Руководителя аэропорта Одессы обвинили в передаче аэродрома частникам

Tекст: Алексей Дегтярев

Руководителю коммунального предприятия «Международный аэропорт Одесса» предъявили обвинение по делу о злоупотреблении властью и нанесении ущерба интересам города, передает ТАСС.

Имя обвиняемого не раскрывается, но на сайте города с 2017 года и. о. гендиректора указана Ольга Макогонюк.

Следствие установило, что до конца 2020 года предприятие обеспечивало прибыль городу, получая плату за обслуживание самолетов и стоянку. В 2020 году, по версии прокуратуры, и. о. гендиректора не приняла мер для сохранения статуса эксплуатанта аэродрома за коммунальным предприятием и содействовала передаче этого статуса частной фирме.

В результате этих действий был нанесен ущерб в размере 15,6 млн гривен. Расследование продолжается, решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой.

Ранее в Одесской области завели уголовное дело на местного командующего силами теробороны, по версии следствия, он принуждал бойцов строить ему дом.