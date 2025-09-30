ЦБСТ запустил второй поток акселератора двойных технологий

Tекст: Валерия Городецкая

Более 200 заявок уже поступили из разных регионов, лидируют Москва, Петербург и Свердловская область, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Программа акселератора нацелена на объединение технологических команд для быстрого внедрения решений для фронта и ОПК. Финал конкурса ожидается в феврале 2026 года. «Мы создали акселератор – чтобы объединять таланты и системно поддерживать тех, кто готов к быстрому технологическому прорыву», – заявил руководитель ЦБСТ Александр Сидякин.

Второй поток охватывает более 20 направлений, включая беспилотные летательные аппараты, радиоэлектронику, системы связи, искусственный интеллект и экологическую безопасность. Программа стала продолжительнее, расширился состав менторов, впервые допущены команды среднего профобразования.

Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков отметил, что акселератор – это место, где идея превращается в продукт, способный спасать жизни и повышать обороноспособность страны. Среди новых задач – поиск решений для минимизации экологического ущерба от применения беспилотников, включая утилизацию литиевых батарей и кабелей.

Победители смогут претендовать на инвестиции до 500 млн рублей, гранты и сопровождение вывода решений на рынок.