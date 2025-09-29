Умер автор песен «Зурбаган» и «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский

Tекст: Ирма Каплан

«Двадцать девятого сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский – замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», – сказано в сообщении соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Семья попросила всех, кто знал Чернавского, сохранить о нем светлые воспоминания.

Юрий Чернавский родился в Тамбове 17 марта 1947 года, профессиональное музыкальное образование получил в музыкальной школе Тамбова, где учился по классу скрипки, затем – в Тамбовском музыкальном училище, которое окончил в 1965 году. После учился в Тамбовском филиале Московского института культуры по классу композиции и оркестровки.

В 1969–1973 годах играл в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утёсова, Дмитрия Покрасса.

Когда переехал в США обучался композиции, продюсированию, аудио-кинобизнесу на мастер-классах в Голливуде.

Играл в поп- и рок-коллективах в СССР, сотрудничал с советскими, российскими и зарубежными исполнителями, среди которых Алла Пугачева, Алексей Глызин, Владимир Пресняков, Михаил Боярский и другие. Его музыка звучит в кинофильмах и мультфильмах, таких, как «Выше Радуги», «Асса» и других. Чернавский написал песню «Здравствуй, мальчик Бананан» и записал с группой «Веселые ребята» в 1982 году. Через пять лет она стала заглавным треком фильма «Асса».

С 1994 года Чернавский жил и работал в Лос-Анджелесе, состоял в ряде профессиональных сообществ.