Командующий теробороны в Одессе заставлял бойцов строить ему дом

Tекст: Алексей Дегтярев

Командующий региональным управлением сил теробороны «Юг» заставил трех военнослужащих строить ему дом в 2023 году, они исполняли это поручение больше года, сообщили в ГБР, передает ТАСС.

Этим бойцам поступали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Командующего обвинили в превышении служебных полномочий, «причинивших существенный вред в условиях военного положения». По этой статье обвиняемому грозит 12 лет заключения.

Ранее ГБР возбудило уголовное дело против 28 командиров подразделений ВСУ из-за провала при обороне на Харьковском направлении.