    Почему президент Финляндии ставит Украине в пример 1944 год
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    Посадившему самолет со 167 людьми в поле пилоту предъявили обвинение
    Захарова заявила о не выросшей «истощилке» у Мерца
    NYT назвала военный парад в Пекине «дерзким предупреждением»
    Ким Чен Ын заявил о братском долге перед Россией
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Politico: Францию не спасет даже отставка Макрона
    США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобские законы

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    3 сентября 2025, 12:08

    Захарова подтвердила ожидание визита Трампа в Россию

    Захарова заявила об ожидании официального визита Трампа в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва ожидает визита президента США Дональда Трампа, поскольку президент России Владимир Путин официально пригласил его приехать после саммита на Аляске, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Российская сторона ожидает визита президента США Дональда Трампа, подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

    Захарова заявила: «Об этом сказал президент нашей страны по итогам своего участия в саммите на Аляске. Он сделал соответствующие заявления. И я тоже могу процитировать его. Он публично пригласил президента США в Россию».

    Дипломат подчеркнула, что сроки организации визита находятся в компетенции администрации президента. По ее словам, детали визита будут прорабатываться между администрациями России и США.

    Напомним, Путин предложил провести следующую встречу с Дональдом Трампом в Москве.

    2 сентября 2025, 22:27
    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине

    Трамп: Я узнал интересные вещи о конфликте на Украине

    Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине
    @ REUTERS/Brian Snyder

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    «Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы», – заявил Трамп в ответ на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.

    Он сказал журналистами на площадке Белого дома, что продолжает внимательно отслеживать события в связи с украинским конфликтом, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы о том, какими могут быть последствия, если не состоится встреча президента России с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Трамп сказал: «Мы увидим, что будет. Увидим, что они делают и что произойдет», – передает ТАСС.

    Кроме того, в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу Трамп заявил: «Я могу сказать, что мы будем что-то делать, чтобы помочь людям жить».

    При этом он не уточнил, о каких конкретно шагах идет речь. Трамп назвал происходящее на Украине «бессмысленной войной» и выразил уверенность, что конфликт не начался бы, если бы он был президентом в 2022 году. Глава Белого дома также сказал, что «разочарован» в президенте России, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 16 августа по московскому времени президенты России и США провели переговоры на военной базе на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон ведут диалог, который сосредоточен на вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    2 сентября 2025, 22:54
    Трамп пригрозил изменить политику США по конфликту на Украине

    Трамп: США изменят позицию по конфликту на Украине в случае отсутствия прогресса

    Tекст: Антон Антонов

    Если итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

    По словам Трампа, встреча с российским президентом прошла «очень хорошо». «Посмотрим, приведет ли она к чему-то. Если нет, то мы займем иную позицию», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на вопрос о том, говорил ли он с президентом России за последнюю неделю, Трамп заявил, что «узнал интересные вещи», и пообещал, что новые подробности станут известны в ближайшие дни. Президенты России и США в августе провели переговоры на военной базе на Аляске.

    2 сентября 2025, 16:35
    Канцлер Германии слишком много на себя берет

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    2 сентября 2025, 13:28
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    Кадыров показал «чеченца» Трампа
    @ RKadyrov_95

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сгенерированное нейросетью видео, в котором действующий президент Соединенных Штатов разговаривает на чеченском языке.

    В опубликованном видео «Трамп» говорит на чеченском, также он одет в национальные одежды. Ролик Кадыров разместил в своем Telegram-канале.

    При этом политик в ролике выступает на фоне здания, похожего на Белый дом в Вашингтоне, над зданием развевается флаг, похожий на флаг Соединенных Штатов.

    Ранее сам Трамп опубликовал в соцсетях изображение себя Дональда Трампа с фразой «никто не сможет остановить то, что грядет» и символикой движения QAnon. Последователи движения убеждены в существовании могущественной тайной группы, управляющей США и миром, они ожидают решительных шагов Трампа в будущем.

    3 сентября 2025, 05:30
    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США

    Трамп: Россия, Китай и КНДР строят заговор против США

    Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    По словам Трампа, ключевой вопрос заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин о «поддержке и крови», которые США «предоставили Китаю» для освобождения от «иностранного захватчика», передает РИА «Новости».

