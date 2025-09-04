Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.3 комментария
Москалькова сообщила о подвижках в вопросе репатриации жителей Курской области
Вопрос возвращения мирных жителей Курской области с Украины обсуждается между спецслужбами двух стран, отмечены определенные сдвиги в переговорах.
Спецслужбы России и Украины ведут переговоры о проведении взаимной репатриации гражданских лиц, сообщает ТАСС.
По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, Украина направила российской стороне список с предложениями для проведения обмена, несмотря на отсутствие такого механизма в законодательстве обеих стран. Курские мирные жители были насильно вывезены в Сумы, Москва ведет работу по их возвращению.
Москалькова отметила: «Нашей стране был направлен список с предложениями провести взаимную репатриацию, и наши спецслужбы работают с этими условиями, потому что обмен гражданских лиц не предусматривает законодательство». Она добавила, что украинская сторона рассчитывает на возвращение своих граждан из России, а спецслужбы поддерживают диалог по этим условиям и добились определенных подвижек.
Представитель России подчеркнула, что обсуждение ведется на уровне компетентных ведомств, речь идет о гуманитарном обмене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг планируется возвращение пятерых граждан России с территории Украины. Еще пять человек отправят на Украину для воссоединения с родственниками.