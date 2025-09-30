  • Новость часаМинобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью
    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском
    Военно-транспортный самолет обстрелян в Германии
    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией
    В Общественной палате предложили идею создания детских туалетов в общественных местах
    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать выборы в Молдавии
    Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов
    Визовые центры Чехии в России прекратили работу
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    25 комментариев
    30 сентября 2025, 21:14 • Новости дня

    ЦБСТ запустил второй поток акселератора двойных технологий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) открыл второй поток акселератора проектов специального и двойного назначения при поддержке «Единой России» и фонда «ЭРА».

    Более 200 заявок уже поступили из разных регионов, лидируют Москва, Петербург и Свердловская область, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Программа акселератора нацелена на объединение технологических команд для быстрого внедрения решений для фронта и ОПК. Финал конкурса ожидается в феврале 2026 года. «Мы создали акселератор – чтобы объединять таланты и системно поддерживать тех, кто готов к быстрому технологическому прорыву», – заявил руководитель ЦБСТ Александр Сидякин.

    Второй поток охватывает более 20 направлений, включая беспилотные летательные аппараты, радиоэлектронику, системы связи, искусственный интеллект и экологическую безопасность. Программа стала продолжительнее, расширился состав менторов, впервые допущены команды среднего профобразования.

    Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков отметил, что акселератор – это место, где идея превращается в продукт, способный спасать жизни и повышать обороноспособность страны. Среди новых задач – поиск решений для минимизации экологического ущерба от применения беспилотников, включая утилизацию литиевых батарей и кабелей.

    Победители смогут претендовать на инвестиции до 500 млн рублей, гранты и сопровождение вывода решений на рынок. 

    30 сентября 2025, 00:10 • Новости дня
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин обратился к гражданам 30 сентября, в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

    «Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», – сказал он.

    Путин отметил, что те, кто принял судьбоносное решение в 2022 году, теперь отстаивают со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру. И порой это очень непросто.

    «Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем. <...> Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути – возрождения наших исконных, исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России», – напомнил президент.

    По словам Путина, предстоит большая работа, но все поставленные задачи будут решены. Будут обеспечены необходимые условия для раскрытия потенциала Донбасса и Новороссии, чтобы создавались новые семьи, люди растили и воспитывали детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста.

    «В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы», – сказал в завершение Путин, выразив уверенность в скором возвращении мира на героическую землю Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, разработка новых комплексных схем развития туризма для Донбасса и Новороссии создаст условия для значительного увеличения числа путешественников в регионе.

    Крупнейшие российские банки начали работу в Херсонской области, в их числе ПСБ, «Сбер» и ВТБ, которые уже обслуживают клиентов в регионе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Комментарии (20)
    29 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 18,7 трлн рублей планируется выделить через Социальный фонд на пенсии, пособия и поддержку семей с учетом досрочной индексации выплат, причем индексация в 2026 году будет досрочном, сообщили в пресс-службы Министерства труда.

    Проект бюджета Социального фонда России на 2026 год предусматривает направление свыше 18,7 трлн рублей на пенсии, страховые пособия и социальную поддержку. Почти 13 трлн рублей выделят на пенсионные выплаты, при этом индексация пенсий будет в 2026 году досрочной, сообщили в Минтруде.

    В ведомстве отметили, что индексация страховых пенсий пройдет с первого января, а не с февраля или апреля, как это было раньше.

    Размер индексации составит 7,6%, что увеличит среднюю страховую пенсию по старости почти на две тысячи рублей – до 27,1 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% по уровню инфляции. В Минтруде уточнили, что повышение социальных выплат также коснется миллионов пенсионеров по всей стране.

    В 2026 году максимальные страховые выплаты для семей с детьми будут увеличены, а материнский капитал проиндексируют на 6,8% в соответствии с инфляцией.

    Комментарии (5)
    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Пытавшийся отравить летчиков в Армавире получил пожизненный срок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Апелляционный военный суд удовлетворил представление прокуратуры Краснодарского края по делу уроженца Мелитополя Егора Семенова, готовившего теракт против выпускников авиационного училища в Армавире.