    «Отличного и длинного праздничного дня председателю Си и замечательному народу Китая. Передайте мои самые теплые пожелания (президенту России) Владимиру Путину и (лидеру КНДР) Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын прибыли на трибуну на площади Тяньаньмэнь в Пекине для совместного просмотра военного парада. Си Цзиньпин, выступая на параде, поблагодарил все страны за вклад в победу, но не упомянул отдельно США.

    Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании союза Китая и России против интересов Вашингтона.

    В Пекине проходят торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, включая масштабный военный парад.

    3 сентября 2025, 09:35
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    NYP: США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    В 2024 году Европа закупила российских энергоресурсов на 25,5 млрд долларов, что больше финансовой помощи Украине за тот же период, пишет New York Post со ссылкой на февральский отчет Центра исследований по энергетике и чистому воздуху.

    Один из функционеров в Белом доме пояснил, что Вашингтон требует от Европы прекратить закупки российской нефти и поддержать новые американские санкции против стран, продолжающих такие поставки. «США хотят, чтобы Европа присоединилась к санкциям и перестала покупать российскую нефть», – приводит издание прямую речь источника.

    Между тем советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Европа готова поддержать американские санкции, если Вашингтон их инициирует, и пообещал донести эту позицию до европейских лидеров на текущей неделе.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о разочаровании переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС политически настроен против российских энергоресурсов, однако Венгрия и Сербия продолжают строить долгосрочные планы по их закупке.

    2 сентября 2025, 19:49
    Пентагон озвучил тему выступления Трампа

    Пентагон сообщил о предстоящем заявлении Трампа по Космическому командованию

    Пентагон озвучил тему выступления Трампа
    @ EPA/WILL OLIVER/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп планировал обратиться к нации по вопросу местоположения новой штаб-квартиры Космического командования страны.

    Анонс о заявлении Дональда Трампа был опубликован службой распространения визуальной информации министерства обороны США, передает РИА «Новости». В сообщении уточняется, что выступление главы государства назначено на 21.00 мск и пройдет в Овальном кабинете Белого дома.

    Тема обращения, как отмечено в анонсе, касается определения штаб-квартиры Космического командования Соединенных Штатов. В описании трансляции отдельно подчеркивается: «Объявление о штаб-квартире Космического командования США».

    По информации Пентагона, трансляция речи запланирована с 20.50 до 22.00 по московскому времени, что соответствует 13.50-15.00 по восточному времени США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп готовится выступить с заявлением, посвященным министерству обороны.

    Между тем пастор Марк Бернс призвал к молитве за президента США.

    3 сентября 2025, 10:22
    Кремль отверг обвинения Трампа в заговоре России, Китая и КНДР против США
    Кремль отверг обвинения Трампа в заговоре России, Китая и КНДР против США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление Дональда Трампа о возможном заговоре России, КНР и КНДР против США было воспринято как ирония, а не отражение реальных намерений лидеров этих стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    По его словам, слова президента США Дональда Трампа о якобы заговоре России, КНР и КНДР против Соединенных Штатов были сказаны с иронией, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, никаких заговоров никто не устраивал и «никто ничего не плел».

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Ушаков подчеркнул, что российский президент Владимир Путин, а также лидеры Китая и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын даже не имели подобных мыслей. Он отметил: «Более того, в мыслях даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было».

    Помощник президента добавил, что в Кремле хорошо понимают роль, которую США, нынешняя администрация Дональда Трампа и сам Трамп играют в глобальной политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    2 сентября 2025, 22:43
    Трамп сообщил об обстреле судна у берегов Венесуэлы

    Трамп: США открыли огонь по судну у берегов Венесуэлы

    Tекст: Антон Антонов

    Военные США обстреляли судно у берегов Венесуэлы, на борту которого, по версии Вашингтона, перевозились наркотики, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Несколько минут назад мы буквально открыли огонь по судну, на котором находилось большое количество наркотиков», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он добавил, что судно было выведено из строя. Деталей происшествия глава США не привел.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли «смертоносный удар» в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США развернули у побережья Венесуэлы три эсминца с 4 тыс. моряков и морпехов, объяснив это борьбой с наркокартелем. Власти Венесуэлы выразили обеспокоенность ООН по поводу размещения американских военных подразделений и ядерного оружия в Карибском море.

