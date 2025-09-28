Tекст: Ирма Каплан

«Отправка военных стран НАТО на территорию Украины – неприемлемый для нас вариант. Но слышать это здесь никто не хочет. В результате увлечение европейских лидеров темой отправки контингента препятствует продвижению политического процесса по нахождению решений по завершению конфликта на Украине», – сказал Келин РИА «Новости».

Напомним, в сентябре в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По ее итогам Макрон заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели. Кроме того, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выполнит возможные договоренности по миру на Украине в полном объеме, если они будут достигнуты.