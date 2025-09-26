Лукашенко допустил освоение Белоруссией производства ядерных реакторов

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии изготавливать ядерные реакторы

Tекст: Вера Басилая

Лукашенко отметил, что ранее совместно с Россией были реализованы значимые проекты в атомной отрасли, в том числе строительство атомной электростанции, а специалисты республики получили необходимые знания благодаря помощи российской стороны, передает ТАСС.

Он добавил, что Белоруссия и Росатом продолжают сотрудничество, строя атомные станции в других странах. Лукашенко уточнил, что единственной областью, в которую белорусская сторона пока не включилась, остается создание самих ядерных реакторов.

«Но, если надо будет, мы готовы рассмотреть и эти вопросы – сварить реактор, корпус, еще какие-то необходимые детали и комплектующие. Пока такой необходимости нет. Росатом на своих российских заводах это делает», – отметил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия стала серьезным партнером России в области атомной энергетики.

Путин на встрече с Александром Лукашенко в Кремле пошутил о конкуренции между белорусской атомной электростанцией и Газпромом.

Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.



