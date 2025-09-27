Tекст: Антон Антонов

В Харьковской области продвижение «Северян» отмечается на большинстве участков фронта. ВСУ пытались контратаковать, но их попытки были сорваны огнем артиллерии и дронов. В Синельниковском лесу до взвода ВСУ остаются в окружении, командование ВСУ прекратило попытки их деблокирования.

В Волчанске российские войска продвинулись на левом берегу реки Волчья и на востоке города, в районе Тихого. Общее продвижение составило до 500 м, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На участке Меловое–Хатнее продвижение также достигло 500 м, попытка контратаки ВСУ была отражена с уничтожением до 70% атакующих. На Липцовском направлении изменений нет, российская артиллерия наносила удары по скоплениям ВСУ в Липцах и лесополосах.

На Теткинском и Глушковском участках фронта изменений за сутки также не произошло, ВСУ не предпринимали активных действий.

На Сумском направлении штурмовые отряды «Северян» продолжили продвижение в районе Юнаковки. Южнее Юнаковки российские подразделения продвинулись на 100 м. Контратака ВСУ в районе Андреевки завершилась для украинский войск неудачей. ВСУ отступили с потерями на исходные позиции. Для удержания линии фронта украинское командование снимает войска с Покровского направления, игнорируя необходимость восполнять потери.

«За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 110 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Юнаковку на Сумщине. Это дало стратегическое преимущество для продолжения наступления.