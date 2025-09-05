  • Новость часаЗеленский отказался пропускать в Словакию нефть из России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как нацпроекты изменили Россию
    Обвиненная в контрабанде наркотиков актриса Тарасова освобождена из-под стражи
    CNN: Трамп и Путин единогласно обвинили Европу в провале мира на Украине
    Эксперт оценил сообщения об азербайджанских МиГ-29 у ВВС Украины
    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
    Фицо заявил о скором завершении конфликта на Украине
    Песков высказался за сохранение Telegram и WhatsApp в России
    Туск пообещал ответные меры Польши на учения в Белоруссии
    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Запад продолжит обманывать себя насчет России

    Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    7 комментариев
    5 сентября 2025, 20:02 • Новости дня

    NYT сообщила о тайной спецоперации США в КНДР

    США провели в КНДР секретную миссию по указу Трампа в 2019 году

    NYT сообщила о тайной спецоперации США в КНДР
    @ U.S. Military

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2019 году спецназ ВМС США высадился на побережье КНДР с целью установить оборудование для перехвата коммуникаций Ким Чен Ына.

    Секретная операция США на территории КНДР была проведена по распоряжению тогдашнего президента Дональда Трампа, сообщает газета New York Times. Администрация Трампа не уведомила об этом ключевых членов Конгресса, что могло стать нарушением закона.

    По данным газеты, целью операции было размещение оборудования для отслеживания коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына в период переговоров по ядерной программе. При высадке американского спецназа на побережье их заметила северокорейская лодка, после чего спецназовцы открыли огонь.

    «Из темноты появилась северокорейская лодка... Опасаясь, что их заметили, спецназовцы открыли огонь. Через несколько секунд все, кто находился на северокорейской лодке, были мертвы», – приводит издание детали операции.

    Предположительно, погибшими были гражданские, ловившие раков, поскольку на них не было военной формы и оружия. Операция так и не была официально признана обеими странами, а информация о ней не разглашалась до настоящего времени. В 2021 году администрация Джо Байдена проинформировала Конгресс о результатах расследования, но эти данные остаются секретными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, опубликовав совместное фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина. Кая Каллас отметила переговоры лидеров России, Китая и КНДР как вызов существующему мировому порядку.

    5 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа

    Эксперт Юшков: Арктические технологии позволили России превзойти США в производстве СПГ

    Эксперт объяснил превосходство России над США в сжижении газа
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские проекты СПГ эффективнее и рентабельнее американских за счет использования арктических технологий и расположения рядом с месторождениями, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее президент Владимир Путин заявил о превосходстве России над США в методах добычи и сжижении природного газа.

    «В России действует несколько проектов по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Это и «Сахалин-2», и «Ямал СПГ», и «Арктик СПГ», – перечислил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    По его оценкам, они более эффективны по сравнению с американскими проектами по целому ряду причин. Первая – расположение. Российские заводы расположены непосредственно на самих месторождениях – в Арктике и на шельфе острова Сахалин в субарктических условиях, указал собеседник.

    «Проектная мощность, скажем, «Ямал СПГ» составляет 17,4 млн тонн в год, производит он 20-21 млн тонн сжиженного природного газа. Причем эти объемы – не предел. Если бы было больше газовозов ледового класса, вероятно, речь шла о еще больших цифрах», – рассуждает аналитик. Он отметил, что основные американские заводы находятся в Мексиканском заливе. Отсюда вытекает и вторая причина превосходства России над США в СПГ – это климат.

    «Одно дело сжижать газ там, где среднегодовая температура воздуха колеблется в районе плюс 20 градусов. А другое – в Арктике. Сжижение – это охлаждение до минус 162 градусов. Поэтому чем ниже температура окружающей среды, тем более эффективнее производство: в частности, меньше затрат на энергию. Ниже, кстати, и себестоимость», – детализировал Юшков.

    «Россия зарегистрировала свои технологии для среднетоннажного и даже крупнотоннажного производства сжиженного природного газа, например, «Арктический каскад модифицированный». Но теперь нам предстоит научиться самим производить все оборудование для подобного СПГ-завода. Я бы назвал это задачей стратегической важности», – резюмировал аналитик.

    В пятницу российский лидер Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума, что Россия имеет более эффективные, чем США, технологии добычи и сжижения газа.

