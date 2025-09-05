Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Москалькова обсудила с украинской стороной доставку посылок военнопленным
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обсудила с украинской стороной организацию доставки посылок для военнопленных, что может быть реализовано, по ее словам, «к первым числам декабря».
«Здесь на белорусской земле мы обменялись с украинским офисом документами, которые связаны с передачей писем от пленных своим родным. Мы проговорили вопрос организации посылок для военнопленных. И у нас этот процесс уже сегодня реализуется», – приводит ее слова ТАСС.
По словам омбудсмена по итогам российско-украинской акции по воссоединению семей, которая прошла на белорусско-украинской границе вопрос непростой, но для его решения делается все возможное.
«Сначала собираются списки пленных с тем, чтобы мы могли их родственникам предложить написать письма, затем собираются посылки <…> и доставляются военнопленным», – пояснила Москалькова.
Россия и Украина в последний раз обменивались посылками для военнопленных в в апреле. Стороны передали по 1,5 тыс. посылок для пленных с обеих сторон.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к папе римскому с просьбой помочь вернуть российских граждан, находящихся в Сумах.
В четверг, 4 сентября, готовилось возвращение пятерых граждан России с территории Украины, а также отправка на Украину еще пяти человек для воссоединения с родственниками.