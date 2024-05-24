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На Украине возбудили дело против командиров ВСУ за провал под Харьковом
ГБР Украины возбудили уголовное дело против 28 командиров ВСУ за провал под Харьковом
Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против 28 командиров подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за провала при обороне на Харьковском направлении, который привел к существенным потерям, сообщило издание «Главком».
По данным досудебного расследования, на которое ссылается издание, военные группировки войск «Хортица» оставили свои позиции при наступлении российских сил в Харьковской области, речь идет о подразделениях размером до одной роты, передает ТАСС.
Следствие считает, что виновато в провале командование 125-й бригады ВСУ и их подчиненные, из-за провала обороны на границе с Россией украинские войска потеряли технику, личный состав и позиции.
Отмечается, что ГБР начало проверку командующего оперативно-тактической группировкой «Харьков», командиров бригады, батальонов и рот, а также начальника отделения разведки штаба. Уголовное дело открыто за халатное отношение к военной службе и самовольном оставлении поля боя, за эти преступления грозит до 10 лет лишения свободы.
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