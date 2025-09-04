Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.3 комментария
Новак: Торговые войны могут снизить рост мировой экономики
Торговые войны способны замедлить рост мировой экономики в 2024 году на 0,5%-0,7%, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24» на Восточном экономическом форуме.
По его словам, это связано с ростом протекционизма и введением высоких пошлин, что противоречит международным торговым правилам.
Новак отметил: «Это борьба за рынки, протекционизм, который во многом противоречит правилам международной торговли. Он трансформирует международную торговлю, заставляя искать различные схемы обхода этих высоких пошлин. И мы видим, что иногда торговые потоки не уменьшаются, но просто те же товары поставляются под эгидой других стран», передает ТАСС.
Вице-премьер добавил, что подобные меры приводят к росту транспортных и логистических расходов. Это негативно влияет на глобальную экономику, поскольку затраты компаний увеличиваются, а эффективность международной торговли снижается. Новак призвал искать компромиссы, чтобы минимизировать ущерб и предотвратить дальнейшее замедление экономического роста.
Ранее Путин отметил, что передача замороженных российских активов Киеву приведет к разрушению принципов международных финансов и экономике в целом.