    Суд апелляционной инстанции изменил ранее вынесенный приговор и назначил Семенову наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает ТАСС.

    Напомним, в 2023 году выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом.

    В прокуратуре Краснодарского края сообщали, что выпускников военного авиационного училища в Армавире пыталась отравить организованная группа, в которую входили сотрудники государственных органов Украины.

    Комментарии (7)
    30 сентября 2025, 14:56 • Новости дня
    Захарова назвала «биполяркой» слова украинского омбудсмена о росте числа русскоязычных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала признание языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что число граждан, говорящих на русском языке, в стране вновь увеличивается.

    Она с иронией поставила под сомнение достоверность методов, которыми украинские власти определяют количество русскоязычных граждан, и назвала происходящее «биполярным расстройством».

    «Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют? Бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих? Устанавливают на кассах детекторы лжи с вопросом «кот или кит?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему русский язык снова становится популярным на Украине, а также разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 18:41 • Новости дня
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломат Австрии вскоре покинет Россию в качестве ответа на аналогичный шаг Вены в отношении российского сотрудника, заявил российский МИД.

    В ведомстве подчеркнули, что Москва традиционно реагирует зеркальными мерами на подобные действия других государств, передает ТАСС. О соответствующем решении уже уведомили австрийскую сторону, в ближайшее время один из австрийских представителей аналогичного уровня покинет территорию России.

    Ранее агентство APA сообщило, что российский дипломат был объявлен персоной нон-грата и уже покинул территорию Австрии, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, принятое решение связано с тем, что российский дипломат якобы неоднократно контактировал с работником австрийской нефтегазовой компании OMV. Этот сотрудник, как отмечается, сейчас уже уволен.

    В марте прошлого года Австрия приняла решение выслать двух российских дипломатов «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом».

    Комментарии (4)
    30 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией

    Орбан: Венгрия и Евросоюз не участвуют в конфликте с Россией

    Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ни Венгрия, ни Евросоюз не находятся в состоянии войны с Россией, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Он подверг критике слова главы польского правительства Дональда Туска, который охарактеризовал украинский конфликт как «войну всего Запада», передает ТАСС. По мнению венгерского премьера, риторика о войне Евросоюза с Россией создает угрозу для европейцев и способствует эскалации напряженности.

    «Вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия – нет. Как и Европейский союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо», – написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к Туску.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку».

    Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Министр также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2025, 22:33 • Новости дня
    Умер автор песен «Зурбаган» и «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский
    Умер автор песен «Зурбаган» и «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский
    @ Владимир Грановский/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Автор и исполнитель десятков песен, обладатель звания заслуженного артиста РСФСР Юрий Чернавский умер в 77 лет, о чем сообщила его семья на странице композитора в соцсети.

    «Двадцать девятого сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский – замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», –  сказано в сообщении соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Семья попросила всех, кто знал Чернавского, сохранить о нем светлые воспоминания.

    Юрий Чернавский родился в Тамбове 17 марта 1947 года, профессиональное музыкальное образование получил в музыкальной школе Тамбова, где учился по классу скрипки, затем – в Тамбовском музыкальном училище, которое окончил в 1965 году. После учился в Тамбовском филиале Московского института культуры по классу композиции и оркестровки.

    В 1969–1973 годах играл в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утёсова, Дмитрия Покрасса.

    Когда переехал в США обучался композиции, продюсированию, аудио-кинобизнесу на мастер-классах в Голливуде.

    Играл в поп- и рок-коллективах в СССР, сотрудничал с советскими, российскими и зарубежными исполнителями, среди которых Алла Пугачева, Алексей Глызин, Владимир Пресняков, Михаил Боярский и другие.

    Его музыка звучит в кинофильмах и мультфильмах, таких, как «Выше Радуги», «Асса» и других. Чернавский написал песню «Здравствуй, мальчик Бананан» и записал с группой «Веселые ребята» в 1982 году. Через пять лет она стала заглавным треком фильма «Асса».

