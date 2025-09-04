Организаторы Burning Man пообещали пожертвовать деньги для поиска убийцы Круглова

Tекст: Дарья Григоренко

Это связано с расследованием гибели россиянина Вадима Круглова, найденного на территории фестиваля в пустыне Блэк Рок, штат Невада, передает РИА «Новости».

В заявлении организаторов говорится: «Проект Burning Man делает все возможное, чтобы помочь шерифу в расследовании, чтобы преступник был пойман и привлечен к ответственности. В том числе мы намерены сделать скоординированное пожертвование в программу ›Секретный свидетель‹, которая предлагает вознаграждение за дополнительную информацию, способствующую расследованию правоохранительных органов».

Организаторы также выразили соболезнования семье и друзьям погибшего, подчеркнув, что оказывают всестороннюю поддержку следствию. На данный момент расследование продолжается, и полиция призывает очевидцев и гостей фестиваля сообщать любую полезную информацию.

Ранее стало известно, что тело россиянина было обнаружено в луже крови, а власти Невады подтвердили его гибель. Друг погибшего Влад Ростов сообщил, что близкие Круглова срочно собирают средства для транспортировки тела в Россию.