В окружении в лесу возле Синельниково осталось около 20 военных ВСУ

Tекст: Антон Антонов

«В лесу возле Синельниково штурмовые группы «Северян» захватили три опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 м. Продолжается уничтожение блокированных в лесу подразделений 57 омпбр и 127 отмбр, на текущий момент их численность составляет около двух десятков человек», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

В Волчанске российские силы значительно продвинулись на левобережье реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, суммарное продвижение составило до 500 м.

На направлении Меловое-Хатнее авиация ВКС России, артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Северян» наносили удары по скоплениям украинских сил. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано, ВСУ активных действий не предпринимали.

На Сумском направлении российские штурмовые группы продолжают наступление вглубь Сумской области. Российская авиация ведет активную работу по позициям ВСУ по всему фронту. Продвижение в лесополосах западнее Юнаковки и на правом фланге наступления составило до 200 м.

ВСУ после переброски подкреплений усилили контратаки – за сутки они предприняли четыре попытки в районах Алексеевки, Степового (Ленинское) и Кондратовки, все были отражены комплексным огневым поражением.

На Теткинском и Глушковском участках фронта ситуация стабильная, российские беспилотники наносили удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне сообщалось, что группировка российских войск «Север» значительно продвинулась в лесу западнее Синельниково, захватив десять опорных пунктов вооруженных сил Украины.