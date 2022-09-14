Переживший нападение леопарда приморец рассказал подробности схватки

В поселке Красный Яр в Приморском крае местный житель Сергей Примак пережил схватку с дальневосточным леопардом, он рассказал, как произошло нападение.

Мужчина увидел силуэт животного за забором, но сначала принял его за человека. Вскоре он понял, что это все же животное.

«Она побежала туда, за баню, а я сразу соскочил и за ней следом. Я вышел практически в одних трусах и сланцах. Голый, можно сказать. Ничего в руках не было», – сказал Примак , передает «Ридус» со ссылкой на «Амур Mash».

Леопард перепрыгнул через забор, и мужчина решил позвать на помощь пса Атоса. Через несколько мгновений он понял, что животное атаковало питомца.

«Истошным голосом стал орать мой пес. Он орал так, что я думал: «Ну все, конец собаке». Но самому выходить с голыми руками... Первая мысль: собаку надо все равно спасать, если орет – значит, живой», – сказал собеседник.

Он схватил табуретку и принялся отбиваться от леопарда, который напал уже на самого мужчину.

«Короче, меня уже, смотрю, лапой хватают... Табуретка стояла, я наотмашь один раз хорошо ее ударил», – поделился Примак.

Хищник сбежал, а приморец закрылся на веранде. Через некоторое время хищник вернулся, прыгнул на стекло веранды, скатился по нему и ушел обратно в тайгу.

С псом Атосом все хорошо, но его хозяин получил ушиб. Леопарда начали искать специалисты.

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