    2 сентября 2025, 15:07
    Журналистка раскрыла тему выступления Трампа во вторник

    Журналистка Fox News Хайнрих раскрыла тему выступления Трампа во вторник

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп выступит с публичным заявлением, посвященным министерству обороны.

    Информацию о предстоящем обращении подтвердила журналистка Fox News Джеки Хайнрих, сославшись на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

    «Президент сегодня выступит с захватывающим заявлением, касающимся министерства обороны», – процитировала Хайнрих Ливитт в социальной сети X (соцсеть заблокирована в России). По информации Белого дома, речь должна состояться во вторник в 14.00 по времени восточного побережья США (21.00 мск).

    Точная тема будущего заявления главы государства не раскрывается, однако в официальной программе дня этот пункт обозначен как публичное выступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп планирует обратиться к нации из Овального кабинета Белого дома.

    2 сентября 2025, 19:30
    Силовики сообщили о захвате оружия НАТО у «Азова» в ДНР

    Войска «Запад» уничтожили 17 боевиков «Азова» и захватили оружие НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки «Запад» в ДНР уничтожили националистов «Азова» и изъяли крупные запасы оружия и амуниции стран НАТО.

    Бойцы группировки войск «Запад» в ходе боевых действий в ДНР захватили значительный арсенал оружия, боеприпасов и амуниции производства стран НАТО, передает РИА «Новости». В результате операции были ликвидированы 17 националистов из «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России), а также уничтожены две бронемашины MaxxPro американского производства.

    По словам источника агентства, «захвачено большое количество амуниции, оружия и боекомплекта производства стран НАТО, которыми были оснащены уничтоженные боевики». Видео с места событий передано в распоряжение агентства.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины становятся законной целью для России. В МИД России отмечали, что страны НАТО рискуют, продолжая поставлять вооружение Киеву, а в Кремле неоднократно указывали на негативное влияние западных поставок оружия на перспективы переговоров по Украине. Лавров также заявлял, что США и НАТО не только поставляют вооружение, но и занимаются подготовкой украинских военнослужащих на территории Британии, Германии, Италии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о поражении украинских бригад «Азов» (террористическая организация, запрещена в России) и «Лють» за последние сутки.

    Батальон имени Максима Кривоноса, сформированный из бывших военных и сотрудников спецслужб Украины, участвует в спецоперации на стороне Вооруженных сил России на Красноармейском и Южно-Донецком направлениях.

    Пленные наемники из «Грузинского национального легиона» (террористическая организация, запрещена в России) заявили, что их подготовкой занимались инструкторы из Швеции и Новой Зеландии, а организатором выступило командование ВСУ.

    2 сентября 2025, 19:00
    «Духовный советник» Трампа призвал молиться за президента

    «Духовный советник» Трампа Бернс призвал молиться за президента

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пастор Марк Бернс, которого называют «духовным советником» президента США Дональда Трампа публично опубликовал призыв к молитве за главу государства.

    Пастор Марк Бернс, считающийся «духовным советником» Дональда Трампа, обратился к подписчикам в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) с просьбой поддержать президента США молитвами.

    Бернс опубликовал короткое сообщение: «Молимся за вас, президент».

    Это заявление прозвучало на фоне слухов о здоровье Трампа.

    Ранее Трамп ответил на слухи о своей смерти и заявил о хорошем самочувствии.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул готовность возглавить страну при необходимости и отметил свой опыт.

    Публичные выступления Дональда Трампа все чаще сопровождаются забывчивостью и сменой тем, что вызывает вопросы о его когнитивном состоянии.

    2 сентября 2025, 16:30
    WSJ: Семья Трампа за день разбогатела на 5 млрд долларов на криптовалюте WLFI

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Семья президента США Дональда Трампа всего за сутки увеличила свое состояние на 5 млрд долларов благодаря резкому росту курса токена WLFI на Binance, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Семья Трампа обогатилась на 5 млрд долларов благодаря запуску торгов токеном WLFI, сообщает Газета.ru. До этого основной капитал семьи составлял 6,1 млрд долларов, а теперь вырос до 11,1 млрд.