    С 1994 года Чернавский жил и работал в Лос-Анджелесе, состоял в ряде профессиональных сообществ.

    Комментарии (9)
    30 сентября 2025, 03:10 • Новости дня
    Стало известно о продаже государством доли в киностудии «Союзмультфильм»

    РБК сообщил о продаже государством доли в киностудии «Союзмультфильм»

    Стало известно о продаже государством доли в киностудии «Союзмультфильм»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Государство провело приватизацию киностудии «Союзмультфильм», о чем говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, с которой ознакомился РБК.

    «Представитель «Союзмультфильма» подтвердил РБК факт приватизации киностудии. Но раскрыть детали в компании отказались, сославшись на то, что сделка «содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной», – пишет издание.

    В пояснительной записке сказано, что поступления от продажи имущества из  федеральной собственности возрастут на 1,12 млрд рублей, что в основном связано с поступлениями от приватизации «Союзмультфильма».

    Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, пакет акций АО «Киностудия «Союзмультфильм» с учетом прав на библиотеку мультфильмов оценил в не менее 1,2-1,3 млрд рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский суд ранее отказал киностудии «Союзмультфильм» в защите авторских прав на Чебурашку. Российский суд также отказал «Союзмультфильму» во взыскании компенсации за использование образа Чебурашки. При этом киностудия «Союзмультфильм» взыскала 100 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя за продажу продукции с изображением Чебурашки на маркетплейсе.

    Комментарии (4)
    29 сентября 2025, 23:57 • Новости дня
    В Москве появилась первая мусульманская футбольная лига UMMA LEAGUE

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве создали футбольную лигу, которая объединяет разрозненные мусульманские турниры религиозных центров города, рассказал ее руководитель Ринат Каюмов, уточнив, что в составе лиги уже 14 любительских команд.

    По словам Каюмова, UMMA LEAGUE создавалась как платформа для интеграции разрозненных мусульманских турниров в единый религиозный спортивный проект, пояснил он РИА «Новости».

    Несмотря на акцент на мусульманскую идентичность, участие разрешено и представителям других конфессий, что подчеркивает многонациональный характер России.

    Для участников установлены специальные правила, включая дресс-код, запрещающий демонстрацию частей тела, которые нельзя демонстрировать другим людям, например, оголенного торса, нецензурную лексику и тому подобное. За нарушение предусмотрены предупреждения и дисквалификации.

    В лиге играют исключительно любители, участие профессиональных футболистов разрешено только на правах консультанта или тренера.

    Создание UMMA LEAGUE поддержали профессиональные игроки российского футбола, исповедующие ислам, но сами они в матчах не участвуют. Каюмов добавил, что идет официальная регистрация лиги, в которую входят 14 команд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самарские правоохранители наказали молодого иностранца за выбегание на поле во время футбольного матча, назначив ему штраф и выдворение из страны.

    Комментарии (18)
    30 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    Додик объявил о планах встретиться с Путиным в Сочи на форуме «Валдай»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о намерении пообщаться с президентом России Владимиром Путиным во время форума «Валдай» в Сочи.

    Додик отметил, что форум привлекает внимание не только политиков, но и ученых, а также представителей СМИ из разных стран, передает ТАСС.

    «Этот форум – нечто, что привлекает внимание крупных политиков из региона и мира, но также и ученых, средств массовой информации. Главный день, конечно, четверг, когда на форуме будет присутствовать президент Российской Федерации господин Владимир Владимирович Путин, и он обратится к форуму. У меня будет возможность поговорить с ним», – заявил Додик.

    В апреле Путин принял Додика в Кремле.

    В мае во время выступления в Национальном центре «Россия» Додик заявил, что Россия является для его страны не просто другом, а надежным союзником, на которого можно положиться.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 14:51 • Новости дня
    Baijiahao: Япония возмутилась предложениями Лаврова по реформе Совбеза ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова о реформе Совета Безопасности ООН вызвали недовольство японских властей, пишет Baijiahao.

    По информации Baijiahao, Лавров выступил за расширение состава постоянных членов Совбеза за счет стран Африки и Латинской Америки, вызвав резкую реакцию Японии, передает RT.

