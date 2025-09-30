Орбан пообещал сбивать российские беспилотники в небе Венгрии

Tекст: Валерия Городецкая

В подкасте Harcosok Oraja Орбан подчеркнул, что такие меры будут приняты только при необходимости, передает «Московский комсомолец».

Орбан также подверг критике позиции ряда стран Евросоюза, которые, по его мнению, преувеличивают угрозу со стороны российских БПЛА. «Мы сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, если мы сильнее, мы говорим, что мы слабы? Россия не может нам навредить. Россия слаба по сравнению с нами: слаба в военном плане, слаба экономически и численно слаба. Мы сильные. Мы должны вести себя как сильное сообщество», – заявил он.

В том же подкасте Орбан сообщил, что известил президента США Дональда Трампа о победе России в конфликте на Украине и назвал этот вопрос закрытым.

Ранее Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией.