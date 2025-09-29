В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.8 комментариев
В Воронежской области 288 добровольцев прошли обучение работе в условиях ЧС
Федеральный форум «Рубеж», один из главных образовательных площадок Молодежки Народного фронта, завершился в Воронежской области.
В этом году 288 волонтеров из 74 регионов России прошли обучение для работы в условиях чрезвычайных ситуаций, включая оказание первой помощи и развертывание гуманитарных миссий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«70% ребят, которые присутствуют на «Рубеже» – это те, кто уже участвовал в гуманитарных миссиях. Здесь они могут обсудить те цели и задачи, которые мы ставим перед собой, у них формируется много дополнительных навыков», – заявил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Он подчеркнул, что добровольцы ведут себя геройски, несмотря на отсутствие военного статуса, так как для них на первом месте помощь тем, кто оказался в беде.
Заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Владимир Тараненко отметил, что программа «Рубежа» была адаптирована под современные вызовы: гуманитарные миссии, обстрелы, стихийные бедствия. Волонтеры изучали первую помощь, тактическую подготовку, топографию, взаимодействие с властями и кибербезопасность.
Обучение проводили наставники, среди которых были участники СВО и Герой России Иван Жарский. «Научил ребят ориентироваться на местности и работать с картами. Мы ввели в программу тактическую подготовку, чтобы они поняли, каково это быть штурмовиком, командиром», – рассказал Жарский.
Особое внимание уделили командной работе: участников поделили на 12 смешанных групп, провели ночные тренировки с тревогами, эвакуациями и оказанием помощи в реалистичных условиях. Итоговое учение «Гуманитарная миссия» включало эвакуацию раненных, развертывание пунктов временного размещения, сортировку гуманитарной помощи и координацию с оперативным штабом.
Форум завершился не только подведением итогов, но и личным событием – один из участников сделал предложение своей девушке на сцене, и она ответила согласием.