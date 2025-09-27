Лавров заявил об отсутствии угрозы для отношений России и Индии

Лавров: Партнерство России и Индии не под угрозой

Tекст: Мария Иванова

Экономическое партнерство России и Индии не находится под угрозой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что индийская сторона самостоятельно определяет своих партнеров, несмотря на возможные угрозы санкций со стороны США за закупку российской нефти.

«Оно не под угрозой. У меня никаких сомнений нет. На него никто не покушается, а если кто-то и будет делать подобные шаги, то индийский премьер-министр, индийский министр иностранных дел все объяснили, что Индия сама выбирает себе партнеров», – заявил Лавров.

Министр отметил, что если у США есть предложения по развитию товарооборота между Вашингтоном и Нью-Дели, то Индия готова обсуждать их условия, но вопросы торговли с Россией и другими странами касаются только Индии и соответствующих государств. По его словам, Нью-Дели предпочитает самостоятельно строить экономические, торговые и военно-технические отношения, исходя из собственных интересов.

Лавров также подчеркнул достойную позицию Индии в вопросе торговли, напомнив, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар ранее заявил: если США хотят продавать нефть Индии, Нью-Дели готов обсуждать условия, но закупки в России – это исключительно внутреннее дело Индии и не относится к повестке между Индией и США. По мнению российского министра, этот подход демонстрирует уважение Индии к себе и независимость ее политики.

Кроме того, Лавров сообщил, что вопрос Индии не обсуждался на его недавней встрече с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, российская дипломатия не практикует обсуждение третьих стран, особенно друзей, с другими государствами. Встреча между Лавровым и Рубио прошла 24 сентября в Нью-Йорке и длилась более 50 минут в закрытом формате.

Выступая в ООН, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что президент Владимир Путин посетит Нью-Дели в декабре.

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что расширение военного присутствия НАТО от Европы до Индо-Тихоокеанского региона создает угрозу безопасности для России, Китая и всей Евразии.

Между тем накануне Индия отвергла заявления НАТО о переговорах между Нарендрой Моди и Владимиром Путиным.