    Токен WLFI, выпущенный компанией World Liberty Financial, изначально год назад продавался по цене 0,015 доллара. К моменту запуска торгов на крупнейшей криптобирже Binance 1 сентября его стоимость достигла 0,3 доллара, а к концу дня снизилась до 0,2 доллара.

    Газета The Wall Street Journal приводит слова о том, что «получение американским президентом и его сыновьями непредвиденной прибыли» подтверждено. По оценке издания, WLFI сейчас превзошел по стоимости все объекты недвижимости семьи Трампов и стал их главным активом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын президента США Эрик Трамп заявил, что семья Дональда Трампа потратила около 500 млн долларов на юридическую защиту от обвинений во вмешательстве России в выборы 2016 года.

    2 сентября 2025, 18:50
    Эксперт оценил перспективы совместной работы России и США на ЗАЭС

    Эксперт Анпилогов: Использование Россией и США Запорожской АЭС могло бы лечь в основу мирного соглашения

    Эксперт оценил перспективы совместной работы России и США на ЗАЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Использование Россией Запорожской АЭС может стать частью послевоенного контроля над украинской территорией, к которому, возможно, будут привлечены США, Китай, Индия и ряд других внешних игроков, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Алексей Анпилогов. Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с премьером Словакии Робертом Фицо допустил совместную работу с США на ЗАЭС.

    «Думаю, Владимир Путин имел в виду, что использование ЗАЭС могло бы лечь в основу потенциального мирного соглашения. В этом сценарии Россия позволяет Украине использовать энергию, вырабатываемую станцией, а Киев обязуется не использовать ее для милитаризации страны», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Теоретически, Москва обязалась бы стабильно поставлять электричество, которого хватит для всей Центральной Украины – примерно трети территории, подконтрольной Киеву. В этом концепте у России появляется рычаг давления на Банковую, не связанный с применением военной силы, а у Украины – стабильная генерация и гарантии мира. США же являются арбитром соблюдения договора обеими сторонами», – добавил он.

    «Такой сценарий был бы лучшим вариантом и с технической точки зрения. Запорожская АЭС – это несколько энергоблоков общей мощностью шесть ГВт, которые наиболее эффективно работают при полной загрузке. Поэтому сейчас станция держит базовую генерацию – неснижаемое потребление энергии, которое присутствует в любой энергосистеме», – детализировал собеседник.

    «В итоге ЗАЭС может стать частью послевоенного контроля над украинской территорией. Вероятнее всего, это будет некий международный режим, с участием США, может быть, Китая, Индии и ряда других внешних игроков», – уточнил эксперт.

    «То есть предложение, озвученное президентом, является примером ответственной и выверенной политики, подразумевающей оставить разногласия за скобками и сосредоточиться на общих выгодах. Сфера атомной энергетики последние несколько лет была объектом всевозможных спекуляций и «теневых игр», Россия же выступает за глобальную ответственность всех игроков», – акцентирует он.

    По его словам, у Москвы имеются широкие возможности для сотрудничества с Вашингтоном и Киевом в сфере атомной энергетики. «Украина вела широкую программу сотрудничества с компанией Westinghouse, начавшуюся на Южно-Украинской АЭС и продолженную на ЗАЭС. При этом у экспертов были множественные нарекания по поводу серьезных технических недостатков американского топлива и несовместимости его с реакторами советского производства», – напомнил он.

    «Впоследствии Украина отладила топливо до более-менее приемлемых параметров. Но Westinghouse никогда не давал никаких гарантий Киеву и не понес бы ответственность, например, за протечки и негативные процессы в активной зоне реактора. На украинских АЭС несколько раз останавливались блоки из-за неправильной работы, но серьезных инцидентов удалось избежать», – продолжил спикер.

    «Поэтому сейчас на ЗАЭС возможно произвести выгрузку не сертифицированного «Росатомом» американского топлива, частично выгоревшего, и запускать реакторы уже на российских ТВЭЛ. При этом Киев при подписании контракта с США вообще вынес за скобки вопрос утилизации отработанного ядерного топлива. В итоге оно просто складировалось в Централизованном хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) на территории Чернобыльской зоны отчуждения, образуя могильник», – рассказал эксперт.

    «Таким образом, мы могли бы поднять этот вопрос в диалоге с США с тем, чтобы, например, за американский счет утилизировать их топливо на мощностях «Росатома» или передать Westinghouse стержни с ЗАЭС», – спрогнозировал аналитик.