    По словам главы государства, российская компания «Новатэк» достигла технологий, которых «в мире не существует». «Это высокотехнологичная сфера», – подчеркнул Путин. Он также предложил использовать эти компетенции для освоения месторождений на Аляске, сообщает РИА «Новости».

    «У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске», – отметил он. «На уровне участников экономической деятельности компании готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит, мы тоже готовы. Но если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению», – пояснил президент. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть много тех, кто заинтересован в возобновлении сотрудничества с Россией, добавил он.

    Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия намерена наращивать сотрудничество с Китаем по экспорту СПГ, что позволит ускорить газификацию российских регионов. Общий потенциал газопроводной инфраструктуры между двумя странами в перспективе составит 100 млрд кубометров.

    Кроме того, Москва и Пекин подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток». Газета ВЗГЛЯД объясняла обоюдную важность этого проекта.

    Комментарии (8)
    5 сентября 2025, 07:06 • Новости дня
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    WSJ: Европейские генералы подготовили план размещения контингента на Украине
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские военные при поддержке США разработали проект развертывания многотысячного контингента на территории Украины, сообщил источник Wall Street Journal.

    План развертывания европейского военного контингента на Украине подготовлен главами армий стран Европы при участии американских генералов, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Численность контингента, согласно данным, должна превысить 10 тыс. военнослужащих.

    Сухопутная часть сил планируется разделить на две группы: одна займется обучением и поддержкой украинских войск, а отдельная «сила сдерживания» будет предназначена для предотвращения возможного российского наступления. Воздушное патрулирование собираются осуществлять военными самолетами, базирующимися за пределами Украины.

    В создании детального плана участвовали американские генералы, в том числе глава объединенного командования НАТО в Европе.

    «Силы сдерживания не будут задействованы в боевых действиях, их задачей станет предотвращение дальнейшей эскалации», – сказал собеседник издания.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не станет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме.

    Напомним, несколько стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных.

    Комментарии (9)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
    Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальные власти Индии заявили о намерении продолжить импорт российской нефти, несмотря на введенные США тарифы.

    Индия официально отвергла требование бывшего президента США Дональда Трампа о прекращении закупок российской нефти, сообщает Bloomberg. Министр финансов Нирмала Ситхараман подчеркнула, что страна продолжит импорт этого ресурса, несмотря на введение Вашингтоном 50% тарифов на российскую нефть.

    В ходе выступления министр отметила: «Откуда мы покупаем нефть, особенно такой крупный товар, за который мы платим больше всего в импорте, мы должны решать, учитывая, что нам выгоднее всего. Мы, безусловно, будем покупать».

    По словам Ситхараман, Индия будет исходить из своих экономических интересов при выборе поставщиков энергоносителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва отметила позицию Индии, которая отказалась следовать требованиям США.

    Президент Дональд Трамп отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за того, что Нью-Дели не стала сокращать закупку российской нефти. Трамп заявил, что Америка потеряла Россию и Индию, и сопроводил публикацию совместным фото Владимира Путина, Нарендры Моди и Си Цзиньпина.

    Комментарии (14)
    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Bild: Лидеры ЕС не ожидают введения Трампом новых санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом, пишет Bild.

    Источники Bild отмечают, что после беседы среди участников европейской «коалиции желающих» возникли «недовольство и разочарование», передает ТАСС.

    Во время разговора европейцы предложили в течение 48 часов отправить представителей в Вашингтон для создания общей рабочей группы, чтобы обсудить возможные новые санкции. Издание уточняет, что согласие Трампа на это предложение пока не подтверждено.

    По данным издания, глава Белого дома также обвинил ЕС в продолжающемся импорте российской нефти.

    Агентство Reuters писало, что Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения.

    Ранее Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 12:27 • Новости дня
    Песков высказался о цинизме Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп циничен в хорошем смысле этого слова, он воспринимает ситуацию с точки зрения бизнеса, потому с ним проще договариваться, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Позиция Трампа отличается от позиции стран ЕС, американский лидер гораздо более конструктивен, сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам».

    «Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны», – пояснил представитель Кремля.

    В этом плане интересы главы американской администрации совпадают с интересами России, поскольку российская сторона пытается достичь своих целей предпочтительно мирными средствами.

    Однако пока это невозможно, Россия продолжит добиваться целей с помощью спецоперации.

    Также представитель Кремля отмечал, что новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут организовать быстро, как это было с переговорами на Аляске.

