Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.2 комментария
Командующий теробороны в Одессе заставлял бойцов строить ему дом
Командующий сил территориальной обороны в Одесской области принуждал бойцов строить ему дом, ему предъявили обвинения, сообщили СБУ и госбюро расследований Украины (ГБР).
Командующий региональным управлением сил теробороны «Юг» заставил трех военнослужащих строить ему дом в 2023 году, они исполняли это поручение больше года, сообщили в ГБР, передает ТАСС.
Этим бойцам поступали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.
Командующего обвинили в превышении служебных полномочий, «причинивших существенный вред в условиях военного положения». По этой статье обвиняемому грозит 12 лет заключения.
Ранее ГБР возбудило уголовное дело против 28 командиров подразделений ВСУ из-за провала при обороне на Харьковском направлении.