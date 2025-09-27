Посольство России в Кении опровергло арест россиянина в Найроби

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Посольство России в Кении опровергло сообщения СМИ об аресте Михаила Ляпина
Гражданин России Михаил Ляпин, о задержании которого сообщали СМИ, покинул Кению по плану, а его права нарушены не были, следует из пресс-релиза посольства РФ в Кении.
Информация о задержании и депортации гражданина России Михаила Ляпина в Кении не соответствует действительности, передает ТАСС.
Посольство России в Найроби опровергло сообщения ряда СМИ, уточнив, что Ляпин не был под арестом.
Как пояснили в диппредставительстве, вечером 25 сентября правоохранители сопроводили Ляпина в столичное подразделение Управления уголовных расследований только для беседы о его предпринимательской деятельности в стране. После завершения всех формальностей 26 сентября Ляпин, как и планировал ранее, покинул Кению.
В посольстве подчеркнули, что оказали россиянину необходимую консульско-правовую поддержку и проследили за соблюдением его законных прав. По данным дипломатов, местные власти не выдвигали претензий к Ляпину и не сообщили о нарушениях с его стороны.
Представители посольства также отметили, что Ляпин никогда не был сотрудником российских госорганов и не занимает должностей в посольстве России в Найроби.
Диппредставительство продолжит защищать права россиян и взаимодействовать с кенийскими органами по вопросам пребывания граждан России в стране.