    Ранее президент России указывал, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 08:31 • Новости дня
    Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР в 2026 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобильный мост из России в Северную Корею планируется открыть в следующем году, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «В планах также строительство новых мостов, в том числе в Корейскую Народно-Демократическую Республику через реку Туманную, который должен быть открыт в следующем году», – приводит слова Путина ТАСС.

    Президент уточнил, что в этом же регионе уже работают транспортные мосты в КНР. Это мосты Нижнеленинское – Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ.

    Глава государства указал на важность развития транспортно-логистических центров.

    Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что строительство автомобильного моста через реку Туманная станет важным шагом для развития сотрудничества между Россией и КНДР.

    Россия дарила пхеньянскому зоопарку львенка в память о строительстве моста через реку Туманная на границе двух стран.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:45 • Новости дня
    Решетников заявил о готовности восстановить торговлю с США

    Решетников объявил о готовности России возобновить торговлю с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр экономики России Максим Решетников подчеркнул, что сотрудничество с США возможно только при сохранении интересов нынешних партнеров страны.

    Россия готова возобновить торгово-экономические отношения с Соединенными Штатами, однако не в ущерб действующим партнерам, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью каналу RT на полях Восточного экономического форума.

    По его словам, торговля между Россией и США всегда отличалась взаимной выгодой и высоким технологическим уровнем.

    Глава Минэкономразвития отметил: «Наша торговля с Соединенными Штатами всегда была взаимовыгодной и достаточно технологичной. Восстановление этой торговли возможно, мы готовы, но в то же время мы ни в коем случае, ни в коей мере не будем ничего делать в ущерб тем партнерам, которые есть сейчас у нас. Так что это должна быть система, что называется, win-win, то есть когда выиграют все, и это не будет за счет третьих стран».

    Решетников подчеркнул, что Россия готова к диалогу, но намерена защищать интересы своих экономических союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торговые отношения России и Соединенных Штатов прекратились почти полностью. Кремль считает, что такое положение не должно сохраняться.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в расширении торговых отношений с Россией после мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    Путин сообщил о договоренности с Трампом созваниваться при необходимости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин заявил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    «При необходимости мы (с Трампом – ред.) можем друг другу позвонить, связываться, разговаривать. Он знает, что я открыт к этим разговорам, и он тоже. Я об этом знаю», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что после приезда из Китая еще не созванивался с лидером Соединенных Штатов.

    «Собственно, мне сложновато это было делать, я же только что из Китая приехал, сейчас здесь (во Владивостоке) нахожусь. Никаких проблем для коммуникации у нас нет», – пояснил глава российского государства.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что пока нет подробностей о возможном новом разговоре президента Путина и Трампа.

    Сам же Трамп сообщал, что в ближайшем будущем обязательно созвонится с российским коллегой.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 10:41 • Новости дня
    NYT: Европа играет вдолгую с Украиной и Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские лидеры выработали стратегию для влияния на президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, они пытаются убедить главу Белого дома в своей готовности к сложным переговорам, пишет New York Times.

    Лидеры Европы предприняли новые шаги для формирования коалиции по обеспечению будущих гарантий безопасности для Украины, сообщает New York Times.

    Они провели встречу в Париже, где обсудили меры по недопущению повторения конфликта после его завершения и укреплению позиций Европы в будущих переговорах.

    Официальные представители Германии и Франции публично осудили действия президента России Владимира Путина, этим они направляют сигналы Белому дому, отмечается в материале.

    По словам немецкого чиновника Штефана Корнелиуса, европейцы готовы внести решающий вклад в укрепление безопасности Украины после политического урегулирования.

    Президент США Дональд Трамп признал, что согласование прямых переговоров между Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским сталкивается с задержками.

    Финляндия поддержала идею объединения стран, готовых взять ответственность за мирное будущее Украины, и подчеркнула, что любые договоренности невозможны без согласия России и поддержки США.

    Главной целью стратегии Европы аналитики называют сохранение влияния на Трампа и поддержание единого фронта союзников в переговорах.

    Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп потребовал от лидеров стран Евросоюза прекратить закупки нефти у России.