    Министр также поддержал заявки Бразилии и Индии на получение статуса постоянных членов Совбеза. «Это был поистине искусный дипломатический жест. Мечты Японии стать постоянным членом СБ ООН так и останутся мечтами», – говорится в публикации.

    Ранее Лавров заявил, что Москва настаивает на том, чтобы реформы в ООН не привели к доминированию западных стран, и призывает сохранить справедливое представительство стран мирового большинства в секретариате организации.

    В прошлом году Лавров поддержал включение Бразилии, Индии и Африки в СБ ООН на постоянной основе.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    В Общественной палате предложили идею создания детских туалетов в общественных местах

    Член ОП Рыбальченко: На транспорте и в общественных местах нужно предусмотреть туалеты для детей

    В Общественной палате предложили идею создания детских туалетов в общественных местах
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В России необходимо законодательно обязать оснащать общественные места не только комнатами матери и ребенка, но и отдельными детскими туалетами, чтобы родители любого пола не сталкивались с выбором между мужской и женской уборной, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

    «Сейчас существуют лишь комнаты матери и ребенка, а отцам с маленькими детьми пойти некуда. Конечно, можно было бы написать, что это комната родителя и ребенка, чтобы туда можно было попасть не только маме, но и отцу. Но комнаты создавались первоначально для грудного кормления», – говорит Рыбальченко.

    Он отметил, что на последнем заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья» обсуждалось формирование комфортной и дружественной среды для семей с детьми на объектах транспортной инфраструктуры – вокзалах, станциях и в аэропортах. По его словам, такие условия пока обеспечены не везде: во многих местах отсутствуют комнаты матери и ребенка, специальные зоны для родителей с маленькими детьми, детские уголки, а также бесплатные парковочные места для многодетных семей. Вопрос создания необходимой инфраструктуры для семей с детьми в транспортной сфере сегодня остается крайне актуальным.

    «Что касается организации пребывания родителей с детьми в уборных, здесь необходимо создать особые условия. Комнаты матери и ребенка предназначены прежде всего для грудного вскармливания, поэтому присутствие там мужчин, хотя формально и допустимо, нередко вызывает дискомфорт у женщин. На мой взгляд, следует предусмотреть отдельные специальные комнаты», – считает собеседник.

    По его словам, необходимо создать детские туалеты, как это сделано для людей с инвалидностью. При этом унитазы для детей должны соответствовать размеру ребенка. Таким образом ни мужчинам с маленькими дочерьми, ни женщинам с маленькими сыновьями не придется испытывать неловкость при выборе между женским и мужским туалетом.

    Комментарии (13)
    29 сентября 2025, 23:15 • Новости дня
    Умер автор романа «Охота на пиранью» Александр Бушков

    Tекст: Ирма Каплан

    О смерти писателя Александра Бушкова сообщил знавший его лично коллега Дмитрий Иванов, он уточнил, что причиной смерти стали последствия постковидной пневмонии.

    «Сегодня вечером часа два назад умер мой знаменитый земляк  писатель Бушков Сан Саныч. Соболезнуем», – написал писатель Дмитрий Иванов в аккаунте на портале author.today.

    Там же он разместил фото Бушкова от 19 сентября, когда два писателя гуляли при +25 с разрешения врача. На фото писатель в куртке с капюшоном, по его рукам видно, что он сильно исхудал.

    Бывшая супруга Бушкова Елена сообщила, что у писателя остановилось сердце, реанимация ни к чему не привела.

    Кроме того, о смерти Бушкова сообщила его подруга Елена Кулешова в Telegram-канале.

    «А я еще помню то трепетное чувство, когда я зачитывалась его рыцарским циклом, Анастасией и Пираньями. Без Бушкова моя юность была бы совсем не такой волшебной», – написала она.

    Как пишут «Аргументы и факты», в окружении писателя поделились, что с середины сентября он находился в больнице, где проходил лечение от пневмонии.

