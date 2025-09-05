Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин заявил об отсутствии проблем с углем при росте спроса
Путин заявил об эффективности внутреннего рынка для угольной отрасли России
Президент России Владимир Путин отметил, что активное потребление угля внутри страны поможет нивелировать влияние мировой конъюнктуры на отрасль.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, президент Владимир Путин заявил, что при эффективном использовании угольных ресурсов на внутреннем рынке российской угольной отрасли не грозят трудности из-за изменений на мировом рынке, передает РИА «Новости».
По словам Путина, если внутренний спрос на уголь будет достаточным и ресурсы найдут применение внутри страны, отрасль сможет спокойно функционировать без оглядки на внешние факторы. «Мы сможем это использовать эффективно, то тогда никаких сложностей с конъюнктурой внешнего рынка, которая оказывала бы на отрасль такое влияние, их просто не будет. Просто не будет», – подчеркнул президент.
Путин добавил, что такой подход позволит властям России спокойно регулировать работу всех отраслей, включая угледобывающие предприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Глава государства заявил о важности сохранения устойчивости традиционных отраслей региона. Путин также предупредил о возможном росте цен при снижении ключевой ставки.