    По данным некоторых изданий, Трамп также ведет переговоры с европейскими странами о возможной отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине

    Политолог Козюлин: Россия не позволит навязывать чрезмерные условия урегулирования конфликта на Украине

    Эксперт: Путин пресек любые дискуссии о западных войсках на Украине
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия всегда демонстрирует последовательную и твердую позицию по ключевым международным вопросам. С начала СВО Москва неоднократно заявляла о недопустимости присутствия западного контингента на Украине. Как отметил политолог Вадим Козюлин, повторные предупреждения призваны охладить «горячие головы» в странах ЕС. Ранее Владимир Путин обозначил, что иностранный военный контингент на Украине является законной целью для Вооруженных сил России.

    «Владимир Путин занимает четко выверенную и, что самое главное, неизменную позицию: любой иностранный гражданин, участвующий в конфликте на стороне ВСУ, становится законной целью для российской армии. То же самое касается и контингентов. Этот тезис повторялся неоднократно еще с первого года спецоперации», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    Таким образом, президент пресекает любые дискуссии относительно присутствия западного контингента на Украине. «И это особенно важно сейчас, когда европейские страны в лице «коалиции желающих» все чаще заявляют о готовности к столь резкому шагу. Всем «горячим головам» необходимо понять: избыточные условия в данной ситуации неуместны», – добавляет он.

    По его словам, логика завершения боевых действий будет определяться реалиями на земле, которые развиваются в пользу России. Соответственно, и достижение конечных договоренностей должно основываться на этой реальности. «Если же европейцы или любые другие стороны вновь попытаются оспорить либо проигнорировать законные интересы России, мы продолжим обеспечивать безопасность государства силовыми методами», – поясняет собеседник.

    «Но, несмотря на всю сложность нынешних геополитических реалий, Москва не отказывается от перспектив сотрудничества даже с западными государствами. Мы готовы работать со всеми заинтересованными сторонами. Напомню, что за нашей страной прочно закрепилась репутация надежного делового партнера», – уточняет собеседник.

    Именно поэтому западный бизнес стремится возобновить работу с Россией, потому что деловая позиция Москвы остается надежной и стабильной. «Эта верность национальным интересам обеспечивает предсказуемость сотрудничества с нами. Важно помнить: конфликт рано или поздно завершится, а восстанавливать разрушенные связи можно начинать уже сейчас», – заключил Козюлин.

    Раннее Владимир Путин заявил, что иностранные войска, которые могут прибыть на Украину, станут законной целью для российской армии. Он также подчеркнул, что если сторонам удастся достичь долгосрочного мира, то смысла в пребывании западных военных в республике попросту не будет. Таким образом, ключевое значение имеют именно итоговые договоренности.

    В то же время, несмотря на сложную международную обстановку, целый ряд американских компаний выразили заинтересованность в восстановлении или начале сотрудничества с Россией. По словам Путина, в настоящий момент поступает немало предложений по совместной работе с фирмами США, в особенности на Аляске.

    Он также напомнил, что многие европейские компании ушли с отечественного рынка по политическим причинам. Процесс выхода из России для них сопровождался огромными убытками. На этом фоне глава государства подчеркнул, что российская экономика демонстрирует устойчивость и привлекательность для иностранных инвесторов.

    Поэтому Москва сохраняет открытость для сотрудничества со всеми государствами. «Современный мир очень взаимосвязан, исходя из технологического развития. И замкнуться в какой-то «национальной скорлупе» очень сложно и вредно, потому что это будет вести к понижению конкурентоспособности», – уточнил Путин.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 06:32 • Новости дня
    Песков сообщил о ценности усилий Трампа для Путина

    Песков рассказал о признательности Путина Трампу за мирные инициативы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин ценит конструктивный характер отношений с американским лидером Дональдом Трампом и его дипломатические инициативы.

    Президент России Владимир Путин выражает признательность главе США Дональду Трампу за его мирные усилия и конструктивные отношения в целом, передает ТАСС.

    Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.

    Песков подчеркнул, что у Путина нет разочарования в американском коллеге. «Путин высоко ценит усилия президента Трампа. Он ценит конструктивный характер их отношений», – заявил представитель Кремля.

    Песков также сообщил, что разговоры между Путиным и Трампом проходят непросто, поскольку каждый из президентов отстаивает интересы своей страны. По его словам, российский лидер ценит принципиальность американского коллеги и признает значимость такого диалога.

    Ранее Дональд Трамп пообещал обязательно созвониться с Владимиром Путиным в ближайшем будущем.

