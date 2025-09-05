Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Еврокомиссия предложила полностью запретить импорт российского газа
В странах ЕС продолжаются обсуждения предложения Еврокомиссии полностью прекратить импорт российского газа в рамках плана по отказу от энергоносителей до конца 2027 года, заявил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен.
По его словам, предложение Европейской комиссии о запрете импорта российского газа активно обсуждается в Европейском парламенте и среди стран Евросоюза, передает РИА «Новости».
Йоргенсен сообщил, что «нам (ЕС) необходимо срочно найти решения, чтобы положить конец нашей энергетической зависимости от России. Предложение, которое я выдвинул месяцы назад о запрете импорта российского газа, обсуждается в Европейском парламенте и государствами-членами».
В начале мая Еврокомиссия презентовала проект дорожной карты по прекращению импорта российских энергоносителей в Евросоюз до конца 2027 года. Этот документ предусматривает постепенный отказ от закупок газа, нефти и других энергоносителей из России.
Кроме того, Йоргенсен отметил, что власти США оказывают давление на страны Евросоюза, требуя полностью отказаться от российских энергоносителей. Еврокомиссар подчеркнул, что американская сторона однозначно поддерживает планы ЕС по прекращению импорта энергоносителей из России.
Напомним, Дональд Трамп заявил, что пытался убедить Евросоюз отказаться от российских энергоносителей.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил перейти на полную энергетическую зависимость от Соединенных Штатов.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал отказ Евросоюза от российских энергоресурсов выстрелом себе в колено.