Москалькова обсудила с украинской стороной доставку посылок военнопленным

Tекст: Ирма Каплан

«Здесь на белорусской земле мы обменялись с украинским офисом документами, которые связаны с передачей писем от пленных своим родным. Мы проговорили вопрос организации посылок для военнопленных. И у нас этот процесс уже сегодня реализуется», – приводит ее слова ТАСС.

По словам омбудсмена по итогам российско-украинской акции по воссоединению семей, которая прошла на белорусско-украинской границе вопрос непростой, но для его решения делается все возможное.

«Сначала собираются списки пленных с тем, чтобы мы могли их родственникам предложить написать письма, затем собираются посылки <…> и доставляются военнопленным», – пояснила Москалькова.

Россия и Украина в последний раз обменивались посылками для военнопленных в в апреле. Стороны передали по 1,5 тыс. посылок для пленных с обеих сторон.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к папе римскому с просьбой помочь вернуть российских граждан, находящихся в Сумах.

В четверг, 4 сентября, готовилось возвращение пятерых граждан России с территории Украины, а также отправка на Украину еще пяти человек для воссоединения с родственниками.



