ХАМАС заявил о потере связи с двумя израильскими заложниками

Tекст: Ольга Иванова

Боевое крыло движения ХАМАС – «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – заявило о потере связи с двумя удерживаемыми в секторе Газа израильскими заложниками, сообщает ТАСС. Речь идет об Омри Миранe, который также имеет гражданство Венгрии, и Матане Ангресте. В заявлении говорится, что связь с заложниками прервалась в результате «жестоких военных операций и атак» в районах Эс-Сабра и Телль-эль-Хава в течение последних двух суток.

В отдельном заявлении ХАМАС утверждает, что жизни этих двух заложников находятся под угрозой. Представители группировки требуют от Израиля немедленно приостановить военную операцию в городе Газа для эвакуации заложников.

Прямая речь из публикации: «Жизни двух заложников находятся в опасности. Оккупационные войска должны немедленно отойти к югу от 8-го шоссе и прекратить авиаудары на 24 часа начиная с 18:00 сегодняшнего дня до тех пор, пока не будет предпринята попытка эвакуировать двух заложников», – говорится в заявлении ХАМАС.

Израильские военные пока официально не прокомментировали ситуацию. Вопрос освобождения заложников остается одним из наиболее острых на фоне продолжающейся военной операции в Газе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что движение ХАМАС не имеет будущего в составе палестинской администрации. Аббас также подчеркнул, что ХАМАС должно будет сложить оружие.