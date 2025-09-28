Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Избирательные участки открылись в Молдавии
В Молдавии стартовало голосование на выборах в парламент, по всей стране открылись избирательные участки.
Избирательные участки будут работать с 7.00 до 21.00 по местному времени (совпадает с мск). Более 2,2 тыс. участков открыты внутри страны, еще 301 участок функционирует за границей, передает РИА «Новости».
В выборах участвуют 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. В парламенте республики 101 место; чтобы получить мандат, партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам – 7%, а независимым кандидатам – 2%.
ЦИК Молдавии аккредитовала свыше 3,4 тыс. наблюдателей, включая 912 международных экспертов. В числе международных наблюдателей отсутствуют представители России и Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье 28 сентября в Молдавии проходят парламентские выборы. Опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перешла к тактике преследования свои политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать.