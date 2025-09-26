Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
Лукашенко допустил освоение Белоруссией производства ядерных реакторов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности рассмотреть вопрос создания ядерных реакторов в Белоруссии, если возникнет такая необходимость.
Лукашенко отметил, что ранее совместно с Россией были реализованы значимые проекты в атомной отрасли, в том числе строительство атомной электростанции, а специалисты республики получили необходимые знания благодаря помощи российской стороны, передает ТАСС.
Он добавил, что Белоруссия и Росатом продолжают сотрудничество, строя атомные станции в других странах. Лукашенко уточнил, что единственной областью, в которую белорусская сторона пока не включилась, остается создание самих ядерных реакторов.
«Но, если надо будет, мы готовы рассмотреть и эти вопросы – сварить реактор, корпус, еще какие-то необходимые детали и комплектующие. Пока такой необходимости нет. Росатом на своих российских заводах это делает», – отметил Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Белоруссия стала серьезным партнером России в области атомной энергетики.
Путин на встрече с Александром Лукашенко в Кремле пошутил о конкуренции между белорусской атомной электростанцией и Газпромом.
Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным строительство второй атомной электростанции в Белоруссии.