Новак: Торговые войны могут снизить рост мировой экономики

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, это связано с ростом протекционизма и введением высоких пошлин, что противоречит международным торговым правилам.

Новак отметил: «Это борьба за рынки, протекционизм, который во многом противоречит правилам международной торговли. Он трансформирует международную торговлю, заставляя искать различные схемы обхода этих высоких пошлин. И мы видим, что иногда торговые потоки не уменьшаются, но просто те же товары поставляются под эгидой других стран», передает ТАСС.

Вице-премьер добавил, что подобные меры приводят к росту транспортных и логистических расходов. Это негативно влияет на глобальную экономику, поскольку затраты компаний увеличиваются, а эффективность международной торговли снижается. Новак призвал искать компромиссы, чтобы минимизировать ущерб и предотвратить дальнейшее замедление экономического роста.

