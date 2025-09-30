В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.14 комментариев
Швеция ответила на ожидания украинского генерала истребителей Gripen
Украинский генерал и заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил в интервью о том, что Украина ждет от Швеции обещанные истребители Gripen в ближайшем будущем, но в Стокгольме нечего ответить Киеву на это.
«Вопрос об отправке истребителей Gripen на Украину не решался более года. Украинский генерал Иван Гаврилюк заявил, что «ожидает поставки в ближайшем будущем» <...> В то же время Министерство обороны Швеции заявляет, что «новых данных по этому вопросу нет», – пишет газета Express со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны страны Йохана Йельмстранда.
Как пишет издание, в конце мая 2024 года обсуждение отправки шведских истребителей на Украину было приостановлено, союзники по НАТО попросили Швецию подождать. Другие страны, которые возглавляют коалицию, призвали нас подождать. Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16, заявил тогда министр обороны Пол Йонсон.
«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу. У нас хороший и углубленный диалог с Украиной», – заявил при этом Йельмстранд.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.