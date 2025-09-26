Блуждавший неделю в лесу уралец рассказал, как выжил среди волков и медведя

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина рассказал, что отбивался от волков горящими палками в первую же ночь, из-за чего получил ожоги на руках, передает РИА «Новости».

Днем он пытался найти выход, а по вечерам делал лагерь и разводил костры, чтобы подать сигнал спасателям.

На второй день в лесу Медведев встретил медведя, который пришел к реке, но не проявил агрессии. По словам мужчины, он выжил, питаясь ягодами, шишками и грибами, которые жарил на сковороде, сделанной из камня. Ночью он практически не спал, опасаясь встреч с дикими животными.

Поисковая операция была осложнена труднопроходимой местностью, болотами и отсутствием связи. Спасатели поискового отряда «Прорыв» нашли мужчину спустя неделю, когда он самостоятельно вышел к лагерю, находясь в двухстах метрах от места старта. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, он проходит лечение в Екатеринбурге и уже находится с семьей.