    Песков заявил, что подробностей о возможном новом разговоре между российским и американским президентами пока нет.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 06:24 • Новости дня
    Ушаков заявил об отсутствии даты визита Ким Чен Ына в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопрос о сроках визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию пока не решен, но помощник президента Юрий Ушаков подчеркнул, что теперь его очередь посетить Москву.

    Информацию о возможном визите пглавы КНДР Ким Чен Ына в Россию сообщил помощник президента Юрий Ушаков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что точные даты приезда северокорейского лидера пока не определены.

    «Просто очередь председателя государственных дел к нам приехать. Когда это будет, пока непонятно», – заявил Ушаков журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын заверил президента Владимира Путина в том, что поддержка России в вопросах суверенитета и безопасности для Северной Кореи – это братский долг.

    Ким Чен Ын получил приглашение посетить Москву, но даты визита пока не определены.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    СМИ сообщили о планах США обойти экспортный контроль БПЛА

    Reuters: США решили продать СА беспилотники под видом самолетов чтобы обойти контроль

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти рассматривают возможность обойти ограничения РКРТ для экспорта беспилотников MQ-9 в Эр-Рияд, изменив их классификацию.

    США могут обойти механизм экспортного контроля за ракетными технологиями (РКРТ) при экспорте беспилотных летательных аппаратов в Саудовскую Аравию, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

    Ожидается, что администрация Дональда Трампа классифицирует беспилотники MQ-9 как самолеты, а не ракеты, что позволит упростить их продажу. Такое решение даст возможность США поставить более 100 беспилотников Саудовской Аравии, а также откроет путь для продаж компаниям General Atomics, Kratos и Anduril на внешних рынках.

    Кроме Эр-Рияда, интерес к этим беспилотникам проявляют ОАЭ и несколько стран Восточной Европы.

    Некий американский чиновник заявил: «Это будет только первой частью масштабного пересмотра американских военных продаж».

    Сейчас США уступают главные позиции на рынке БПЛА Израилю и Китаю, которые не ограничены правилами РКРТ. Новые нормы дадут США шанс стать ведущим поставщиком беспилотников.

    Окончательное решение по изменению правил ожидается в конце года, сейчас администрация США прорабатывает детали сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Orqa из Хорватии подписала экспортные соглашения на поставку полностью отечественных FPV-дронов с Францией, Индией, Саудовской Аравией и США.

    ВВС США протестировали новый боевой беспилотник YFQ-42A, предназначенный для совместных операций с истребителями по программе CCA.

    Владимир Зеленский рассказал о предложенной США программе по совместному производству дронов с Украиной, предполагающей выпуск 10 млн аппаратов в год.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 12:14 • Новости дня
    Песков: Новые переговоры Путина и Трампа могут организовать быстро

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организована быстро, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Конечно, возможен», – сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам» в ответ на вопрос о возможности второго раунда переговоров политиков.

    По его словам, если лидеры посчитают необходимым, то встречу можно организовать очень быстро, как организовали встречу на Аляске.

    «Рабочие контакты ведутся постоянно», – заключил он.

    Ранее сам Путин пояснял, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    Трамп же говорил, что в ближайшем будущем обязательно созвонится с президентом России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минцифры раскрыло список сайтов для работы при отключении интернета
    Белоусов провел переговоры с начальником Генштаба Ливийской армии
    Американист объяснил намерение Трампа переименовать Минобороны США
    Убийцы российского туриста в Грузии осуждены на 18 лет
    Медведев назвал чушью предложения по гарантиям безопасности для Украины
    Российские войска освободили Марково в ДНР
    Каладзе сравнил грузинских радикалов с героинями индийского фильма

    Рубль взял курс на долгое ослабление

    Российская валюта весь 2025 год удивляла своей крепостью. Однако с конца августа рубль взял курс на ослабление. Глава Сбербанка считает, что этот тренд продолжится вплоть до конца года. Что заставило рубль развернутся и от чего зависят темпы его ослабления? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Перейти в раздел

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия начала возвращаться в состояние нищего острова XVII века

    Целый ряд макроэкономических показателей демонстрирует глубокие проблемы в экономике Великобритании. Перед нами системный кризис финансов Соединенного Королевства и всей британской экономической модели. Корни этого кризиса уходят в далекое прошлое – куда, похоже, возвращается и сама эта страна, бывшая когда-то самой могущественной в мире империей. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации