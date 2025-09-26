Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада всего лишь продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних у себя дома.0 комментариев
Блуждавший неделю в лесу уралец рассказал, как выжил среди волков и медведя
Пропавший в районе горы Ольвинский камень на севере Свердловской области Федор Медведев рассказал, как неделю выживал в тайге среди диких хищников.
Мужчина рассказал, что отбивался от волков горящими палками в первую же ночь, из-за чего получил ожоги на руках, передает РИА «Новости».
Днем он пытался найти выход, а по вечерам делал лагерь и разводил костры, чтобы подать сигнал спасателям.
На второй день в лесу Медведев встретил медведя, который пришел к реке, но не проявил агрессии. По словам мужчины, он выжил, питаясь ягодами, шишками и грибами, которые жарил на сковороде, сделанной из камня. Ночью он практически не спал, опасаясь встреч с дикими животными.
Поисковая операция была осложнена труднопроходимой местностью, болотами и отсутствием связи. Спасатели поискового отряда «Прорыв» нашли мужчину спустя неделю, когда он самостоятельно вышел к лагерю, находясь в двухстах метрах от места старта. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, он проходит лечение в Екатеринбурге и уже находится с семьей.
