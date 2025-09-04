Минстрой заявил об эффекте от снижения ипотечных ставок в России

Минстрой: Ставки по ипотеке в России будут постепенно снижаться

Tекст: Ольга Иванова

Об этом Файзуллин рассказал в интервью проекту «ТАСС Дети» на полях X Восточного экономического форума, передает ТАСС. Файзуллин подчеркнул, что снижение ставок, которые сейчас составляют 18%, уже оказало поддержку ипотеке на вторичном рынке, где ранее практически отсутствовало кредитование.

«Ставка, чем ниже, тем активнее будет работать ипотека на вторичном рынке. Она сегодня практически отсутствует. Я думаю, что уже даже то, что произошло, – снижение до 18% – уже увеличило ипотеку на вторичном рынке. Все будет двигаться, и ставка будет падать, и это будет постепенно давать эффект», – заявил министр.

X Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В рамках форума запланированы более 100 тематических сессий, участие принимают более 4,5 тыс. человек из свыше 70 стран и территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 18%. Российские банки начали снижать ставки по рыночной ипотеке. Центральный Банк объяснил сохранение нейтрального диапазона ключевой ставки.