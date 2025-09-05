Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин: Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на 900 лет
Объемы угольных запасов на Дальнем Востоке позволят использовать ресурс в течение 900 лет, если развивать современные технологии, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, чтобы такие ресурсы приносили наибольшую пользу, требуется внедрение современных технологий.
«У нас большое количество угля, у нас 900 лет запаса здесь, на Дальнем Востоке. Но для того, чтобы их применять эффективно, эти энергоресурсы, нам нужны современные технологии. Вот над этим нам нужно прежде всего работать», – подчеркнул глава государства.
Путин также отметил, что для большей гибкости и устойчивости экономики России необходимо делать ставку на внутренний рынок.
Ранее на форуме президент России Владимир Путин заявил, что активное потребление угля внутри страны поможет нивелировать влияние мировой конъюнктуры на отрасль.
Накануне президент Владимир Путин во Владивостоке отметил, что России хватит имеющихся запасов угля почти на тысячу лет и потребовал повысить эффективность его использования в энергетике Дальнего Востока.