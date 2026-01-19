Тогда, в феврале 2022-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.11 комментариев
Минпросвещения разъяснило порядок применения оценок за поведение
Оценки за поведение в школах планируется использовать в системе поощрения учащихся, для оказания поддержки нуждающимся в сопровождении, а также при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними из группы риска, сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова.
Колударова подчеркнула, что «введение оценки поведения в школах – это важный вопрос, который касается не только дисциплины, но и формирования личности ученика», отметив особую роль этого инструмента в системе воспитания. По ее словам, новая мера нацелена на укрепление традиционных ценностей, а также на защиту чести и достоинства педагогов.
Колударова подчеркнула, что «введение оценки поведения в школах – это важный вопрос, который касается не только дисциплины, но и формирования личности ученика», отметив особую роль этого инструмента в системе воспитания. По ее словам, новая мера нацелена на укрепление традиционных ценностей, а также на защиту чести и достоинства педагогов.
Результаты оценки будут применяться индивидуально к каждому школьнику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения собирается ввести оценки за поведение для всех классов в российских школах. Министерство просвещения предложило соответствующий законопроект.