    «Кроме того, в Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии и Финляндии на станциях остались реакторы, которые строил еще СССР. И здесь я тоже вижу большие возможности для сотрудничества Москвы с Западом, поскольку «Росатом» обладает возможностями для продления срока безопасной службы этих реакторов. Это наукоемкие процедуры, которые больше никто не в силах выполнить. Также Россия и США могли бы проработать совместимость американского топлива с советскими АЭС», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо допустил совместную работу с США на Запорожской АЭС, или даже в трехстороннем формате с Украиной, если для этого «сложатся благоприятные условия».

    Президент подчеркнул, что у России имеется позитивный опыт сотрудничества в данной сфере с международными акторами. «Это касается нашей совместной работы в Венгрии. Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали», – отметил он.

    При этом, Путин озвучил идею ограничить транзит энергоресурсов через восточноевропейские страны для давления на Киев и недопущения дальнейших ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». «Закройте им поставки газа, которые идут по реверсу, закройте им поставки электроэнергии. Они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов», – указал глава государства.

    Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выражал обеспокоенность участившимися ударами ВСУ по инфраструктуре в районе ЗАЭС. «В случае с Энергодаром они также усиливают психологическое напряжение среди персонала станции, что может сказаться на ядерной безопасности», – указывал он.

    2 сентября 2025, 23:58
    Трамп не увидел угрозы для США в присутствии Путина на параде в Китае

    Tекст: Антон Антонов

    Присутствие президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на военном параде в Китае, а также сам парад не являются угрозой для США, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он это как вызов для США, Трамп в Белом доме заявил: «Совершенно нет. Китай нуждается в нас». Трамп подчеркнул наличие хороших отношений с председателем КНР Си Цзиньпином и добавил, что Пекин нуждается в Соединенных Штатах гораздо больше, чем Вашингтон в Китае, передает ТАСС.

    В эфире шоу журналиста Скотта Дженнингса он также заявил, что не обеспокоен формированием союза между Китаем и Россией против интересов Вашингтона. Он заявил, что у США «самая сильная армия в мире». «Они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в китайском городе Тяньцзинь прошел крупнейший в истории саммит ШОС. В мероприятии приняли участие более 20 лидеров иностранных государств. На саммите также присутствовали представители международных организаций.

    Кроме того, в Пекине пройдут масштабные мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны.

    2 сентября 2025, 14:45
    Трамп заявил об отсутствии стремления получить Нобелевскую премию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится получить Нобелевскую премию мира.

    Во время беседы с журналистом портала The Daily Caller на прямой вопрос о желании получить эту награду Трамп ответил: «Нет», передает телеканал 360.

    Он также отметил, что его заслуги должны быть по достоинству оценены. По словам Трампа, с начала его второго президентского срока ему удалось предотвратить семь конфликтов по всему миру. «Никому такого не удавалось. Но, как говорится, что есть, то есть», – добавил американский лидер.

    В субботу NYT сообщала, что Трамп обиделся из-за того, что премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался поддержать его выдвижение на Нобелевскую премию мира.

    В августе спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил мнение, что Трамп является самым достойным кандидатом на Нобелевскую премию мира за всю историю награды.

    СМИ писали, что европейские страны могут попытаться склонить Дональда Трампа на свою сторону в вопросе урегулирования украинского конфликта, предложив ему номинацию на Нобелевскую премию мира. Перед встречей с Владимиром Путиным на Аляске Дональд Трамп активизировал усилия по продвижению своей кандидатуры на Нобелевскую премию мира.

    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    Постпред США при НАТО упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину
    Поставщик оружия Украине Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    В Хабаровске прошел первый парад в честь победы над Японией
    Умер создатель Су-25
    Ефремов официально развелся с пятой женой после 23 лет брака
    Федерация альпинизма России заявила о невозможности опознания Наговициной

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Почему президент Финляндии ставит Украине в пример 1944 год

    Президент Финляндии Александр Стубб объявил, что считает свою страну одной из победительниц по итогам Второй мировой войны – и это при том, что финны были союзниками поверженной нацистской Германии. В чем извращенная логика финского президента и почему он постоянно вспоминает 1944 год в контексте украинского кризиса? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

