В Совфеде напомнили о нацистах в семье Мерца после слов о Путине

Сенатор Джабаров напомнил о нацистах в семье Мерца после слов о Путине

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Джабаров отметил, что уровень политической культуры Мерца настолько низок, что, по его мнению, не стоит отвечать на подобные «глупости».

«Гражданам ФРГ должно быть стыдно за Мерца», – написал он.

Джабаров подчеркнул, что Мерцу следовало бы изучить историю собственной семьи и вспомнить о роли предков в нацистских преступлениях против народа России во время Великой Отечественной войны.

«Пусть он говорит про них, а не про лидера страны, которая сохранила Германии государственность. Более того, помогала с ее восстановлением. Стыдно за господина Мерца», – заявил Джабаров.

Напомним, Мерц в эфире телеканала Sat.1 назвал Путина «военным преступником».

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина абсолютно неприемлемыми.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание.

Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада.