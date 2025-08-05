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Назван срок депортации блогера Збарского из Таиланда
Блогер Збарский будет депортирован из Таиланда в Россию 15 августа
Видеоблогер Тимур Збарский, ранее задержанный в Таиланде, покинет страну 15 августа по решению иммиграционной полиции.
Как передает РИА «Новости», российский видеоблогер Тимур Збарский, находящийся под арестом в Таиланде после видеосъемок на границе с Камбоджей, будет депортирован в Россию 15 августа. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.
«Гражданин РФ Тимур Збарский будет депортирован в Россию 15 августа. Об этом нас сегодня уведомила иммиграционная полиция Таиланда», – цитирует агентство слова российского дипломата.
Збарский был задержан местными властями после того, как снимал видео в районах боевых действий у границы Таиланда и Камбоджи. Иммиграционная полиция официально проинформировала российское посольство о дате его депортации.
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