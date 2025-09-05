Белоусов заявил о формировании отношений КНДР и России в сражениях

Tекст: Денис Тельманов

Министр обороны Андрей Белоусов выступил на торжественном приеме в посольстве КНДР в Москве по случаю 77-й годовщины основания республики, передает ТАСС. Мероприятие состоялось в преддверии официальной даты 9 сентября.

Белоусов в своей речи подчеркнул, что отношения между странами были сформированы не только дружбой, но и совместной борьбой: «Отношения между нашими народами связывает больше, чем дружба. Постольку, эти отношения ковались в сражениях. Где плечом к плечу сражались советские, российские солдаты и солдаты Корейской Народной Армии».

Кроме того, министр обороны возложил цветы к портрету Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в знак уважения к историческим лидерам КНДР. По данным Минобороны, Белоусов поздравил руководство и народ КНДР с приближающейся знаменательной датой.

