян во время бегства от нацистов.
Кроме скрипки, на аукционе также появится велосипедное седло Эйнштейна, его оценили в 50 тыс. фунтов. Еще одним лотом станет книга по философии «Декарт и Спиноза», которую ученый дважды подписал карандашом.