    Александр Бушков родился 5 апреля 1956 года в Минусинске Красноярского края. В школе учился плохо, в интервью заявил, что был двоечником и хулиганом. В 1972 году семья Бушкова переехала в Абакан.

    После школы будущий писатель учиться не захотел, занимался самообразованием, много читал. В 20 лет сел за литературные опыты. Первую повесть опубликовали в 1981 году, книгу – в 1986-м. В это время Бушков переезжает в Красноярск, где работал почтальоном, грузчиком, страховым агентом, рабочим геофизической экспедиции и так далее.

    Писательскую карьеру начал в редакции «Молодой гвардии». Популярность к  Бушкову пришла в середине 1990-х с фэнтези-дилогией «Рыцарь из ниоткуда» и «Летающие острова».

    Самыми известными его циклами стали «Охота на пиранью», ставшая основой  одноименного боевика режиссера Андрея Кавуна, «Бешеная» и цикл романов «Сварог» о майоре ВДВ в параллельном мире.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 00:25 • Новости дня
    Захарова заявила о колоссальном числе нарушений на выборах в Молдавии
    Захарова заявила о колоссальном числе нарушений на выборах в Молдавии
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что молдавские власти и их иностранные спонсоры допускали массовые нарушения законодательства и международных стандартов при проведении парламентских выборов в стране.

    «Мы буквально ежедневно, регулярно фиксировали колоссальное количество нарушений со стороны кишиневского режима и его зарубежных спонсоров самого молдавского же законодательства, электоральных норм, которые в самой Молдавии существуют, всех мыслимых и немыслимых международно-правовых положений о проведении выборов в демократических странах», – заявила она ТАСС.

    Захарова призвала обратить внимание на заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о выборах в Молдавии, в котором она отметила, что президент республики Майя Санду привела свою партию к 50% буквально «на штыках» и поучила «клеймо окончательной нелегитимности».

    Напомним, 28 сентября в Молдавии состоялись парламентские выборы, в которых приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать.

    Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал причину провала президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, пообещав тщательно следить за данными о результатах выборов.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2025, 19:36 • Новости дня
    Вынесен приговор оперной певице Максаковой-Игенбергс
    Вынесен приговор оперной певице Максаковой-Игенбергс
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) была признана виновной по двум статьям и получила срок в четыре с половиной года колонии.

    Пресненский суд Москвы заочно приговорил Максакову-Игенбергс к четырем с половиной годам колонии, передает ТАСС. Осуждение связано с публичными призывами к деятельности против безопасности России и нарушением порядка работы иностранного агента. Согласно решению суда, приговор вынесен по пункту «в» части второй статьи 280.4 УК РФ и статье 330.1 УК РФ.

    В постановлении суда говорится: «Признать Марию Максакову-Игенбергс виновной и заочно приговорить ее по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) и ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) к четырем с половиной годам колонии». Максакова-Игенбергс отсутствовала на оглашении приговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперная певица Мария Максакова-Игенбергс стала фигурантом международного розыска по делу о призывах к действиям против России и неисполнении обязанностей иноагента.

    Ранее Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать дело оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс о призывах к деятельности против России.

    В феврале против певицы Максаковой завели уголовное дело. 17 июня суд оштрафовал певицу Максакову за нарушение закона об иноагентах. Суд также взыскал долги по налогам с Максаковой.


    Комментарии (2)
    Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной»
    Военные Швеции обыскали вышедшее из России торговое судно
    Додик объявил о планах встретиться с Путиным в Сочи на форуме «Валдай»
    Трамп заявил о рекордном увеличении военного бюджета США в 2026 году
    Адвокат объяснил отказ Google от требований к «Спасу» и RT
    Собянин раскрыл логику развития городов
    Принцесса Нидерландов Амалия стала военным матросом

    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Почему русский язык снова становится популярным на Украине

    На Украине внезапно признали провал политики тотальной украинизации: заявляется, что есть «определенный откат» с точки зрения использования украинского языка. Жители страны, и особенно молодежь, все чаще стали использовать русский – по крайней мере там, где за это еще не наказывают. А на это имеется как минимум три причины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Заявляя о желании мира на Украине, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

