Швеция ответила на ожидания украинского генерала истребителей Gripen

Tекст: Ирма Каплан

«Вопрос об отправке истребителей Gripen на Украину не решался более года. Украинский генерал Иван Гаврилюк заявил, что «ожидает поставки в ближайшем будущем» <...> В то же время Министерство обороны Швеции заявляет, что «новых данных по этому вопросу нет», – пишет газета Express со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны страны Йохана Йельмстранда.

Как пишет издание, в конце мая 2024 года обсуждение отправки шведских истребителей на Украину было приостановлено, союзники по НАТО попросили Швецию подождать. Другие страны, которые возглавляют коалицию, призвали нас подождать. Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16, заявил тогда министр обороны Пол Йонсон.

«Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу. У нас хороший и углубленный диалог с Украиной», – заявил при этом Йельмстранд.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.



