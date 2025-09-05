Путин заявил об отсутствии проблем с углем при росте спроса

Путин заявил об эффективности внутреннего рынка для угольной отрасли России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент Владимир Путин заявил, что при эффективном использовании угольных ресурсов на внутреннем рынке российской угольной отрасли не грозят трудности из-за изменений на мировом рынке, передает РИА «Новости».

По словам Путина, если внутренний спрос на уголь будет достаточным и ресурсы найдут применение внутри страны, отрасль сможет спокойно функционировать без оглядки на внешние факторы. «Мы сможем это использовать эффективно, то тогда никаких сложностей с конъюнктурой внешнего рынка, которая оказывала бы на отрасль такое влияние, их просто не будет. Просто не будет», – подчеркнул президент.

Путин добавил, что такой подход позволит властям России спокойно регулировать работу всех отраслей, включая угледобывающие предприятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Глава государства заявил о важности сохранения устойчивости традиционных отраслей региона. Путин также предупредил о возможном росте цен при снижении ключевой ставки.